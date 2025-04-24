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宜蘭礁溪美食【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富 ! 礁溪路五段高人氣古早風麵館

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2025-04-24 21:21:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

Cheng chun

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

在礁溪待了幾天，每到晚餐時間礁溪路五段便開始熱絡起來....

其中有間麵店人氣總是爆滿特別引人注目，今天選在人少的離峰時間大約是下午3點，

咱們來尋找總是人滿為患的答案 ! 有麵煮私房小吃(溫泉店)

 

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

其實有麵煮在礁溪鬧區就有2間店，相隔約300公尺，

環境從裡到外古早味鮮明，菜色照片大又清晰就貼在門口供客官們參考，

整體的感覺和其他小吃店比起來，有麵煮94不一樣.....

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

小菜選擇性多，餐檯乾淨、衛生，看起來道道新鮮又可口 !

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

菜色簡單不複雜，主打的就是麵類，

其中較突兀的，就是月亮蝦餅和獅子頭煲吧，算是當中的手路菜....

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

涼拌青花菜&小黃瓜

新鮮、清脆，調味適中吃起來很舒服

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

餛飩細粉

熱呼呼的湯汁喝起來順口清爽不膩，餛飩個頭不小皮Q餡香，吃起來很涮嘴

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

◎宜蘭礁溪【有麵煮私房小吃(溫泉店)】簡單、新鮮、小菜豐富

乾麵也讓咱們直呼好吃 ! 麵條Q有勁道，搭配簡單的黃瓜、胡蘿蔔絲和幾根豆芽增添口感，

簡單、新鮮不複雜，原來就是美味的關鍵，也難怪用餐時間一到.....就是滿座 !

就連宵夜也不忘來外帶幾道小菜回飯店下酒XD !

以上有麵煮(溫泉店)簡單圖文，給各位參考嘍 。

 

 
 
文章標籤
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有麵煮私房小吃-溫泉店

phone03-9887890
place宜蘭縣礁溪鄉溫泉路59號
4.25 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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