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2025名古屋景點推薦一次看！「日本名古屋必去景點有哪些？名古屋自由行行程怎麼排最順？」紫色微笑精選19個名古屋一日遊人氣景點（包含名古屋市區＋近郊景點）名古屋是日本中部最大城市，擁有豐富的歷史與現代魅力，像是名古屋城、熱田神宮、樂高樂園、名古屋科學館、名古屋港水族館等市區景點，就能玩上2～3天。如果你時間充裕，推薦延伸到近郊的吉卜力公園、犬山城、合掌村、飛驒高山、黑部立山，不僅景色迷人，也是攝影與深度旅遊的絕佳選擇。

附上淺顯易懂的名古屋景點地圖，讓你安排行程超省時、零壓力。準備好出發了嗎？一起展開完美的名古屋自由行之旅吧！

名古屋景地交通及地鐵轉乘出口

名古屋市區擁有完善的地鐵與鐵道系統，主要由「名古屋市營地鐵」與「名鐵」、「JR」等組成。觀光客常用的交通工具以市營地鐵為主，搭配名鐵線（如名鐵名古屋本線）與JR路線，可輕鬆前往市區與近郊景點。

地鐵線路及下車站彙整表

景點名稱 地鐵線路 車程時間 下車站 步行時間 名古屋城 名城線

(M07) 約5分鐘 名古屋城站

(M07) 約5分鐘 熱田神宮 名城線

(M26) 約10分鐘 熱田神宮西站

(M26) 約7分鐘 名古屋市科學館 鶴舞線

(T07) 約5分鐘 伏見站

(T07) 約5分鐘 綠洲21商圈 東山線 (H10)

名城線 (M05) 約5分鐘 榮站

(H10, M05) 約3分鐘 中部電力 MIRAI TOWER 東山線 (H10)

名城線 (M05) 約5分鐘 榮站

(H10, M05) 約5分鐘 大須觀音 鶴舞線 (T08) 約5分鐘 大須觀音站

(T08) 約3分鐘 大須商店街 鶴舞線 (T08) 約5分鐘 大須觀音站

(T08) 約5分鐘 則武森林 東山線 (H07) 約5分鐘 亀島站

(H07) 約5分鐘 AEON MALL 則武花園

東山線 (H07) 約5分鐘 亀島站

(H07) 約5分鐘 豐田產業技術紀念館 名鐵名古屋本線 /

東山線 約5分鐘 榮生站 (NH37) /

亀島站 (H07) 約3分鐘（榮生站）/

約10分鐘（亀島站） 名古屋港水族館 名港線 (E07) 約15分鐘 名古屋港站 (E07) 約5分鐘

以下是交通及轉乘小提醒：

地鐵出口指引： 名古屋地鐵站大多設有多個出口，前往熱門景點如榮站（H10/M05）建議選擇最近的編號出口，如【出口4A】通往綠洲21，【出口3】通往中部電力塔。車站內皆有中英文標示，出站前留意導覽牌。

名古屋站轉乘複雜度高： 名古屋站連接 JR、名鐵、近鐵、地鐵，車站規模龐大，建議預留轉乘時間（至少10–15分鐘），尤其是在尖峰時段。

常見地鐵線標示：

東山線： 黃色 (H)，貫穿名古屋市東西，是最繁忙的主幹線 名城線： 紫色 (M)，為環狀線，可順時針或逆時針繞行主要景點 鶴舞線： 藍色 (T)，連接名古屋中南部 名港線： 紅色 (E)，延伸至名古屋港水族館方向

▼名古屋車站地圖

使用地鐵或名鐵旅遊時，建議下載「名古屋市交通局」官方地圖或使用 Google Maps 進行路線查詢，可即時得知站點與出口資訊，讓旅行更順暢。

名古屋觀光地圖

紫色微笑專為造訪名古屋所設計，介紹名古屋的熱門景點及名古屋週邊一日遊(大約位置方向)。有個概念，這樣就可以輕鬆規劃自由行囉！

⇒下載地鐵導向圖

♥好用的資訊： 下載「名古屋地圖APP」台灣人愛用Google map的功能，搜尋目的地、交通路線很方便

名古屋景點推薦

名古屋必遊景點TOP 19 推薦，文章詳細介紹：

吉卜力公園 TOP 1：

TOP 2： 日本樂高樂園

熱田神宮 TOP 3：

TOP 4 ： 名古屋城

名古屋水族館 TOP 5：

名古屋科學館 TOP 6：

犬山城 TOP 7：

飛驒高山 TOP 8：

合掌村 TOP 9：

TOP 10： 名古屋波音博物館

TOP 11： 綠洲21

TOP 12 ： 中部電力塔

TOP 13 ： 大須觀音

大須商店街 TOP 14：

TOP 15 豐田產業技術紀念館

TOP 16 ： 則武之森

TOP 17 永旺夢樂城則武花園

TOP 18 ： 磁浮鐵道館

TOP 19 黑部立山

推薦住宿： 名古屋16間飯店推薦

吉卜力公園

「吉卜力公園」重現宮崎駿的動畫片於日本！像是龍貓、神隱少女、天空之城、霍爾的移動城堡及魔女宅急便、借物少女等，對宮崎駿的世界有一定的了解。尤其「吉卜力大倉庫」就像是身處動畫場景中，可以感受劇中的場景和用實際手觸摸逼真的道具，這五大區域幾乎真實的還原了動畫片中的一景一物！

《霍爾的移動城堡》還進入參觀

一樓是一間光線昏暗的客廳，轉動門上的四色轉盤，背景會出現變化，真讓人驚喜。還有設置卡西法壁爐、水槽、連早餐都真實還原呈現呢！

二樓則是霍爾髒亂的浴室、還有堆滿雜物的臥室等等，動畫片中長的什麼樣，這裏就呈現原樣，超級無敵精采!

▼吉卜力大倉庫地圖

吉卜力大倉庫集結了吉卜力動畫的精華，展出物件展覽主題鉅細靡遺，不論大人還是小孩都可以感受到吉卜力作品帶來的樂趣

除此之外，也有商店、餐廳和小型電影院。

建議買下去就對了。

大家都在揣摩要怎樣拍才更有真實感!

《紅豬》

借物少女超大的玻璃罐，必排熱門景點啊！

龍貓公車也是排隊的熱門景點啊！

📍詳細介紹⇒ 名古屋吉卜力公園門票購票教學

📍詳細介紹⇒ 名古屋吉卜力公園攻略

📍門票折扣⇒｜｜Trip

吉卜力公園

地址：愛知縣長久手市茨原町大津1533-1號 (地圖)

交通：搭名古屋地鐵東山線至「藤丘站」，轉Linimo東部丘陵線至「愛·地球博紀念公園站」下車即到達

營業時間：平日10:00～17:00，週末假日9:00～17:00

名古屋水族館

「名古屋水族館」是日本面積最大水族館！更有著世界最大規模的戶外水槽，除了台灣少見的可愛的海洋生物，還有很多精彩的表演，像是「沙丁魚龍捲風」、「海之王者」殺人鯨~都很精采。

名古屋水族館北館可以觀賞海豚、小白鯨、虎鯨等表演，還有巨型標本展示、黑腳企鵝/潮風廣場。

名古屋水族南館也很精彩，有沙丁魚風暴、海龜迴游水槽、企鵝館、水母畫廊、珊瑚礁大水槽和潛水員交流。

沙丁魚風暴表演很壯觀，超大群的沙丁魚隨著燈光和音樂變換，一會兒往東、一會兒往西，真的讚嘆大自然的神奇啊

隔著玻璃看牠們悠遊水中也滿有趣的，真的讓人聯想到《快樂腳》這部動畫片呢！

這區可以看大型生物水下世界。

我們買了「名古屋水族館四館聯票」(水族館、展望室、海洋博物館、南極觀測船)，整整一天都在這裏，超過癮的。

📍詳細介紹⇒ 名古屋水族館

📍門票折扣⇒ Trip｜

名古屋水族館資訊

地址：愛知縣名古屋市港區港町1−3 (地圖)

交通：搭名古屋地鐵名港線「名古屋港站」，3號出口走路5分鐘到達

營業時間：平日10:00～17:00，週末假日9:00～17:00

名古屋科學館

外觀就吸引人的「名古屋市科學館」，位於榮商圈附近，左右兩棟建築中間夾著一顆直徑長35公尺的巨大球體(天文館)，裏面有全球最大天文館星象投影劇場。

互動式非常強，各種不同的器具都可以動手玩玩看

從實際操作中體驗各種科學原理，知識性、娛樂性十足

3樓的入口旁轉進來就是真實的龍捲風展示場

龍捲風實驗室、放電實驗室、極寒實驗室都不容錯過。

夏天有冷氣，冬天避風雪，來這裏玩上一整天都不是問題。結合名古屋市美術館等周邊景點館，就是美好的名古屋一日遊了。

📍詳細介紹⇒ 名古屋科學館

名古屋科學館資訊

地址：愛知縣名古屋市中區榮2-17-1（白川公園內）地圖

交通：搭名古屋地鐵東山線或鶴舞線「伏見站」，5號出口步行5分鐘到達

營業時間：9:30～17:00

名古屋樂高樂園

如果你家有樂高迷，那「名古屋樂高樂園®」根本就是夢想成真！這裡是日本第一座樂高主題樂園，整個園區超大，有40多項設施，從刺激的雲霄飛車到小朋友也能開心玩的積木冒險，讓你玩到不想回家！

園區分成八大區塊，像是超酷的「騎士王國」，還有「迷你樂園」裡頭全日本地標都被縮小成積木版，根本逼真到爆！肚子餓了？來份樂高漢堡，邊吃邊拍照超吸睛。

交通也很簡單，從名古屋搭地鐵到金城埠頭站，再走個六分鐘就到。旁邊還有主題飯店跟水族館、鐵道館可以一起玩，真的可以排個兩天一夜超充實！

總之，不管你是大人小孩，來這裡就是一個字——爽！玩到笑、拍到飽，回家還不忘再拼一盒樂高做紀念～

📍門票折扣⇒ ｜｜Trip

名古屋樂高樂園資訊

地址：愛知縣名古屋市港區金城埠頭2−2−1 (地圖)

交通：搭名古屋地鐵青波線「金城埠頭站」，走路10分鐘到達

營業時間：10:00–16:00 (平日)；10:00–17:00 (假日)

磁浮列車鐵道館

如果你從小就對火車愛不釋手，或是看到磁浮列車就會興奮尖叫，那名古屋這間「磁浮鐵道館」絕對讓你嗨到轉圈圈！從百年前的蒸汽火車，到未來感爆棚的磁浮列車，通通看得到、摸得到，還能走進車廂、拍個夠！

最酷的是還有新幹線駕駛模擬器，讓你一圓當列車長的夢想（不會開也沒關係，耍帥就好）。還有超浮誇的迷你鐵道模型場景，小火車穿山過海，比Netflix還好看！

館內還有鐵道便當賣到爆，早上11點去買便當已經全！部！賣！光！如果你是便當控，強烈建議一進館就衝二樓美食區搶新幹線便當，不然真的會哭～對了，便當是冰的，想像吃冷藏版的鐵道浪漫吧！

這裡根本鐵道控的天堂～從名古屋市區搭個地鐵到金城埠頭站，走幾步就到了，超方便。

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磁浮鐵道館資訊

地址：愛知縣名古屋市港區金城埠頭3−2−2 (地圖)

交通：搭名古屋地鐵青波線「金城埠頭站」走路2分鐘到達

營業時間：10:00–17:30 (周二公休)

豐田產業技術紀念館

「豐田產業技術紀念館」被稱為豐田汽車博物館，全世界獨一無二的汽車博物館，不分車廠，按年代展示著約140輛汽車；展示19世紀末汽油汽車到現代的汽車歷史。汽車愛好者可自由照相，不容錯過！

說來有趣，這一天父子、母女分兩組，男生來看汽車；女生去百貨公司逛街，最後在永旺夢樂城相聚吃晚餐。

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📍豐田產業技術紀念館+磁浮列車鐵道館+熱田神宮+白鳥庭園一日遊

⇒ Trip

磁浮鐵道館資訊

地址：愛知縣名古屋市港區金城埠頭3−2−2 (地圖)

交通：搭名古屋地鐵青波線「金城埠頭站」走路2分鐘到達

營業時間：10:00–17:30 (周二公休)

名古屋城

「名古屋城」是日本100名城之一，前身為織田氏居城那古野城。天守閣屋頂的雌雄2尊「金鯱」最為知名，因此又被稱為「金鯱城」或「金城」，所以名古屋很多名產以這個形象的伴手禮，我們到的時候還在整修無法進入天守閣，只在。建議賞櫻季節來訪，近1000棵櫻花樹呈現最大規模的古城與櫻花相映。3月～4月下旬舉辦的「名古屋城春日祭」，還能賞夜櫻呢！

📍門票折扣⇒

名古屋城資訊

地址：愛知縣名古屋市中區本丸1−1 (地圖)

交通：搭名古屋地鐵名城線「市役所站」走路5分鐘、鶴舞線「淺間町站」 走路10分鐘到達

營業時間：09:00–16:30 (周一至周日)

熱田神宮

「熱田神宮」是名古屋最具代表性的能量景點，與伊勢神宮、明治神宮並列為日本三大神宮，擁有深厚的歷史與宗教意義。神宮佔地約19萬平方米，古木參天、綠意盎然，被譽為「都市中的森林」。相傳三神器之一「草薙劍」便供奉於此，每年吸引無數信徒與旅客朝聖。

深入了解熱田神宮的參拜交通路線、12大必訪景點、參拜時間、門票資訊，並推薦周邊的美食與景點，打造最完整的熱田神宮一日遊行程！

📍詳細介紹 ⇒ 熱田神宮

熱田神宮資訊

地址：愛知縣名古屋市熱田區神宮1−1−1 (地圖)

交通：搭名古屋地鐵名古屋本線「神宮前站」走路3分鐘、搭名城線「神宮西站」走路7分鐘到達

營業時間：24H開放 (周一至周日)

門票：免費

大須觀音

「大須觀音」是日本三大觀音寺之一，這裡可以以祈求開運！原建於1324年，1612年因德川家康建設名古屋城而遷至現址。寺內供奉觀世音菩薩，香火鼎盛，吸引眾多信徒與遊客前來參拜。祝生意興隆布袋神像也很有名的。每月18日和28日舉辦的古董市集頗具盛名，吸引許多收藏愛好者前來尋寶。旁邊就是大須商店街，所以人氣特別旺！

大須觀音資訊

地址：愛知縣名古屋市中區大須2丁目21番47 (地圖)

交通：搭名古屋地鐵鶴舞線「大須觀音站」，2號出口步行約1分鐘到達

營業時間：06:00～19:00 (周一至周日)

門票：免費

大須商店街

「大須商店街」是名古屋最大的商店街！掛著大紅燈籠是仁王門通，有許多餐飲老店，也可以品嚐到許多潮流美食！

包括御手洗糰子名店新雀本店、和創業超過百年歷史的鰻魚老店、日式炸雞店、咖啡廳與甜點店～等等

豚山拉麵

弁才天大幅

3COINS、Seria~日本百円店，300円高質感的日系生活雜貨、飾品、泡澡球

小孩子的眼睛都亮了起來

還有二手名牌包可以慢慢挑

大須商店街資訊

地址：愛知縣名古屋市中區大須 (地圖)

交通：搭名古屋地鐵鶴舞線「大須觀音站」，2號出口走路3分鐘到達

營業時間：09:00～21:00 (周一至周日)

門票：免費

中部電力塔

「中部電力 MIRAI TOWER」是名古屋地標打卡景點！

來到名古屋，想找個可以拍美照、看夜景、又能吹冷氣的好地方？那你絕對不能錯過這座超有型的名古屋電視塔(以前的名稱）！

這座塔是全日本第一座電波塔，從1954年就屹立在榮區的正中央，根本是名古屋地標等級的存在！2020年整修後搖身一變，變得超時尚，裡面還有咖啡廳、展望台，晚上點燈後閃閃發亮，浪漫指數爆表

白天可以俯瞰整個名古屋市區，天氣好時連御嶽山也看得到～

晚上來這裡看夜景、喝杯咖啡、順便打卡拍張網美照，超有Feel～

中部電力塔資訊

地址：愛知縣名古屋市中區錦3-6-15 (地圖)

交通：搭名古屋地鐵東山線／名城線「榮站」，4號出口走路3分鐘到達

營業時間：10:00-21:00

門票：成人650日圓、中小學400日圓

綠洲21商圈

來名古屋玩，絕對不能錯過這個超酷的地標「綠洲21」。它就像一艘降落在都市裡的透明太空船，漂浮在空中，帥到不行～

最上層的「水之宇宙船」白天可以看到水面閃閃發光，晚上打燈後超夢幻，而且免費上去走走拍拍，拍照超出片！

從這裡還能一次收進中部電力 MIRAI TOWER和榮區市景，根本是網美們的天堂～

樓下不只有商店、餐廳，還連通巴士總站，交通超方便。想逛街、吃飯、躲太陽還能拍美照，來這裡就對了！

頂樓有免費水舞可以看，夜晚俯瞰城市的夜景很美啊！

橡子共和國裡好多龍貓相關商品可以挑選，服務員還遞給小榛果可愛的帽子拍照，真的卡哇伊～

綠洲21資訊

地址：愛知縣名古屋市東區東櫻1−11−1 (地圖)

交通：搭名古屋地鐵東山線／名城線「榮站」，4號出口走路1分鐘到達

營業時間：10:00-21:00

門票：免費

永旺夢樂城則武花園

「永旺夢樂城則武花園（AEON MALL Nagoya Noritake Garden）」是日本旅遊購物行程必去的大型複合式購物商城，有免費的置物櫃可使用，超適合來這裡掃貨、買伴手禮。

裡面除了AEON百貨，還有超多日本在地品牌、雜貨店、服飾、美妝、親子設施，甚至還有超好逛的無印良品旗艦店，一整天待在裡面都不會膩！

裡面有一間蔦屋書店，是熱門打卡點，一整面網美書牆利用倒映形成漂亮的畫面！

超市真的強大，值得遊客來這裡採買零食生鮮的，但走回去會提得很累。美食街、好吃的餐廳也很可以！不論是日式、洋食還是甜點都有，吃完還能去旁邊的公園、則武森林走走，散步加放空，一氣呵成！

永旺夢樂城則武花園資訊

地址：愛知縣名古屋市西區則武新町3丁目1-17 (地圖)

交通：搭名古屋地鐵東山線「亀島」出站，步行約5分鐘即可抵達到達

營業時間：10:00-21:00

門票：免費

則武森林

「則武森林/則武之森（Noritake no Mori）」，根本是都市人的放鬆好去處！

原本是知名瓷器品牌「則武（Noritake）」的老工廠，後來整修變身成一個結合了綠地、博物館、咖啡廳和陶瓷體驗的超chill園區。

重點是環境超美～紅磚建築配上大片草地跟綠樹，走進來彷彿按下了生活的慢速鍵

走累了可以去園內的咖啡廳坐一下，拍拍日系打卡照；有興趣還可以預約陶瓷彩繪DIY，親手做個小盤子當紀念超有感！

逛完旁邊的永旺夢樂城則武花園，一起排進行程剛剛好！

建議安排最後幾天來，購物的戰利品也不會累積太多天。

則武之森資訊

地址：愛知縣名古屋市西區則武新町3-1-36(地圖)

交通：搭名古屋地鐵東山線「亀島」出站，步行約5分鐘即可抵達到達

營業時間：​ 10:00～18:00

門票：免費

名古屋機場飛機博物館

名古屋中部國際機場的的裡有個免費景點，飛機主題公園「波音博物館 FLIGHT OF DREAMS」!

展示世界第一架787原型機(編號 ZA001)，還有美國本土外唯一的波音官方商店，是飛機迷不能錯過的地方。

付費區的兒童遊戲區也滿好玩的，還有免費行李空間，離T1的國際航廈也有電動人行步道相通。

二樓也有景觀餐廳可以用餐，最後一天就慢慢來吧！

📍詳細介紹⇒ 名古屋機場飛機博物館

波音博物館 FLIGHT OF DREAMS資訊

地址：愛知縣常滑市中部國際機場1丁目1號(地圖)

營業時間：10:00～17:00 (餐廳 10:00～18:30 因店鋪而異)

門票：免費

名古屋周邊景點推薦

犬山城

犬山市靠近名古屋近郊，我們到訪名古屋時順便一起玩的景點。「犬山城」是國寶城堡五座之一。當年連織田信長、豐臣秀吉都曾來過，非常具有歷史價值！是日本現存最古老的木造天守閣。這裏不只是名勝古蹟，而且是知名的賞櫻及賞楓景點。順便連同附近犬山城神社(三光稻荷神社)參訪，犬山城下町吃美食，來個非常充實的犬山城一日遊哦

📍詳細介紹⇒ 犬山城一日遊

📍詳細介紹⇒ 犬山城

📍詳細介紹⇒ 犬山城神社

📍優惠折扣⇒ ｜Trip｜

犬山城資訊

地址：愛知縣犬山市犬山北古券65-2 (地圖)

營業時間：09:00–16:30 (周一至周日)

飛驒高山

參加飛驒高山、合掌村一日遊，一早從名古屋車站集合，搭乘巴士造訪飛驒高山、白川鄉合掌村。

有中文導遊解說，會發地圖、幾說歷史、指點必吃的美食。

漫步在高山古街巷裡，欣賞保存完好的江戶時代風貌，參觀高山陣屋。商店節很多紀念品、工藝品可以買。

必吃飛驒牛肉、拉麵、五平餅、手燒煎餅，飛驒牛不論是用烤的還是做成牛肉壽司，都好好吃。

📍詳細介紹⇒ 飛驒高山一日遊

📍巴士一日遊⇒ Trip｜｜

飛驒高山資訊

地址：岐阜縣高山市上一之町 (地圖)

交通：名古屋車站搭巴士出發，車程約2小時

營業時間：商圈店家約09:00~21:00

合掌村

名古屋自由行搭乘巴士一日遊，輕鬆從名古屋出發，到飛驒高山老街漫步、再到合掌村，登上天守閣展望台俯瞰壯麗村落、必訪10大景點、必吃26家美食及伴手禮。

白川鄉合掌村落，以「合掌造」茅草屋聞名，是日本三大茅葺屋聚落之一，被列入聯合國教科文組織「世界文化遺產」！來感受自然美景與傳統建築。

步行至展望臺，俯瞰整個村落，感受大自然的寧靜與壯。



每年冬天還有白川鄉點燈一日遊，聽說很美呢！

📍詳細介紹⇒ 合掌村攻略

📍巴士一日遊優惠⇒ ｜Trip｜

白川鄉合掌村資訊

地址：岐阜縣大野郡白川村荻町 (地圖)

交通：名古屋車站搭巴士出發，車程約2.5小時

營業時間：店家約09:00~21:00

黑部立山

「立山黑部」一開山，總是會引起很大的觀光熱潮，來看一看立山黑部阿爾卑斯山脈路線，高達十幾公尺雪壁的奇景，置身白色大雪壁之中，兩側高聳入天，真是有種說不出的奇妙感受!

搭乘飛機到名古屋中部國際機場，同時也使用了超級好用的「JR PASS 立山黑部、高山、松本地區遊券」，這張票券可是喜歡日本自由行的好朋友啊，有了這張票券再加上廉航的使用，保證省錢又方便!

📍詳細介紹⇒ 立山黑部攻略

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立山黑部資訊

地址：富山縣中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外11 (地圖)

交通：名古屋車站搭巴士出發，車程約3.5小時

名古屋自由行推薦

以上是紫色微笑分享的「名古屋景點推薦」，別忘了關注我們，持續分享最新的美食與旅遊資訊！

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