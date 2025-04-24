桃園大園美食有一個只有巷子內的隱藏版好店，名字超有趣，叫做「爸爸叫我開的店」！光聽店名就讓人印象深刻對吧。而且這家店在Google評論上竟然有高達4.9顆星的好評喔。它就在華興池公園附近，可以說是吃美食配美景的好地方。這裡最厲害的招牌除了現點現炸的臭豆腐，還有那個吃了會上癮的黑糖冰沙豆花，最狂的是，老闆超大方，竟然可以免費續加豆花、糖水、還有黑糖冰沙耶！不管你點豆漿還是鮮奶口味的豆花，通通都能續，是不是CP值爆表！來到桃園大園美食清單，這家「爸爸叫我開的店」絕對不能漏掉啦。

說到「爸爸叫我開的店」這個可愛店名是怎麼來的呢，其實是出自老闆兒子的想法。因為爸爸一直很想跟兒女們一起開一間專賣豆花和臭豆腐的店，大家一起腦力激盪後，就突然蹦出了這個idea。既然是爸爸說要開的，那就乾脆叫「爸爸叫我開的店」囉，是不是超好記又好玩。

這裡的豆花真的超佛心，任選三種配料竟然只要60元。60元就可以吃到滿滿的料，超多超滿足。重點是吃不夠還能免費續加豆花、黑糖冰沙、跟糖水，真的太讚了啦。

他們的黑糖豆花冰沙一份是60元，上面的黑糖冰沙是一大球，豆花口感很綿密。3種配料可以自己選，像是粉粿、大紅豆、仙草都是不錯的選擇。

除了豆花，他們還有招牌鮮奶綠豆沙，一份65元，老闆加鮮奶完全沒在客氣，超大器，一樣也可以續加。這種天氣來一碗，真的超級消暑的啦。

除了豆花，他們的招牌臭豆腐一份是80元。這個臭豆腐炸得外酥內軟又多汁，再搭配他們自己特製的醬汁和泡菜，味道超級好吃。

他們的泡菜很不一樣喔，是自己發酵的，裡面有加梅子和九層塔，是特別的梅子泡菜口味，非常推薦一定要試試看。

而且很少看到臭豆腐會像這樣還特別擺盤的，老闆真的很用心，一點都不馬虎，把臭豆腐排得整整齊齊的，光看就覺得好好吃。

吃完美味的豆花和臭豆腐，可以到旁邊的華興池公園走走喔。爸爸叫我開的店的地點就在華與池附近，很適合運動完後來一碗冰涼的豆花消消暑

天氣好的時候，湖光山色的倒影映在水面上，就像一幅畫一樣。公園裡到處都有位子可以讓你休息賞景。影片分享

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園區裡有觀稜平台、沈水綠廊、水鳥林地跟休憩平台。

來這裡必去的景點就是「沉水綠廊」了，它設計得好像打破了視覺界線，你可以直接走進水中的感覺。有一條白色的水中步道，可以讓你走進濕地近距離欣賞，真的超夢幻的。

走在裡面，感覺就像置身在水中央，眼前就是一片開闊的水景在流動。這個公園離市區不算遠，沒想到有這麼大片的生態公園，可以讓人運動健行，真的超舒壓的。建議可以沿著湖邊走一圈，大約1公里，走起來大概20分鐘。

在華興池公園湖畔，還有個喬寓咖啡，它是第一排的湖畔景觀座位區。你可以在這裡一邊喝咖啡、一邊欣賞風景，甚至還能看到飛機飛過，欣賞湖光山色，暫時遠離都市的塵囂。

公園裡面還有小朋友會玩瘋的遊樂設施，像是雙軌滑索、極限山丘、冒險森林遊戲場、大碗公溜滑梯、滑草場、攀岩場、還有玩沙玩水的地方，遊樂設施超多，很適合親子一起來。

爸爸叫我開的店：桃園市大園區新生路143號；營業時間：12:00-20:00 （周日公休）

華興池生態埤塘公園：桃園市大園區華興路205號

喬寓咖啡：桃園市大園區華興路280之1號 ; 營業時間：10:00-18:00

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