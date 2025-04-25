富國島野生動物園絕對是我最最期待的景點，尤其想到可以親手餵食長頸鹿，就讓人超興奮的。全越南最大的野生動物園就在富國島，裡面住著來自世界各地、總共有150種、超過4000隻動物呢。這裡的長頸鹿數量超多，光我看到就有幾十隻耶。這裡厲害的地方在於，你可以免費搭乘他們的Safari遊獵車，進入野生動物保護區，跟老虎、獅子來個超近距離欣賞，那個感覺真的就像置身在非洲大草原探險一樣，隨時會看到有動物在身邊自由穿梭，可以超近距離觀看到牠們的生活型態，感覺非常貼近動物真實生活。超多野生動物同時欣賞，是不是超酷的，這也難怪這裡會成為來富國島的必遊行程啦。

準備好，因為真的老虎、獅子可是真的會在你身邊出現喔～這裡的長頸鹿真的超級親人啦，完全不怕生，只要你手上有牠們愛吃的，牠們就會主動靠過來。

那種超近距離餵食長頸鹿的感覺，真的是超級特別的體驗，連我80歲的老爸都是第一次碰到呢。進去之前要先排隊買票喔，準備進場。影片分享

園區裡除了免費的Safari遊獵車可以搭，不想走路的話，也有收費的遊園車可以搭喔，這個也很方便喔。

遊園第一站：紅鶴，影片分享

看到獅子王一家人，感覺牠們一家超溫馨的。

搭Safari遊獵車繞一圈的整趟行程大約是20到25分鐘，你會坐在有玻璃保護的車子裡，一邊欣賞野生動物。在這個開放式的動物園裡，可以看到像是南非犀牛、肯尼亞斑馬、黑熊、老虎、獅子、唇犀牛、環尾狐猴等等好多動物。

影片分享

想要餵食長頸鹿的話，只要購買飼料就可以囉。影片分享

園區裡還有一個長頸鹿餐廳，很特別的是，你可以在那裡一邊享用美食，一邊跟長頸鹿互動耶。

我還第一次發現原來長頸鹿除了草還喜歡吃紅蘿蔔，而且牠們的舌頭真的超長，可以把食物整個捲進去，超級可愛的啦。影片分享

這次來人比較多，不然真的好想多拍幾張特寫的，這麼難得的機會。總之，這個富國島野生動物園真的相當大，也相當好玩，超級推薦來富國島的人可以安排來遊玩喔！

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