從小到大居住的地方台北民生社區，是我最熟悉的地方。裡公園多到爆炸，到處都是綠意盎然的，尤其那條富錦街綠蔭大道，走起來或騎自行車慢遊都超舒服的啦。富錦街上藏著好多文青小店跟在地美食等你去挖寶喔。不過，我一定要推薦你兩個地方，一個是藏在民生公園旁的微熱山丘，另一個是交通超方便的蔦屋書店松山店，來台北民生社區，把這兩個點串起來玩，絕對是最棒的中繼休憩站啦。
說到微熱山丘，它就隱身在台北民生社區的巷弄裡，台北人真的太幸福了，不用跑遠自家附近就有。
店裡環境超清幽，設計感十足。大片的落地窗把戶外的陽光和綠意都借景引進來，營造出一種超悠閒又慵懶的氛圍。
來這裡最大的小確幸，就是可以免費品嚐他們家的招牌鳳梨酥和奉茶啦。
那個「山丘芭娜娜」餅乾也超可愛的，拆開來是香蕉造型的夾心餅乾，邊緣還有個小設計可以掛在杯緣上，超有趣的。
除了微熱山丘，富錦街上的非凡麵包也是來這必買的口袋名單喔。聽說他們還有出那種名字很特別的難哄蛋糕呢。
如果你想吃點古早味，附近還有我小時候記憶中的味道，阿草赤肉羹。招牌的赤肉羹和炒麵是每次去都一定要點的啦。
逛完民生社區，可以順道去松山車站晃晃。松山車站有一個超特別的圓弧造型手扶梯，是很多網美喜歡來拍美照的景點喔。
而我推薦的蔦屋書店松山店就在松山車站裡面，交通位置超級優越，不管是搭捷運還是火車，一出站走上來就到了。蔦屋書店松山店還有一個SHARE LOUNGE共享空間。如果你是平日來，還有早鳥方案，原本一個小時180元，平日直接半價計費。偷偷跟你說，全台灣有這個共享空間的蔦屋書店，只有松山店和南港店喔。
台北超值吃到飽早餐【南港蔦屋書店SHARE LOUNGE】在一整間的書屋裡享用早餐/路易莎illy咖啡麵包點心自助吧無限取用/免百元平日限定/具有書香氣息共享空間
這個共享空間用餐環境很寬敞舒服，最棒的是，你可以在裡面自由閱覽整間蔦屋書店的書籍和雜誌。
TSUTAYA BOOKSTORE 松山店台北市信義區松山路11號3樓 (CITYLINK松山壹號店)；營業時間：平日:11:00-21:30；假日:11:00-22:00
微熱山丘 台北民生公園門市：台北市松山區民生東路五段36巷4弄1號1樓；營業時間：10:00-18:00
台北內湖新開景觀餐廳【EASE CAFE】隱身在東湖高爾夫練習場/綠意盎然用餐環境/享受超Chill早午餐/內湖秘境咖啡廳
台北最浪漫景觀餐車│台北雙層餐車│環繞101移動式景觀座位區│一邊欣賞百萬夜景一邊享用五星級料理│360度環視信義區高樓百萬城市美景│全台唯一雙層用餐巴士
台北CP值高登山步道│軍鑑岩親民步道│20分鐘輕鬆攻頂360度絕佳視野│站在巨石鳥瞰101台北盆地│照明寺絕美觀景平台
北投牛肉麵【紅燈籠牛肉麵食餐廳】北投復興公園旁/燈亮有飯吃/北投在地平價美味古早味小吃
台北北投美食【阿馬非咖啡】北投捷運站旁/燈光美氣氛佳/招牌必點拿坡里式披薩/肉食主義者也愛吃/台北浪漫義式蔬食餐廳
2023台北最新購物美食天堂│NOKE忠泰樂生活│結合藝術與購物的百貨商場│全台最美的蔦屋書店國際級極光溜冰場│免費欣賞藝術展覽
台北五星級飯店早餐吃到飽【圓山大飯店松鶴廳】在金碧輝煌的宮庭內享用早餐/無國界創意百匯料理/早餐時段4小時讓你飽到中午
台北101最佳登山步道│拇指山步道攻略│象山超然亭絕美觀景平台│挑戰九五峰馬蹄形平台│站在巨石鳥瞰101台北盆地
2023台北最新景點|隱身在圓山最美伸展台|北眼平台|微風平台|360度無邊際白色巨型球體觀景|百萬夜景全新觀景平台
北投硫磺谷|台版九寨溝絕美倒影之美|硫磺谷步道近距離欣賞火山地質|最佳景觀平台|2020最新2.0版北投硫磺谷溫泉泡腳池
2023台北最新景點│雙溪濕地公園│白色水中步道近距離欣賞濕地│360度觀景台無敵美景│雙溪水岸自行車道
2022台北最新打卡點│台北表演藝術中心│北藝青鳥│免費參觀回路至12月底│頂樓戶外觀景天台│一窺後台3大劇場神秘面紗│全球唯一圓球造型鏡框式劇場
北投好好玩|北投必遊景點|溫泉博物館|梅庭日式庭園|北投兒童樂園|地熱谷|北投溫泉美食古蹟巡禮一日遊
台北免費景點│大稻埕遊客中心│巴洛克式建築│免費旗袍體驗│一秒穿越時光風華再現│五大復古場景超好拍
台北森林系景觀餐廳【靜心苑】百年日式古蹟品嚐養心膳食/日式庭園造景/靜心養氣療癒古蹟
台北最浪漫約會餐廳【星月360度旋轉景觀餐廳】在120公尺雲端上享用美食/全球首座煙囪上的景觀旋轉餐廳/台北推薦CP值高景觀餐廳
台北室內親子景點│台北天文館│五大必拍場景│銅板價就能擁有超夢幻的宇宙星空│搭上宇宙探險列車去太空探險│台北IG打卡景點