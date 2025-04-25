從小到大居住的地方台北民生社區，是我最熟悉的地方。裡公園多到爆炸，到處都是綠意盎然的，尤其那條富錦街綠蔭大道，走起來或騎自行車慢遊都超舒服的啦。富錦街上藏著好多文青小店跟在地美食等你去挖寶喔。不過，我一定要推薦你兩個地方，一個是藏在民生公園旁的微熱山丘，另一個是交通超方便的蔦屋書店松山店，來台北民生社區，把這兩個點串起來玩，絕對是最棒的中繼休憩站啦。

說到微熱山丘，它就隱身在台北民生社區的巷弄裡，台北人真的太幸福了，不用跑遠自家附近就有。

店裡環境超清幽，設計感十足。大片的落地窗把戶外的陽光和綠意都借景引進來，營造出一種超悠閒又慵懶的氛圍。

來這裡最大的小確幸，就是可以免費品嚐他們家的招牌鳳梨酥和奉茶啦。

那個「山丘芭娜娜」餅乾也超可愛的，拆開來是香蕉造型的夾心餅乾，邊緣還有個小設計可以掛在杯緣上，超有趣的。



除了微熱山丘，富錦街上的非凡麵包也是來這必買的口袋名單喔。聽說他們還有出那種名字很特別的難哄蛋糕呢。

如果你想吃點古早味，附近還有我小時候記憶中的味道，阿草赤肉羹。招牌的赤肉羹和炒麵是每次去都一定要點的啦。

逛完民生社區，可以順道去松山車站晃晃。松山車站有一個超特別的圓弧造型手扶梯，是很多網美喜歡來拍美照的景點喔。

而我推薦的蔦屋書店松山店就在松山車站裡面，交通位置超級優越，不管是搭捷運還是火車，一出站走上來就到了。蔦屋書店松山店還有一個SHARE LOUNGE共享空間。如果你是平日來，還有早鳥方案，原本一個小時180元，平日直接半價計費。偷偷跟你說，全台灣有這個共享空間的蔦屋書店，只有松山店和南港店喔。

這個共享空間用餐環境很寬敞舒服，最棒的是，你可以在裡面自由閱覽整間蔦屋書店的書籍和雜誌。

TSUTAYA BOOKSTORE 松山店台北市信義區松山路11號3樓 (CITYLINK松山壹號店)；營業時間：平日:11:00-21:30；假日:11:00-22:00

微熱山丘 台北民生公園門市：台北市松山區民生東路五段36巷4弄1號1樓；營業時間：10:00-18:00

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