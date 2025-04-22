

陽明山景點推薦、陽明山景觀餐廳，這裡就是不容錯過的私藏景點呀！位在北投陽明山公園入口處，從停車場步行就能輕鬆順遊的”草山行館”，1920年代的典型日式建築，曾是蔣公的避暑勝地，之前曾經是售票參觀的景點，現在是景觀餐廳，可以免費進來參觀，幸運的話就能入座好好品嘗餐點，下午的光影真的太美了呀：))



【草山行館】台北市北投區湖底路89號／02-2862-2404／10:00~17:00，週一公休



草山行館曾受到祝融之災，現在看到的樣子已經是重建後的樣貌了，當時只有門口的石砌牆保留，直到2011年才對外開放。



當我們從上一個景點擎天崗下山的時候，天色還早，又恰巧碰上陽明山花季，於是我們便把車子停在陽明立體停車場，步行到草山行館只要3分鐘，一小段下坡路段就抵達了，超近！



雖說目前是作為餐廳經營，可是整體的建築空間卻保留了許多展示區，真的很棒呢。即便我們沒有預定用餐，但也一飽眼福了。



我很喜歡日式建築，裡頭彎彎繞繞的，能分割出好幾個空間，加上迴廊走道與大面積的採光，任何一隅都會讓人想久待。



從上午10點就開始營業，來這裡從早午餐開始，或喝杯咖啡迎接美好的一天；抑或是午後時光品茶，被夕陽的溫暖光芒包圍，幸福感滿滿呀。



你/妳說，我們是不是該找個時間來這裡發呆，享受人生的美好時光：)

/

草山行館

地址：台北市北投區湖底路89號

電話：02-2862-2404

營業時間：10:00~17:00，週一公休

順遊景點推薦：擎天崗草原(開車17分鐘)、草山星巴克(開車7分鐘)、陽明山花鐘(步行12分鐘)

文章標籤