提到「枝仔冰城」，對很多人來說，不只是一支冰，更是一段童年的味道、一種台灣的老味道

今年春夏，全聯冰品推薦枝仔冰城的金果山竹雪酪與滿天星百香果雪酪

無疑是水果冰棒推薦中的亮眼選擇，將成為消暑的小確幸～

枝仔冰城自1926年創立以來，始終堅持對「味道」的堅持，今年兩款創新冰品將帶來全新的味蕾體驗

全聯冰品推薦這次推出的「金果山竹雪酪」和「滿天星百香果雪酪」，是全聯限定販售！

數量不多想吃真的要手刀衝一波！兩款都是走清爽水果系，酸甜剛好，壞心情都被冰涼治癒了

還記得那年夏天，在全聯推出的榴槤雪糕和榴槤冰大福掀起多少搶購熱潮嗎？

榴槤系列的成功，證明了枝仔冰城對「水果風味」的掌握絕非偶然～

今年夏天這份對熱帶果香的熱情繼續延燒，從果王轉向果后，推出全新口味——金果山竹雪酪

全聯冰品推薦來啦～我家冷凍庫的冰品必囤名單中，金果山竹雪酪絕對穩坐寶座！

「金果山竹雪酪」全聯冰品推薦！一盒裡面共有三入

金果山竹雪酪是今年的全新推出，將有果后美譽的山竹果肉打成細緻雪酪，口感清甜滑順、溫潤不膩～

雪酪基底柔軟細緻，入口即化，甜味也恰到好處，非常適合在午後來上一支，既消暑又療癒～

這款「金果山竹雪酪」是目前市面上吃不到的口味，選用來自泰國的原裝進口金果山竹果泥製作

帶來濃郁卻優雅的熱帶果香，這樣的味道不必出國也能擁有，在全聯冰櫃中就能輕鬆找到～

炎炎夏日即將到來，就是要來根冰棒降火消暑、療癒一下自己！

身為水果控，當然要來點水果冰棒推薦，酸酸甜甜的滋味最對味！

「滿天星百香果雪酪」全聯冰品推薦！一盒裡面共有四入

這支「滿天星百香果雪酪」與市面常見的酸溜溜百香果不同～

用的是來自埔里果農培育的全新品種——蜜糖百香果，甜度高達17度以上

平均酸度更是全品種中最低，吃起來果香濃郁且不酸澀，香氣溫潤、甜感自然

雪酪中還保留了百香果天然黑籽，每一口都能吃到真實果粒，增添自然咀嚼口感

水果冰棒推薦滿天星百香果雪酪，無疑是炎炎夏日的清新選擇～

無論是選擇金果山竹雪酪的熱帶風情，還是滿天星百香果雪酪的台灣酸甜

這次介紹的水果冰棒推薦款都能讓你在品味獨特風味的同時，感受到來自枝仔冰城的傳承與創新

這樣的美味，不僅僅是一款冰品，更是夏天的完美伴侶，讓每一口都充滿幸福感與驚喜

現在就選擇全聯冰品推薦的枝仔冰城雪酪系列，為你的夏天增添一份清爽甜蜜的回憶吧！

水果冰棒推薦｜枝仔冰城

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