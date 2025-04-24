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辦公族天堂！富皇OA辦公家具一次滿足人體工學椅、辦公桌椅、升降桌、螢幕支架需求

2025-04-24 15:55:48 文字：YUNO的吃喝玩樂日記
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YUNO的吃喝玩樂日記

YUNO的吃喝玩樂日記

辦公族天堂！富皇OA辦公家具一次滿足人體工學椅、辦公桌椅、升降桌、螢幕支架需求

你是否也有「坐越久越想躺」、「辦公桌亂到沒效率」的困擾  YUNO這次發現這家台南永康在地推薦【富皇OA辦公家具】

實際體驗各種人體工學椅、升降桌、電腦支架與各式辦公配件 從視覺到實坐通通拍給你看

不論你是遠距上班族、創業主 或公司行號採購 這裡都是打造高效率工作空間的絕佳首選

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富皇OA辦公家具在哪裡?怎麼去?

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辦公族天堂！富皇OA辦公家具一次滿足人體工學椅、辦公桌椅、升降桌、螢幕支架需求富皇OA辦公家具電話:0907-611-443

辦公族天堂！富皇OA辦公家具一次滿足人體工學椅、辦公桌椅、升降桌、螢幕支架需求富皇OA辦公家具營業時間: 09:00–17:00   六日公休   詳見官網或google商家資訊

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辦公族天堂！富皇OA辦公家具一次滿足人體工學椅、辦公桌椅、升降桌、螢幕支架需求富皇OA辦公家具址:台南市永康區崑山街253巷15號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以富皇OA辦公家具為主

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚辦公族天堂！富皇OA辦公家具一次滿足人體工學椅、辦公桌椅、升降桌、螢幕支架需求

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合作邀約事宜請洽E-MAIL 辦公族天堂！富皇OA辦公家具一次滿足人體工學椅、辦公桌椅、升降桌、螢幕支架需求v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO   粉絲團 &  line@ 私訊詢問

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富皇OA辦公家具位於台南市永康區崑山街253巷15號    實體店面招牌清楚好找

這家超值得推薦的實體展示店 每一樣產品都能親手試、實際坐 還有老闆專業建議 這種被理解與客製的感覺 真的太難得了

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一走進富皇OA辦公家具 就像進入了「工作舒壓天地」 各式人體工學椅一字排開 讓人忍不住想每張都試坐一遍

店內展示齊全 各式升降桌、螢幕支架、訂製鐵櫃樣樣到位 無論是遠距上班族還是公司採購人員 來這裡都能一站搞定

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這款Ergohuman 111 人體工學椅坐起來真的有差！

 

這系列是YUNO現場實測最有感的主打產品，分為三款：

 

🔸111 特仕版（入門款）：簡約好用 價格親民（$12,500）適合預算有限但想改善久坐疲勞的小夥伴們

 

🔸111 雄鷹版（中階）：後仰扶手連動、前傾追背功能、4D扶手（$15,000）

 

🔸111 2.0旗艦款：同步前後傾仰、鋁合金底盤 坐感穩定高級感拉滿（$18,500）

現場還貼心展示各版本比較圖 一目了然 而且通通可以試坐試躺

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特色是採用美國進口Matrex Quantum 4.0網布 夏天坐也不悶熱  還具備彈性與支撐力兼具的特色

背部與臀部都能保持乾爽透氣 這點對久坐辦公族來說真的超加分 不論是需要支撐腰背的穩定感

還是想要體驗那種「坐著也像躺著」的舒適感 來富皇現場坐一輪就知道了

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辦公效率的秘密武器 不只有椅子 這裡的升降桌更是超級推薦 搭載控制系統 輸入身高就會自動調整桌高   科技感滿滿

桌面空間大＋支架穩定度佳 站著打字也不再腰痠背痛 工作更有精神   而且 整組桌椅組合看起來就是超專業 連辦公空間都美型升級

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SHUTER品牌工具推車 超適合修車工作室、技術人員使用   收納控大愛

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鐵櫃、公文櫃、茶几、沙發 、OA屏風、員工置物櫃、告示牌、紅龍柱....等通通有   

更棒的是 大部分商品都能量身訂製＆含運配送 老闆也超熱心給建議 適合新創團隊或公司行號採購

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多款鍵盤現場展示 顏值＆功能兼備

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富皇OA辦公家具貼心服務也很加分

價格透明 現金付款含運費 買得更加安心

商品基本都享有一年保固 維修服務也有

現場展示、網路選購都可以 

以前總覺得人體工學椅是「奢侈品」 但這次來富皇OA體驗後

真心覺得是一種「對自己的善待」只要坐過好椅子 你會知道 原來工作也能這麼舒服！辦公族天堂！富皇OA辦公家具一次滿足人體工學椅、辦公桌椅、升降桌、螢幕支架需求

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