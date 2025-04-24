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2025名古屋景點推薦一次看！「日本名古屋必去景點有哪些？名古屋自由行行程怎麼排最順？」紫色微笑精選19個名古屋一日遊人氣景點（包含名古屋市區＋近郊景點）名古屋是日本中部最大城市，擁有豐富的歷史與現代魅力，像是名古屋城、熱田神宮、樂高樂園、名古屋科學館、名古屋港水族館等市區景點，就能玩上2～3天。如果你時間充裕，推薦延伸到近郊的吉卜力公園、犬山城、合掌村、飛驒高山、黑部立山，不僅景色迷人，也是攝影與深度旅遊的絕佳選擇。
附上淺顯易懂的名古屋景點地圖，讓你安排行程超省時、零壓力。準備好出發了嗎？一起展開完美的名古屋自由行之旅吧！
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名古屋景地交通及地鐵轉乘出口
名古屋市區擁有完善的地鐵與鐵道系統，主要由「名古屋市營地鐵」與「名鐵」、「JR」等組成。觀光客常用的交通工具以市營地鐵為主，搭配名鐵線（如名鐵名古屋本線）與JR路線，可輕鬆前往市區與近郊景點。
地鐵線路及下車站彙整表
|景點名稱
|地鐵線路
|車程時間
|下車站
|步行時間
|名古屋城
|名城線
(M07)
|約5分鐘
|名古屋城站
(M07)
|約5分鐘
|熱田神宮
|名城線
(M26)
|約10分鐘
|熱田神宮西站
(M26)
|約7分鐘
|名古屋市科學館
|鶴舞線
(T07)
|約5分鐘
|伏見站
(T07)
|約5分鐘
|綠洲21商圈
|東山線 (H10)
名城線 (M05)
|約5分鐘
|榮站
(H10, M05)
|約3分鐘
|中部電力 MIRAI TOWER
|東山線 (H10)
名城線 (M05)
|約5分鐘
|榮站
(H10, M05)
|約5分鐘
|大須觀音
|鶴舞線 (T08)
|約5分鐘
|大須觀音站
(T08)
|約3分鐘
|大須商店街
|鶴舞線 (T08)
|約5分鐘
|大須觀音站
(T08)
|約5分鐘
|則武森林
|東山線 (H07)
|約5分鐘
|亀島站
(H07)
|約5分鐘
|AEON MALL 則武花園
|東山線 (H07)
|約5分鐘
|亀島站
(H07)
|約5分鐘
|豐田產業技術紀念館
|名鐵名古屋本線 /
東山線
|約5分鐘
|榮生站 (NH37) /
亀島站 (H07)
|約3分鐘（榮生站）/
約10分鐘（亀島站）
|名古屋港水族館
|名港線 (E07)
|約15分鐘
|名古屋港站 (E07)
|約5分鐘
以下是交通及轉乘小提醒：
-
地鐵出口指引： 名古屋地鐵站大多設有多個出口，前往熱門景點如榮站（H10/M05）建議選擇最近的編號出口，如【出口4A】通往綠洲21，【出口3】通往中部電力塔。車站內皆有中英文標示，出站前留意導覽牌。
-
名古屋站轉乘複雜度高： 名古屋站連接 JR、名鐵、近鐵、地鐵，車站規模龐大，建議預留轉乘時間（至少10–15分鐘），尤其是在尖峰時段。
-
常見地鐵線標示：
- 東山線：黃色 (H)，貫穿名古屋市東西，是最繁忙的主幹線
- 名城線：紫色 (M)，為環狀線，可順時針或逆時針繞行主要景點
- 鶴舞線：藍色 (T)，連接名古屋中南部
- 名港線：紅色 (E)，延伸至名古屋港水族館方向
▼名古屋車站地圖
使用地鐵或名鐵旅遊時，建議下載「名古屋市交通局」官方地圖或使用 Google Maps 進行路線查詢，可即時得知站點與出口資訊，讓旅行更順暢。
名古屋觀光地圖
紫色微笑專為造訪名古屋所設計，介紹名古屋的熱門景點及名古屋週邊一日遊(大約位置方向)。有個概念，這樣就可以輕鬆規劃自由行囉！
⇒下載地鐵導向圖
♥好用的資訊：
- 下載「名古屋地圖APP」台灣人愛用Google map的功能，搜尋目的地、交通路線很方便
-
名古屋景點推薦
名古屋必遊景點TOP 19 推薦，文章詳細介紹：
- TOP 1：吉卜力公園
- TOP 2：日本樂高樂園
- TOP 3：熱田神宮
- TOP 4：名古屋城
- TOP 5：名古屋水族館
- TOP 6：名古屋科學館
- TOP 7：犬山城
- TOP 8：飛驒高山
- TOP 9：合掌村
- TOP 10：名古屋波音博物館
- TOP 11：綠洲21
- TOP 12：中部電力塔
- TOP 13：大須觀音
- TOP 14：大須商店街
- TOP 15：豐田產業技術紀念館
- TOP 16：則武之森
- TOP 17：永旺夢樂城則武花園
- TOP 18：磁浮鐵道館
- TOP 19：黑部立山
- 推薦住宿：名古屋16間飯店推薦
吉卜力公園
「吉卜力公園」重現宮崎駿的動畫片於日本！像是龍貓、神隱少女、天空之城、霍爾的移動城堡及魔女宅急便、借物少女等，對宮崎駿的世界有一定的了解。尤其「吉卜力大倉庫」就像是身處動畫場景中，可以感受劇中的場景和用實際手觸摸逼真的道具，這五大區域幾乎真實的還原了動畫片中的一景一物！
《霍爾的移動城堡》還進入參觀
- 一樓是一間光線昏暗的客廳，轉動門上的四色轉盤，背景會出現變化，真讓人驚喜。還有設置卡西法壁爐、水槽、連早餐都真實還原呈現呢！
- 二樓則是霍爾髒亂的浴室、還有堆滿雜物的臥室等等，動畫片中長的什麼樣，這裏就呈現原樣，超級無敵精采!
▼吉卜力大倉庫地圖
吉卜力大倉庫集結了吉卜力動畫的精華，展出物件展覽主題鉅細靡遺，不論大人還是小孩都可以感受到吉卜力作品帶來的樂趣
除此之外，也有商店、餐廳和小型電影院。
建議買下去就對了。
大家都在揣摩要怎樣拍才更有真實感!
《紅豬》
借物少女超大的玻璃罐，必排熱門景點啊！
龍貓公車也是排隊的熱門景點啊！
📍詳細介紹⇒ 名古屋吉卜力公園門票購票教學
📍詳細介紹⇒ 名古屋吉卜力公園攻略
📍門票折扣⇒｜｜Trip
- 吉卜力公園
- 地址：愛知縣長久手市茨原町大津1533-1號 (地圖)
- 交通：搭名古屋地鐵東山線至「藤丘站」，轉Linimo東部丘陵線至「愛·地球博紀念公園站」下車即到達
- 營業時間：平日10:00～17:00，週末假日9:00～17:00
名古屋水族館
「名古屋水族館」是日本面積最大水族館！更有著世界最大規模的戶外水槽，除了台灣少見的可愛的海洋生物，還有很多精彩的表演，像是「沙丁魚龍捲風」、「海之王者」殺人鯨~都很精采。
名古屋水族館北館可以觀賞海豚、小白鯨、虎鯨等表演，還有巨型標本展示、黑腳企鵝/潮風廣場。
名古屋水族南館也很精彩，有沙丁魚風暴、海龜迴游水槽、企鵝館、水母畫廊、珊瑚礁大水槽和潛水員交流。
沙丁魚風暴表演很壯觀，超大群的沙丁魚隨著燈光和音樂變換，一會兒往東、一會兒往西，真的讚嘆大自然的神奇啊
隔著玻璃看牠們悠遊水中也滿有趣的，真的讓人聯想到《快樂腳》這部動畫片呢！
這區可以看大型生物水下世界。
我們買了「名古屋水族館四館聯票」(水族館、展望室、海洋博物館、南極觀測船)，整整一天都在這裏，超過癮的。
- 名古屋水族館資訊
- 地址：愛知縣名古屋市港區港町1−3 (地圖)
- 交通：搭名古屋地鐵名港線「名古屋港站」，3號出口走路5分鐘到達
- 營業時間：平日10:00～17:00，週末假日9:00～17:00
名古屋科學館
外觀就吸引人的「名古屋市科學館」，位於榮商圈附近，左右兩棟建築中間夾著一顆直徑長35公尺的巨大球體(天文館)，裏面有全球最大天文館星象投影劇場。
互動式非常強，各種不同的器具都可以動手玩玩看
從實際操作中體驗各種科學原理，知識性、娛樂性十足
3樓的入口旁轉進來就是真實的龍捲風展示場
龍捲風實驗室、放電實驗室、極寒實驗室都不容錯過。
夏天有冷氣，冬天避風雪，來這裏玩上一整天都不是問題。結合名古屋市美術館等周邊景點館，就是美好的名古屋一日遊了。
📍詳細介紹⇒ 名古屋科學館
- 名古屋科學館資訊
- 地址：愛知縣名古屋市中區榮2-17-1（白川公園內）地圖
- 交通：搭名古屋地鐵東山線或鶴舞線「伏見站」，5號出口步行5分鐘到達
- 營業時間：9:30～17:00
名古屋樂高樂園
如果你家有樂高迷，那「名古屋樂高樂園®」根本就是夢想成真！這裡是日本第一座樂高主題樂園，整個園區超大，有40多項設施，從刺激的雲霄飛車到小朋友也能開心玩的積木冒險，讓你玩到不想回家！
園區分成八大區塊，像是超酷的「騎士王國」，還有「迷你樂園」裡頭全日本地標都被縮小成積木版，根本逼真到爆！肚子餓了？來份樂高漢堡，邊吃邊拍照超吸睛。
交通也很簡單，從名古屋搭地鐵到金城埠頭站，再走個六分鐘就到。旁邊還有主題飯店跟水族館、鐵道館可以一起玩，真的可以排個兩天一夜超充實！
總之，不管你是大人小孩，來這裡就是一個字——爽！玩到笑、拍到飽，回家還不忘再拼一盒樂高做紀念～
📍門票折扣⇒ ｜｜Trip
- 名古屋樂高樂園資訊
- 地址：愛知縣名古屋市港區金城埠頭2−2−1 (地圖)
- 交通：搭名古屋地鐵青波線「金城埠頭站」，走路10分鐘到達
- 營業時間：10:00–16:00 (平日)；10:00–17:00 (假日)
磁浮列車鐵道館
如果你從小就對火車愛不釋手，或是看到磁浮列車就會興奮尖叫，那名古屋這間「磁浮鐵道館」絕對讓你嗨到轉圈圈！從百年前的蒸汽火車，到未來感爆棚的磁浮列車，通通看得到、摸得到，還能走進車廂、拍個夠！
最酷的是還有新幹線駕駛模擬器，讓你一圓當列車長的夢想（不會開也沒關係，耍帥就好）。還有超浮誇的迷你鐵道模型場景，小火車穿山過海，比Netflix還好看！
館內還有鐵道便當賣到爆，早上11點去買便當已經全！部！賣！光！如果你是便當控，強烈建議一進館就衝二樓美食區搶新幹線便當，不然真的會哭～對了，便當是冰的，想像吃冷藏版的鐵道浪漫吧！
這裡根本鐵道控的天堂～從名古屋市區搭個地鐵到金城埠頭站，走幾步就到了，超方便。
📍門票折扣⇒ ｜｜Trip
豐田產業技術紀念館
「豐田產業技術紀念館」被稱為豐田汽車博物館，全世界獨一無二的汽車博物館，不分車廠，按年代展示著約140輛汽車；展示19世紀末汽油汽車到現代的汽車歷史。汽車愛好者可自由照相，不容錯過！
說來有趣，這一天父子、母女分兩組，男生來看汽車；女生去百貨公司逛街，最後在永旺夢樂城相聚吃晚餐。
📍門票優惠折扣⇒ Trip
📍豐田產業技術紀念館+磁浮列車鐵道館+熱田神宮+白鳥庭園一日遊
⇒ Trip
名古屋城
「名古屋城」是日本100名城之一，前身為織田氏居城那古野城。天守閣屋頂的雌雄2尊「金鯱」最為知名，因此又被稱為「金鯱城」或「金城」，所以名古屋很多名產以這個形象的伴手禮，我們到的時候還在整修無法進入天守閣，只在。建議賞櫻季節來訪，近1000棵櫻花樹呈現最大規模的古城與櫻花相映。3月～4月下旬舉辦的「名古屋城春日祭」，還能賞夜櫻呢！
📍門票折扣⇒
- 名古屋城資訊
- 地址：愛知縣名古屋市中區本丸1−1 (地圖)
- 交通：搭名古屋地鐵名城線「市役所站」走路5分鐘、鶴舞線「淺間町站」 走路10分鐘到達
- 營業時間：09:00–16:30 (周一至周日)
熱田神宮
「熱田神宮」是名古屋最具代表性的能量景點，與伊勢神宮、明治神宮並列為日本三大神宮，擁有深厚的歷史與宗教意義。神宮佔地約19萬平方米，古木參天、綠意盎然，被譽為「都市中的森林」。相傳三神器之一「草薙劍」便供奉於此，每年吸引無數信徒與旅客朝聖。
深入了解熱田神宮的參拜交通路線、12大必訪景點、參拜時間、門票資訊，並推薦周邊的美食與景點，打造最完整的熱田神宮一日遊行程！
📍詳細介紹 ⇒ 熱田神宮
- 熱田神宮資訊
- 地址：愛知縣名古屋市熱田區神宮1−1−1 (地圖)
- 交通：搭名古屋地鐵名古屋本線「神宮前站」走路3分鐘、搭名城線「神宮西站」走路7分鐘到達
- 營業時間：24H開放 (周一至周日)
- 門票：免費
大須觀音
「大須觀音」是日本三大觀音寺之一，這裡可以以祈求開運！原建於1324年，1612年因德川家康建設名古屋城而遷至現址。寺內供奉觀世音菩薩，香火鼎盛，吸引眾多信徒與遊客前來參拜。祝生意興隆布袋神像也很有名的。每月18日和28日舉辦的古董市集頗具盛名，吸引許多收藏愛好者前來尋寶。旁邊就是大須商店街，所以人氣特別旺！
- 大須觀音資訊
- 地址：愛知縣名古屋市中區大須2丁目21番47 (地圖)
- 交通：搭名古屋地鐵鶴舞線「大須觀音站」，2號出口步行約1分鐘到達
- 營業時間：06:00～19:00 (周一至周日)
- 門票：免費
大須商店街
「大須商店街」是名古屋最大的商店街！掛著大紅燈籠是仁王門通，有許多餐飲老店，也可以品嚐到許多潮流美食！
包括御手洗糰子名店新雀本店、和創業超過百年歷史的鰻魚老店、日式炸雞店、咖啡廳與甜點店～等等
豚山拉麵
弁才天大幅
3COINS、Seria~日本百円店，300円高質感的日系生活雜貨、飾品、泡澡球
小孩子的眼睛都亮了起來
還有二手名牌包可以慢慢挑
- 大須商店街資訊
- 地址：愛知縣名古屋市中區大須 (地圖)
- 交通：搭名古屋地鐵鶴舞線「大須觀音站」，2號出口走路3分鐘到達
- 營業時間：09:00～21:00 (周一至周日)
- 門票：免費
中部電力塔
「中部電力 MIRAI TOWER」是名古屋地標打卡景點！
來到名古屋，想找個可以拍美照、看夜景、又能吹冷氣的好地方？那你絕對不能錯過這座超有型的名古屋電視塔(以前的名稱）！
這座塔是全日本第一座電波塔，從1954年就屹立在榮區的正中央，根本是名古屋地標等級的存在！2020年整修後搖身一變，變得超時尚，裡面還有咖啡廳、展望台，晚上點燈後閃閃發亮，浪漫指數爆表
- 白天可以俯瞰整個名古屋市區，天氣好時連御嶽山也看得到～
- 晚上來這裡看夜景、喝杯咖啡、順便打卡拍張網美照，超有Feel～
- 中部電力塔資訊
- 地址：愛知縣名古屋市中區錦3-6-15 (地圖)
- 交通：搭名古屋地鐵東山線／名城線「榮站」，4號出口走路3分鐘到達
- 營業時間：10:00-21:00
- 門票：成人650日圓、中小學400日圓
綠洲21商圈
來名古屋玩，絕對不能錯過這個超酷的地標「綠洲21」。它就像一艘降落在都市裡的透明太空船，漂浮在空中，帥到不行～
最上層的「水之宇宙船」白天可以看到水面閃閃發光，晚上打燈後超夢幻，而且免費上去走走拍拍，拍照超出片！
從這裡還能一次收進中部電力 MIRAI TOWER和榮區市景，根本是網美們的天堂～
樓下不只有商店、餐廳，還連通巴士總站，交通超方便。想逛街、吃飯、躲太陽還能拍美照，來這裡就對了！
頂樓有免費水舞可以看，夜晚俯瞰城市的夜景很美啊！
橡子共和國裡好多龍貓相關商品可以挑選，服務員還遞給小榛果可愛的帽子拍照，真的卡哇伊～
- 綠洲21資訊
- 地址：愛知縣名古屋市東區東櫻1−11−1 (地圖)
- 交通：搭名古屋地鐵東山線／名城線「榮站」，4號出口走路1分鐘到達
- 營業時間：10:00-21:00
- 門票：免費
永旺夢樂城則武花園
「永旺夢樂城則武花園（AEON MALL Nagoya Noritake Garden）」是日本旅遊購物行程必去的大型複合式購物商城，有免費的置物櫃可使用，超適合來這裡掃貨、買伴手禮。
裡面除了AEON百貨，還有超多日本在地品牌、雜貨店、服飾、美妝、親子設施，甚至還有超好逛的無印良品旗艦店，一整天待在裡面都不會膩！
裡面有一間蔦屋書店，是熱門打卡點，一整面網美書牆利用倒映形成漂亮的畫面！
超市真的強大，值得遊客來這裡採買零食生鮮的，但走回去會提得很累。美食街、好吃的餐廳也很可以！不論是日式、洋食還是甜點都有，吃完還能去旁邊的公園、則武森林走走，散步加放空，一氣呵成！
- 永旺夢樂城則武花園資訊
- 地址：愛知縣名古屋市西區則武新町3丁目1-17 (地圖)
- 交通：搭名古屋地鐵東山線「亀島」出站，步行約5分鐘即可抵達到達
- 營業時間：10:00-21:00
- 門票：免費
則武森林
「則武森林/則武之森（Noritake no Mori）」，根本是都市人的放鬆好去處！
原本是知名瓷器品牌「則武（Noritake）」的老工廠，後來整修變身成一個結合了綠地、博物館、咖啡廳和陶瓷體驗的超chill園區。
重點是環境超美～紅磚建築配上大片草地跟綠樹，走進來彷彿按下了生活的慢速鍵
走累了可以去園內的咖啡廳坐一下，拍拍日系打卡照；有興趣還可以預約陶瓷彩繪DIY，親手做個小盤子當紀念超有感！
逛完旁邊的永旺夢樂城則武花園，一起排進行程剛剛好！
建議安排最後幾天來，購物的戰利品也不會累積太多天。
- 則武之森資訊
- 地址：愛知縣名古屋市西區則武新町3-1-36(地圖)
- 交通：搭名古屋地鐵東山線「亀島」出站，步行約5分鐘即可抵達到達
- 營業時間：10:00～18:00
- 門票：免費
名古屋機場飛機博物館
名古屋中部國際機場的的裡有個免費景點，飛機主題公園「波音博物館 FLIGHT OF DREAMS」!
展示世界第一架787原型機(編號 ZA001)，還有美國本土外唯一的波音官方商店，是飛機迷不能錯過的地方。
付費區的兒童遊戲區也滿好玩的，還有免費行李空間，離T1的國際航廈也有電動人行步道相通。
二樓也有景觀餐廳可以用餐，最後一天就慢慢來吧！
📍詳細介紹⇒ 名古屋機場飛機博物館
- 波音博物館 FLIGHT OF DREAMS資訊
- 地址：愛知縣常滑市中部國際機場1丁目1號(地圖)
- 營業時間：10:00～17:00 (餐廳 10:00～18:30 因店鋪而異)
- 門票：免費
名古屋周邊景點推薦
犬山城
犬山市靠近名古屋近郊，我們到訪名古屋時順便一起玩的景點。「犬山城」是國寶城堡五座之一。當年連織田信長、豐臣秀吉都曾來過，非常具有歷史價值！是日本現存最古老的木造天守閣。這裏不只是名勝古蹟，而且是知名的賞櫻及賞楓景點。順便連同附近犬山城神社(三光稻荷神社)參訪，犬山城下町吃美食，來個非常充實的犬山城一日遊哦
📍詳細介紹⇒ 犬山城一日遊
📍詳細介紹⇒ 犬山城
📍詳細介紹⇒ 犬山城神社
📍優惠折扣⇒ ｜Trip｜
- 犬山城資訊
- 地址：愛知縣犬山市犬山北古券65-2 (地圖)
- 營業時間：09:00–16:30 (周一至周日)
飛驒高山
參加飛驒高山、合掌村一日遊，一早從名古屋車站集合，搭乘巴士造訪飛驒高山、白川鄉合掌村。
有中文導遊解說，會發地圖、幾說歷史、指點必吃的美食。
漫步在高山古街巷裡，欣賞保存完好的江戶時代風貌，參觀高山陣屋。商店節很多紀念品、工藝品可以買。
必吃飛驒牛肉、拉麵、五平餅、手燒煎餅，飛驒牛不論是用烤的還是做成牛肉壽司，都好好吃。
- 飛驒高山資訊
- 地址：岐阜縣高山市上一之町 (地圖)
- 交通：名古屋車站搭巴士出發，車程約2小時
- 營業時間：商圈店家約09:00~21:00
合掌村
名古屋自由行搭乘巴士一日遊，輕鬆從名古屋出發，到飛驒高山老街漫步、再到合掌村，登上天守閣展望台俯瞰壯麗村落、必訪10大景點、必吃26家美食及伴手禮。
白川鄉合掌村落，以「合掌造」茅草屋聞名，是日本三大茅葺屋聚落之一，被列入聯合國教科文組織「世界文化遺產」！來感受自然美景與傳統建築。
步行至展望臺，俯瞰整個村落，感受大自然的寧靜與壯。
每年冬天還有白川鄉點燈一日遊，聽說很美呢！
- 白川鄉合掌村資訊
- 地址：岐阜縣大野郡白川村荻町 (地圖)
- 交通：名古屋車站搭巴士出發，車程約2.5小時
- 營業時間：店家約09:00~21:00
黑部立山
「立山黑部」一開山，總是會引起很大的觀光熱潮，來看一看立山黑部阿爾卑斯山脈路線，高達十幾公尺雪壁的奇景，置身白色大雪壁之中，兩側高聳入天，真是有種說不出的奇妙感受!
搭乘飛機到名古屋中部國際機場，同時也使用了超級好用的「JR PASS 立山黑部、高山、松本地區遊券」，這張票券可是喜歡日本自由行的好朋友啊，有了這張票券再加上廉航的使用，保證省錢又方便!
- 立山黑部資訊
- 地址：富山縣中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外11 (地圖)
- 交通：名古屋車站搭巴士出發，車程約3.5小時
名古屋自由行推薦
以上是紫色微笑分享的「名古屋景點推薦」，別忘了關注我們，持續分享最新的美食與旅遊資訊！
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基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點
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