為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台北民生社區半日遊！微熱山丘免費吃、松山蔦屋書店放空去。

台北民生社區半日遊！微熱山丘免費吃、松山蔦屋書店放空去。

2025-04-25 09:03:00 文字：大海愛上藍天
share
大海愛上藍天

大海愛上藍天

IMG_5484.jpg

從小到大居住的地方台北民生社區，是我最熟悉的地方。裡公園多到爆炸，到處都是綠意盎然的，尤其那條富錦街綠蔭大道，走起來或騎自行車慢遊都超舒服的啦。富錦街上藏著好多文青小店跟在地美食等你去挖寶喔。不過，我一定要推薦你兩個地方，一個是藏在民生公園旁的微熱山丘，另一個是交通超方便的蔦屋書店松山店，來台北民生社區，把這兩個點串起來玩，絕對是最棒的中繼休憩站啦。

IMG_5479 (1).jpg IMG_5482 (1).jpg

說到微熱山丘，它就隱身在台北民生社區的巷弄裡，台北人真的太幸福了，不用跑遠自家附近就有。

IMG_5485 (1).jpgIMG_5491 (1).jpg

店裡環境超清幽，設計感十足。大片的落地窗把戶外的陽光和綠意都借景引進來，營造出一種超悠閒又慵懶的氛圍。

IMG_5492 (1).jpg

IMG_5494 (1).jpg IMG_5495 (1).jpg

來這裡最大的小確幸，就是可以免費品嚐他們家的招牌鳳梨酥和奉茶啦。IMG_5486.jpg

IMG_5488.jpg IMG_5489 (1).jpg

那個「山丘芭娜娜」餅乾也超可愛的，拆開來是香蕉造型的夾心餅乾，邊緣還有個小設計可以掛在杯緣上，超有趣的。
IMG_5503 (1).JPG

IMG_5470 (1).jpg IMG_5473 (1).jpg

IMG_5504.JPG

IMG_5498 (1).jpgIMG_5449 (1).jpg

除了微熱山丘，富錦街上的非凡麵包也是來這必買的口袋名單喔。聽說他們還有出那種名字很特別的難哄蛋糕呢。

IMG_5451.jpg

S__14065704.jpg S__14065703.jpg  

如果你想吃點古早味，附近還有我小時候記憶中的味道，阿草赤肉羹。招牌的赤肉羹和炒麵是每次去都一定要點的啦。

IMG_5401.jpg IMG_5403 (1).jpg 

逛完民生社區，可以順道去松山車站晃晃。松山車站有一個超特別的圓弧造型手扶梯，是很多網美喜歡來拍美照的景點喔。

IMG_5404 (1).jpg IMG_5405 (1).jpg

IMG_5410.jpg IMG_5413 (1).jpg 

而我推薦的蔦屋書店松山店就在松山車站裡面，交通位置超級優越，不管是搭捷運還是火車，一出站走上來就到了。蔦屋書店松山店還有一個SHARE LOUNGE共享空間。如果你是平日來，還有早鳥方案，原本一個小時180元，平日直接半價計費。偷偷跟你說，全台灣有這個共享空間的蔦屋書店，只有松山店和南港店喔。

IMG_5407 (1).jpg IMG_5408.jpg

台北超值吃到飽早餐【南港蔦屋書店SHARE LOUNGE】在一整間的書屋裡享用早餐/路易莎illy咖啡麵包點心自助吧無限取用/免百元平日限定/具有書香氣息共享空間

IMG_5409.jpgIMG_5422 (1).jpg

IMG_5416.jpg IMG_5417.jpg 

這個共享空間用餐環境很寬敞舒服，最棒的是，你可以在裡面自由閱覽整間蔦屋書店的書籍和雜誌。

IMG_5418.jpg IMG_5419.jpg IMG_5420 (1).jpg IMG_5421 (1).jpg 

IMG_5424.jpg IMG_5427 (1).jpg IMG_5428 (1).jpg

IMG_5431.jpg IMG_5432 (1).jpg  

IMG_5436 (1).jpgIMG_5440 (1).jpg

IMG_5439.jpg

IMG_5437 (1).jpg

IMG_5441 (1).jpg IMG_5442 (2).jpg 

TSUTAYA BOOKSTORE 松山店台北市信義區松山路11號3樓 (CITYLINK松山壹號店)；營業時間：平日:11:00-21:30；假日:11:00-22:00

微熱山丘 台北民生公園門市：台北市松山區民生東路五段36巷4弄1號1樓；營業時間：10:00-18:00

大IMG_1833.jpeg

台北內湖新開景觀餐廳【EASE CAFE】隱身在東湖高爾夫練習場/綠意盎然用餐環境/享受超Chill早午餐/內湖秘境咖啡廳

大IMG_1831.jpeg  

台北最浪漫景觀餐車│台北雙層餐車│環繞101移動式景觀座位區│一邊欣賞百萬夜景一邊享用五星級料理│360度環視信義區高樓百萬城市美景│全台唯一雙層用餐巴士 

台北CP值高登山步道│軍鑑岩親民步道│20分鐘輕鬆攻頂360度絕佳視野│站在巨石鳥瞰101台北盆地│照明寺絕美觀景平台 

北投牛肉麵【紅燈籠牛肉麵食餐廳】北投復興公園旁/燈亮有飯吃/北投在地平價美味古早味小吃 

台北北投美食【阿馬非咖啡】北投捷運站旁/燈光美氣氛佳/招牌必點拿坡里式披薩/肉食主義者也愛吃/台北浪漫義式蔬食餐廳 

2023台北最新購物美食天堂│NOKE忠泰樂生活│結合藝術與購物的百貨商場│全台最美的蔦屋書店國際級極光溜冰場│免費欣賞藝術展覽 

台北五星級飯店早餐吃到飽【圓山大飯店松鶴廳】在金碧輝煌的宮庭內享用早餐/無國界創意百匯料理/早餐時段4小時讓你飽到中午 

台北101最佳登山步道│拇指山步道攻略│象山超然亭絕美觀景平台│挑戰九五峰馬蹄形平台│站在巨石鳥瞰101台北盆地 

2023台北最新景點|隱身在圓山最美伸展台|北眼平台|微風平台|360度無邊際白色巨型球體觀景|百萬夜景全新觀景平台 

北投硫磺谷|台版九寨溝絕美倒影之美|硫磺谷步道近距離欣賞火山地質|最佳景觀平台|2020最新2.0版北投硫磺谷溫泉泡腳池 

2023台北最新景點│雙溪濕地公園│白色水中步道近距離欣賞濕地│360度觀景台無敵美景│雙溪水岸自行車道    

2022台北最新打卡點│台北表演藝術中心│北藝青鳥│免費參觀回路至12月底│頂樓戶外觀景天台│一窺後台3大劇場神秘面紗│全球唯一圓球造型鏡框式劇場 

北投好好玩|北投必遊景點|溫泉博物館|梅庭日式庭園|北投兒童樂園|地熱谷|北投溫泉美食古蹟巡禮一日遊 

台北免費景點│大稻埕遊客中心│巴洛克式建築│免費旗袍體驗│一秒穿越時光風華再現│五大復古場景超好拍 

台北森林系景觀餐廳【靜心苑】百年日式古蹟品嚐養心膳食/日式庭園造景/靜心養氣療癒古蹟   

台北最浪漫約會餐廳【星月360度旋轉景觀餐廳】在120公尺雲端上享用美食/全球首座煙囪上的景觀旋轉餐廳/台北推薦CP值高景觀餐廳    

台北室內親子景點│台北天文館│五大必拍場景│銅板價就能擁有超夢幻的宇宙星空│搭上宇宙探險列車去太空探險│台北IG打卡景點  

 
文章標籤
TSUTAYA BOOKSTORE 內湖店 蔦屋書店內湖店 蔦屋書店 微熱山丘台北分店 微熱山丘 微熱山丘 台北民生公園門市 台北景點 台北免費景點 台北美食
創作者介紹
創作者 大海愛上藍天 的頭像
大海愛上藍天

大海愛上藍天旅遊日記分享

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
延伸閱讀
台中曉翮流域｜台中伴手禮推薦爆漿滿餡蛋捲.厚度滿分的厚餡夾心.方方甜心.蝴蝶酥專賣店，近台中中央公園、台中逢甲夜市周邊美食 - Kiwi 樂活食旅
 Kiwi
台東縣台東市鐵花新聚落 | 台東夜晚好去處．融合音樂、藝術與文創市集的園地
 寶小銘
台北市南港區台北市南港區台北南港-[玉虫画室] 南港站10分鐘近台北流行音樂中心，日系金魚缸妝點夢幻質感空間，美味熱狗堡與烤飯糰佐咖啡，寵物友善的畫室複合復古咖啡喫茶
 Elisa
三和青創基地-繞山花｜免門票多肉植物園，DIY多肉盆栽太療癒，晴天、雨天這裡都好好玩～，龍潭美食、桃園親子景點
 小咪ma．吃喝玩樂趣
[台南食記] 雨露森林景觀咖啡~台南新景點、關子嶺美食下午茶、寵物友善餐廳推薦！美味簡餐、鬆餅、炸物！
 狡兔
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

微熱山丘 (台北民生公園店)

phone02-2760-0508
place台北市松山區民生東路五段36巷4弄1號1樓
4.49 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.62
服務品質
4.36
裝潢氣氛
4.36
CP值
4.22
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up