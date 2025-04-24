一年一度的母親節即將到來，最近女王在刷IG時發現了一款超厲害的母親節蛋糕，一查之下才發現他竟然是女王最愛的烘培坊，麥仕佳 推出的最新甜點蛋糕，這顆超美的粉紅少女天使(少女心蛋糕)就是主角，除了燒到不行的外觀就連，蛋糕本體都非常有誠意，以草莓慕斯作為外層、搭配上綿密的乳酪蛋糕與特製餅乾的組合，完全就是「台中甜點控、彰化蛋糕點推薦」的首選名單。想要讓母親節衝充滿儀式感的人，一定不能錯過今天這篇母親節蛋糕推薦喔( PS:文內還有早鳥優惠，大家快點看下去吧)~

⏏文章摘要

麥仕佳專業烘焙坊介紹

麥仕佳專業烘焙坊 是可以說是女王平日裡最愛逛的麵包、蛋糕店之一，除了擁有寬敞明亮的門市空間外。這幾年它們更慢慢升級了裝潢，像是新增了透明玻璃櫃，讓蛋糕與甜點展示起來更有質感也更衛生外，現場也有販售多款甜食小點，像是 法式三明治、肉鬆小貝、芋霸不能等多樣美食外，麥仕佳的「節慶限定」或是日常生日蛋糕，更是女王一直推薦這間烘焙坊的原因。因此如果你是在找台中蛋糕推薦、或是 彰化甜點店推薦，只要走進麥仕佳門市逛一圈，就能明白為什麼它會成為中部人高人氣蛋糕店首選啦~

麥仕佳 目前在台中、彰化、員林一共開了14間分店，完全就是中部甜點愛好者的福音。因此無論你是在找台中母親節蛋糕、彰化母親節蛋糕，或是臨時需要一顆「好看又好吃」的生日蛋糕，這裡幾乎都找得到你想要的美味甜點選擇喔~

麥仕佳2025母親節蛋糕預購優惠

在正式替大家開箱這次的，麥仕佳2025母親節蛋糕前，當然要先替大家整理這次的蛋糕預購優惠方案，建議大家看到文章如果覺得還不錯就快去下訂，越早訂越便宜~好吃又能省荷包喔!

【少女心母親節蛋糕預購優惠】（6吋）

原價： 900 元

5/8前預訂價：680元

5/9～5/11現場購買價：720元

【芋見幸福預購優惠】（8吋）

原價： 960 元

4/29前預購：75折→720元

4/30～5/8預現購：85折

5/9～5/11門市購買：9折

LINE會員享8折（不與其他優惠併用）

少女心母親節蛋糕

看完優惠後當然就立馬來替大家開箱，第一顆期間限定的 少女心母親節蛋糕 啦~，這顆蛋糕真女王一拿到實體的那一刻，真的會忍不住「哇」出聲，這顆蛋糕不是可愛，是可愛過頭了。這顆少女心蛋糕，整體以溫柔的櫻花粉為主色，蛋糕表層是如天鵝絨般的霧面質地，細膩得像精品包裝。最上方的小天使擺飾有著柔順的粉髮與微閉的長睫毛，穿著蓬蓬裙、背後有純白翅膀，頭頂還戴著一頂金色小皇冠，造型細節精緻到像是一尊會被珍藏的小雕像。

而更讓人驚艷的是，蛋糕側邊居然有整圈的旋轉木馬立體浮雕設計！像是走進童話裡世傑，華麗又不失夢幻氛圍，無論是送禮還是擺在家中餐桌，都會輕鬆成為全場焦點的喔~

除了美麗的外表這蛋糕的內餡更是誠意十足，最上層是淡粉色的草莓慕斯，切下去那一瞬間的手感就是柔軟綿密，幾乎沒有阻力。慕斯入口即化，不會膩，是那種帶微酸果香的自然草莓味，非常純淨美味。而中間餡料則是口感輕盈綿密的乳酪蛋糕，綿柔化口的風味像是進入了一朵冰涼的雲朵般，而最底層的餅乾底更是整體的靈魂角色，酥脆的特製餅乾讓整體口感更加精緻豐富~真的非常厲害!

整體吃下來，女王只能說這塊蛋糕除了甜度控制得非常剛好、口感也很有層次感。這真的不是那種只拍照用的網美蛋糕，而是能夠在全家人吃過之後還想再切一塊的那種實力甜點。

2025母親節蛋糕點我購買▼

點我購買：少女心母親節蛋糕

芋見幸福母親節蛋糕

如果說少女心是靠顏值贏人，那「芋見幸福」就是靠內容打天下。這顆可以說是女王每年必買的一款大份量蛋糕，內外餡料都有滿滿的芋泥，搭配上適合家庭的8吋大小，不管是母親節、生日、慶生都超級適合。

話說這款蛋糕可以說是 麥仕佳 經典的招牌蛋糕，香草蛋糕體是使用頂級日本昭和蛋糕粉製作，質地很細非常蓬鬆細膩，以大100%新鮮芋作為主角每日新鮮進貨、帶皮烘烤80分鐘，芋泥是有點濕潤又帶有微微顆粒感的那種手工芋頭泥，除了超級化口美味，中間那一層滑嫩Q彈的布丁，更是畫龍點睛搭配芋頭一起吃下，層次超級豐富~真的會讓吃到上癮!

2025母親節蛋糕推薦首選

一顆蛋糕，能承載的不只是味道，還有一份心意的重量。粉嫩夢幻的「少女心」像是獻給媽媽的溫柔擁抱，而紮實濃郁的「芋見幸福」，則像把日常的深厚愛意慢慢堆疊出來。

一甜一香，一柔一實，剛好組成了2025母親節最動人的雙重祝福。不管大家母親節想用儀式感說出感謝，還是想讓餐桌多一份溫暖，這兩款蛋糕都值得列入你今年的母親節蛋糕推薦清單。在這樣特別的一天裡，就讓讓甜點替你傳遞那句，平常沒說出口的：「母親節快樂吧!」

麥仕佳門市資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

官網：麥仕佳專業烘培坊

Facebook粉絲團：麥仕佳專業烘培坊

台中區

漢口店：北區漢口路四段220號／04-22379555

大墩店：大墩路653號／04-23299555

公益店：公益路178號／04-23281555

彰化區

中正旗艦店：中正路二段342號／04-7292555

三民店：三民路232號／04-7287222

大埔店：大埔路590號／04-7119801

彰南店：彰南路一段450號／04-7325558

師範店：實踐路199號／04-7278816

彰化縣、員林

和美店：彰美路六段42號／04-7577555

秀水店：彰水路二段693號／04-7689111

鹿港店：萬壽路226號／04-7780555

鹿港中山店：中山路388號／04-7766555

員林中山店：中山路二段125號／04-8399555

員林大同店：大同路一段162號／04-8351555