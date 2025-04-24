

在台北的飯店裡，竟然有最低只要380元起就能吃到飽的餐廳耶，而且還超佛心，加18元就有主餐喔，一整排的水果、海鮮、熱炒、蔬食、生菜沙拉、港點、冰淇淋、甜點、飲品等琳琅滿目應有盡有，根本是佛心來的呀！這個超讚的餐廳叫做魅麗海中庭餐廳，它是海霸王集團旗下的飯店品牌，就在很有名的德立莊酒店裡面，地點超方便，搭捷運就到，想找台北吃到飽或是西門町吃到飽的朋友，這間德立莊酒店吃到飽絕對不能錯過啦。

魅麗海中庭餐廳就位在捷運西門站4號出口旁邊的德立莊酒店裡啦。

用餐環境也是一大亮點，德立莊酒店把中庭空間打造成餐廳，裝潢整個超華麗，氣派又高級，在這裡吃飯感覺就是享受。影片分享

最新DM，實際DM以店家為主，平日的自助吧只要380元，假日或是平日想要點排餐加自助吧，最低也只要398元再加一成服務費起。

平日只要加18元，就可以從單點自助吧升級有主餐耶，像雞腿排套餐加自助吧是398元，等於你在380元自助吧的基礎上，多付18元就可以多一份雞腿排，還有荷包蛋、花椰菜、玉米、芋頭等等配菜，是不是超划算，自助沙拉吧平日成人是380元起，用餐時間限制2小時，還要另外加收10%的服務費喔。

自助吧的餐點選擇也超豐富的，琳瑯滿目應有盡有。一整排的新鮮水果任你挑選，全部都可以吃到飽。日式料理區有散壽司、鮮蝦握壽司、豆皮等等，通通都可以無限享用。

炸物的種類也很多，喜歡炸物的朋友可以夾爆，熱食的選擇也很多，像是泡菜魚豆腐、黑胡椒牛肉、紅焗雞都有。

更讓人意外的是，以380元自助吧吃到飽的價位來說，海鮮居然有蝦子和九孔鮑魚耶，這個水準真的太高了，光看到這些海鮮就覺得超值了。



還有大海自己超愛的，海鮮墨魚義大利麵也出現在自助吧裡，光吃這盤就覺得值回票價了。

在你點的主餐還沒上桌前，光是自助吧就可以讓你拿滿滿一整桌，超豐盛的啦。

甜點櫃的甜點也超多樣的，很少看到牛排店的自助吧有這麼多甜點可以選。除了甜點，還有冰淇淋和飲品等等。

雞腿排398元，自助吧380元，等於再加18元就有雞腿排、荷包蛋、花椰菜、玉米、芋頭等也太豐盛了。

魅麗海位於西門町捷運站旁德立莊酒店。

除了餐廳，德立莊酒店本身也有一些可以逛逛的地方。像是在二樓的Check in大廳，設計很有質感，空間也很大很美。影片分享

在德立莊酒店的14樓，還有國家圖書館的多媒體創意實驗中心可以免費參觀使用喔，這裡的視野超棒的，可以居高臨下欣賞台北巿的美景。

多媒體創意實驗中心有些體驗像是3D列印或是創意手作坊，可能需要預約或是當天已經額滿無法體驗。

同屬海霸王集團的餐廳在德立莊酒店也有其他選擇。像是「打狗霸」，提供套餐火鍋從288元起，用餐環境也很美，寬敞又舒適。地下室還有「前鎮水產」，是採吃到飽的火鍋店，而且是深夜食堂喔。

德立莊酒店周邊的景點和美食也很多。像是中山堂，Ice PaPa冰店，SNOOPY超商，黎明文化公司書香家咖啡，還有明星西點和明星咖啡等等。

周邊景點：中山堂。

周邊景點：SNOOPY超商。

周邊景點：黎明文化公司書香家咖啡。

周邊美食：明星西點、明星咖啡。

魅麗海中庭餐廳(德立莊店)：台北市中正區秀山街4號；營業時間：平日:11:30-14:00；17:30-21:00；假日:11:20–13:20, 13:30–15:30, 17:20–19:20, 19:30–21:30

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