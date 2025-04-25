九份，這座山中小鎮因採礦開啟，隨礦坑封閉而褪盡繁華，後來更因《神隱少女》吸引眾多國內外旅客前來朝聖。但是， 九份老街一日遊 怎麼玩才能玩出特色呢？只有吃吃芋圓、草仔粿還是喝喝茶？這些都不夠！這次讓我們一起化身『旗袍女神』，穿越這座『九份山城』，喜愛拍照打卡的女孩們，準備好你們的手機、相機，跟著我們一起穿越時空吧！

▼ 九份老街推薦 ▼

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穿著『CHIPAO』回頭率南波萬！

你們有過穿著旗袍走在古色古香的九份老街裡面嗎？這是身為網美的妳們人生必體驗的清單之一，在韓國可以在韓屋村裡體驗韓服；在日本可以在京都體驗和服。那麼在台灣絕對是在九份老街體驗旗袍啦！妳們一定會擔心衣櫃裡沒有旗袍，是不是要自己準備帶去穿呢？來到九份完全不用擔心，鄰近九份老街的汽車路上，有著這麼一家『CHIPAO』，是的！它就叫做旗袍。

這家『CHIPAO』旗袍出租店的位置就在九份老街外圍，如果是搭公車到九份老街站後，過個馬路步行約5分鐘就到了，著裝完畢後前往老街超順路。

CHIPAO 地址：新北市瑞芳區汽車路32號 (Google map) 電話： 0966-246-913 營業時間：11:00–19:00

揪姊妹一起體驗『旗袍一日遊』

各位女孩們一定會以為在九份這個觀光景點，租一天的旗袍應該很貴…(OS.我們還是不要租好了)，其實『CHIPAO』這裡出租旗袍實在很親民呀！女生旗袍體驗一次是800元，男生和小朋友旗袍體驗是400元，而且一租就可以租一整天(如果是早上11:00來租到19:00，一小時才100元)，不像到日本和服體驗、韓國韓服體驗時，總是要急急忙忙地趕回店裡還衣服，來CHIPAO體驗旗袍絕對能讓你們愜意地當旗袍女神逛九份老街，從早拍到晚都不是問題！

九份老街一日遊 | 絕美的『拍照地點』大公開

租了旗袍接下來就是走進九份老街，這時候最困擾的就是大家都在那裡拍照？小編告訴你們完全不用擔心，接著一一帶著你們去各個熱門景點拍好拍滿拍到太陽下山都不是問題～

1. 今天來阿妹茶樓不當 《神隱少女》，我們當古典美女。

阿妹茶樓因為神似《神隱少女》裡面的湯屋場景而紅到國外，也是來九份老街必踩的景點之一，除了本身提供泡茶體驗、餐點、小點等，還有戶外景觀台可以一邊喝茶一邊欣賞九份美景。雖然阿妹茶樓外觀很像《神隱少女》的場景，但是店內充滿竹子、中國風裝飾等元素，如果穿著旗袍與阿妹茶樓合影，一秒來到上海灘！體驗當一天氣質古典美女～

2. 找一條掛滿『燈籠』的巷道，隨心所欲拍下去！

燈籠也是九份老街的一大特色，穿上旗袍隨意走進一條小巷道，就可以拍出一張很有意境的照片，九份老街景可以說是日本、韓國網美最喜歡的拍照地點，除了可以拍出很自然的照片，又能融入九份的在地風情。

3. 走入山城小徑，民初文藝少女就是妳，輕鬆拍出穿越照。

如果想拍出比較藝術照的，建議可以往輕便路方向沿途拍，或是昇平戲院也是一不錯的拍照景點，穿上旗袍完全像是活在民國初期的藝文少女，拍出來的照片改成黑白濾鏡會更有感覺呢！

九份老街一日遊 | 小編私藏『茶樓推薦』。

1.芋仔番薯茶坊

與阿妹茶樓一樣是喝茶的好地方，不同的是『芋仔蕃薯茶坊』隱身在秘密通道「穿屋巷」，這種巷子是通過別人家的屋頂或是地下室的通道，因為九份的地形較特別，多半的房子都蓋在斜坡上(所以才又稱為山城)，因此才會蓋出這樣特別的秘密通道。想要到芋仔番薯就需要經過秘密通道才能抵達唷！與阿妹茶樓的奢華中式風不同的是，芋仔番薯是間古意盎然的茶坊，如果有機會來九份老街的朋友，不妨可以來這裡喝茶吃小點或是用餐，都是不錯的選擇。

芋仔番薯 地址：新北市瑞芳區九份崇文里市下巷18號 (Google map) 電話：(02)2497-6314 營業時間：9:30 ~ 凌晨1:00 (周末9:00開始營業)

2.吾穀茶糧

有別於其他的茶坊，『吾穀茶糧』是一間專賣客家擂茶的文青茶坊，來到這裡除了可以品嘗到客家擂茶，還能吃到純天然的台式穀物料理。另外在三樓有戶外用餐景觀台，採用全透式玻璃透視感，在吾穀茶糧不用擔心人擠人，就能一覽九份山城之美，非常深受日本、韓國遊客喜愛。

3.海悅樓茶坊

『海悅樓』坐落在昇平戲院正上方，是觀賞九份美景的最佳位置之一，臨山面海，可以由高而下欣賞到整座九份山城與海景，因為戶外用餐區可以看見對面的阿妹茶樓，是許多遊客最喜歡的拍照地點唷！

海悅樓茶坊 地址：新北市瑞芳區豎崎路31號 (Google map) 電話：02-2496-7733 營業時間：09:00-21:00

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