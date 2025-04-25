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️越南版迪士尼樂園！富國島珍珠樂園、富國大世界必去，水舞秀嗨整天。

2025-04-25 09:18:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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來 富國島 玩，一定要來這個越南版的迪士尼樂園，也就是北島的 珍珠樂園 啦，這裡真的超划算，買一張票就可以從頭玩到底，不管是水上樂園、陸上樂園，還是超酷的巨型海龜水族館等等，保證值回票價喔。而且 珍珠樂園 旁邊就是 富國大世界 不夜城，你可以在充滿愛與浪漫的威尼斯河畔散步，享受美食，還可以搭貢多拉船遊河喔，那裡有一整排仿造歐洲義大利威尼斯的大型城堡，超級美、超級夢幻的，到了晚上還有免費的精彩水舞秀可以看，真的千萬不能錯過，越晚越熱鬧，越夜越浪漫，讓你從早嗨到晚。

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珍珠樂園 裡面必玩的設施，首推就是摩天輪啦。從摩天輪上可以居高臨下欣賞整個 珍珠樂園，不用空拍機也可以把大海龜的樣子完整拍下來，那個獨拍視角真的超美喔。

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再來是 富國大世界，這裡絕對是晚上必去的地方，門口就超好拍的喔，一整排彩虹宮廷式的建築，超有異國風情的。

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這裡有湖中翩翩起舞的舞者，還有絢麗的投影水幕、噴水和噴火秀，成為來富國島上必看的表演。 

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富國大世界必搭：貢多拉船遊愛之湖，還有專人幫你拍照攝影。

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還沒進樂園，光門口就超好拍的，一整排彩虹宮庭式建築，超有異國氛圍。影片分享

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越南版迪士尼樂園-富國島珍珠樂園。

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富國島珍珠樂園為越南最大、亞洲規模領先的主題樂園。

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實際走進園區，真的超大一個，一不小心就會迷路，好險出口只有一個，19:30關門前應該都會回到終點。

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這裡以童話城堡為主題，佔地大概有十七公頃，總共分成六大主題區域，像是陸上遊樂設施、水上樂園、巨型海龜水族館等等，真的讓你玩一整天也玩不完啦。

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珍珠樂園 的巨型海龜水族館也超推薦去的。這裡最適合帶長輩跟小朋友來，而且它是島上少數有冷氣的地方，整個很涼快。影片分享

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水族館裡面有兩間餐廳，一間在最上面，另一間在水底最裡面。

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還有免費的小朋友遊樂設施。

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水底的那間DEEP SEA餐廳，費用比較高喔，有低消限制，一個人套餐大概台幣800-1000左右。

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它位在水族館最裡面，企鵝館旁邊，從大門走到餐廳大概要5-10分鐘。

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路上會經過超多不同種類的水族箱，裡面有各式各樣的魚，讓人看得目不轉睛。影片分享

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尤其是企鵝區，這裡的企鵝數量超多，隨處都可以看到企鵝就在你旁邊，可以近距離欣賞牠們。

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富國島珍珠樂園必玩設施：巨大摩天輪

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這裡的摩天輪超棒的，環繞一圈大概20分鐘，重點是有冷氣，視野又超級美，真的拜託大家一定要搭。

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而且這裡的摩天輪搭的人不多，常常可以一家人包一台車廂，空間超大超舒適的，拍照錄影都超方便。

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從不同的角度看 珍珠樂園，天啊，這個樂園真的又廣又大，難怪一天玩不完。

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你還可以從高空欣賞海景，真的太愜意了，從摩天輪上看巨大海龜，真的超級壯觀的。影片分享

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水族館的入口就在大海龜的頭底下喔。

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除了摩天輪，我們時間有限，還玩了像是大怒神自由落體、海盜船、室內雲霄飛車跟射擊遊戲等等，室內雲霄飛車坐起來非常刺激好玩。。

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巨型海龜水族館必看的表演還有美人魚秀。 珍珠樂園 裡面還有免費的小朋友遊樂設施，也有吃到飽餐廳。影片分享

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最後，難得來了，別忘了離開前與大海龜合影留念。

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室內雲霄飛車非常刺激好玩。

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珍珠樂園吃到飽餐廳。

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珍珠樂園 的水上樂園也很讚。水上樂園有高空快速滑水道，還有懶人池跟海浪池等等，整個就是水上世界。 

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珍珠樂園美食

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富國大世界必拍：大型竹建築裝置藝術。影片分享

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旁邊還有一個很像台灣民俗藝術村的地方，可以免費參觀，這裡不定期會有表演喔，我們去的時候很幸運，剛好看到成婚記的表演。

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富國大世界 最浪漫的地方就是威尼斯河畔了，這裡建造了一條大概四百米長的威尼斯運河，運河兩邊都是餐廳跟店家，越晚越熱鬧，越夜越美麗。

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泰迪熊博物館，門票約台幣300元

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富國大世界周邊餐廳：超豐盛的海鮮大餐。影片分享

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你可以在這裡品嚐美食，也可以搭乘浪漫的貢多拉小船遊河，還可以到愛之湖，這裡超貼心的，還有專人幫你拍照錄影，把你的美照拍好拍滿，費用大概一個人台幣三百元含小費，如果四個人一起，搞不好可以包船，超幸運的感覺。除了搭船，陸地上也有小火車可以搭乘喔。

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越南最有名的炒冰，到處都有賣。

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義大利威尼斯浪漫不夜城～影片分享

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夜晚欣賞震撼人心的華麗演出。影片分享

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每晚九點半有免費演出，演出約三十分鐘，內容超豐富的，超絢麗的投影水幕，加上噴水跟噴火秀，絕對是來 富國島 必看的表演之一。

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全場三十分鐘完全沒有冷場，建議大家可以到橋上，從高處欣賞表演，視野會很棒喔。

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