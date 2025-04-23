「At.First More 早寓」是東區延吉街那間超有名的「At. First 早寓」的2.0升級版，新開在仁愛路這邊，餐點一樣超有水準，那個早午餐盤豐盛到吃一份大概可以飽整天，而且呀，這裡對親子和毛小孩都超級友善，還有一個專門給狗狗停放的區域，也太可愛了吧，真的是寵物友善到不行，重點是還不用收服務費，環境變得更美更寬敞，升級版的環境和餐點都太棒了，不推不行啊！

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At.First More 早寓 營業資訊

At.First_More早寓

評分： / 5

地址：106台北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號( 地圖

電話：02 2711 9011

營業時間

星期一: 11:00 – 21:00,

星期二: 11:00 – 21:00,

星期三: 11:00 – 21:00,

星期四: 11:00 – 21:00,

星期五: 11:00 – 21:00,

星期六: 10:00 – 21:00,

星期日: 10:00 – 21:00

官網、FB、IG

備註：可線上訂位

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

At.First More 早寓 位置｜環境

「At.First More 早寓」它比較靠近仁愛路四段這邊，如果從忠孝東路過來，最近的是忠孝敦化站三號出口，走過來大概十分鐘，從仁愛路過來的話，在「仁愛國泰醫院」公車站下車會更近喔。像我這次是下午兩點左右跟朋友來的，覺得這裡用餐環境超級悠閒，因為附近大部分餐廳都是晚上才比較熱鬧，所以來At.First More吃飯，感覺特別放鬆、安靜，連路上的車子都沒那麼多呢。

因為是新開幕沒多久，知道的人還沒有超級多，店裡面有超大片的玻璃窗，採光好到不行，靠裡面還有大大的長桌，超適合多人一起來聚餐的。

整個裝潢走的是那種自然清新的風格，簡簡單單的很舒服，用一些自然的花草盆栽點綴，空間感讓人覺得很放鬆，如果你是假日來用餐，怕人多要等的話，可以試試看inline線上訂位喔。店裡是開放式吧台設計，可以看到工作人員在裡面弄飲料，而且用的還是美美的Modbar咖啡機喔，超專業的感覺。

不得不說，「At.First More 早寓」的空間真的比他們一店大好多喔，還有獨立的座位區有提供插座，如果你想帶筆電來工作或是開會，這裡也很適合喔。還有那個超Q的狗狗 parking區，如果你帶毛孩來用餐，怕他們亂跑，可以先把牽繩綁在這裡啦。

「At.First More 早寓」的菜單選擇真的多到不行，從大份量的排餐、搭配玉子燒歐姆蛋的可頌、還有法式職人手作吐司等等早午餐系列，也有開胃的炸物點心。如果你想吃得比較健康、清爽，他們也有低碳膳食纖維沙拉系列，另外還有義大利麵、燉飯這些主食喔。而且他們的早午餐是全天供應的啦！這裡的低消是一個人200元，餐具、飲用水和醬料都是在櫃檯旁邊自己拿喔。他們也有提供線上菜單可以參考。

線上菜單

點排餐或早午餐都會送一杯100%新鮮現打的果汁喔，而且是沒有額外加糖、無添加的，超健康的，一天的清爽就從這杯果汁開始啦！

如果平常就是夜貓子，睡到中午起床一定要來杯咖啡才會清醒，推薦他們的「沉浸式復刻拿鐵」，味道超香濃，拉花也美美的，喝起來口味跟口感都比較偏重一點，感覺是用中焙豆，早午餐配咖啡根本是絕配啦！

如果你不喝咖啡，也可以試試「京都焙茶那堤」，有濃郁又溫暖的焙茶香氣，上面的奶泡超細緻綿密，甜度剛剛好，是天然鮮奶的甜味，也超好喝的，奶茶控必點啦！

這次我點了「澳洲酪梨Taco鮮蝦班尼迪克蛋」，這份餐點裡面有黃金脆薯、初。千層可頌、新鮮現打無添加的綜合果汁、還有膳食纖維沙拉喔。你還可以加50元多一份希臘蜂蜜優格杯，整份看起來超澎湃，顏色搭配也超美的啦！

班尼迪克蛋的半熟熟度剛剛好，超級嫩，最驚人的是它的鮮蝦給的超級多隻，而且都已經剝好殼了，大隻的鮮蝦，一口一個吃起來超級過癮！搭配底下的酸種麵包，還有香濃滑順的班尼迪克蛋，再疊上鮮蝦跟酪梨，大口咬下真的太滿足了！

黃金脆薯口感很酥脆，就算冷掉了也一樣好吃。膳食纖維沙拉裡面有很多種新鮮蔬菜，還有健康的藜麥，可以選義式油醋醬或是經典凱薩醬，我個人比較喜歡義式油醋醬，酸酸甜甜的很清爽又開胃喔。

另外朋友點了「香檸迷迭香鮭魚排菲力」，我超喜歡他們家的鮭魚排菲力，煎得超級嫩，我在家自己煎鮭魚總是煎到不是太老就是沒熟，他們的鮭魚排菲力有一定的厚度，可以大口吃鮭魚又沒什麼刺，口感超細緻鮮嫩！搭配的法式吐司也是軟嫩又充滿蛋香，可以淋一點楓糖漿，甜甜鹹鹹的口味，跟鮭魚交錯著吃，味蕾層次超豐富的！

「迷迭香檸蟹肉玉子燒歐姆蛋，這個歐姆蛋超級厚實又軟嫩！上面鋪了滿滿的蟹肉絲，切開來還有滿滿的起司，剛上桌就吃還可以牽絲喔，超邪惡的啦！整個吃起來有檸檬的清新香味，香濃但是不會膩口。另外一定要提的是他們家的可頌，也超級優秀的啦，不像傳統可頌那麼油，吃起來保有脆脆的口感，裡面又鬆軟鬆軟的，拿在手上也不會油油的喔。推薦可以夾著歐姆蛋一起吃，更美味！

飯後點了「焦糖布丁」，超級好吃喔，我朋友是那種很常嫌棄別人家焦糖布丁太甜或太膩的人，但是「At.First More 早寓」的焦糖布丁甜度調整的超好，連他這個不太愛吃太甜的男生都超級愛。

這次用餐還看到店狗趁店裡客人比較少的時候走出來透透氣，超級萌超級可愛的啦！如果你帶家裡的毛孩來用餐，他們還會免費送一份毛孩餐炒蛋喔，是不是超級貼心！趁現在新開幕，知道的人還沒那麼多，快點約朋友一起來吃個悠閒的早午餐吧，「台北東區早午餐」就推這家「At.First More 早寓」啦！