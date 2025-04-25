提到很多海鮮的主食 一定秒想到 #霸氣螃蟹粥

我已經吃過各家分店的海鮮粥了🦀

那個海鮮真的給得很霸氣✨ 去過都知道❗️

粥品的部分我個人喜歡冬天的時候熱熱吃

不過現在天氣開始轉夏天了..

還好店家開始推出一些新的主食選擇⭕️

鍋燒系列/拌麵系列 一樣有🈵🈵的海鮮料

想喝一點湯或是乾吃 都可以！

兩個系列還能選擇麵體《意麵or烏龍麵》

鍋燒系列除了麵體2種選擇

還有3種口味能品嚐（沙茶、麻辣、牛奶）

我選擇🐮牛肉鍋燒/牛奶/烏龍麵

上面除了疊了🈵🈵份量的牛肉之外

還有不少火鍋配料可以吃！

整體份量是會有飽足感的⭕️

我個人非常喜歡烏龍麵配牛奶的選項

整碗烏龍麵都吸附滿滿的牛奶香氣🥛

湯頭不會過於濃厚，鹹度適中

是最後會整碗吃光光的口味👍🏻

拌麵的部分有沙茶和麻辣2種選擇

我選了 🦀 松葉蟹海鮮鍋燒 $399

裡面的配料實在是有夠多🔥小干貝蛤蠣、魚皮、虱目魚丸、花枝燒、等等等配料

當然還有最大隻的主角：松葉蟹

我一直都很不會吃蟹殼類欸😹很感謝老闆教我如何快速食用😹

店內也有附剪刀，蟹肉比較容易取出

松葉蟹腳給的蠻大隻的捏！

肉質很緊密扎實，還有一種獨特的甜味👍🏻

蠻少看到拌麵呈現出那麼豐盛的形式

這碗海鮮多🌊真的是有補到欸！

還滿足沒有想要喝湯湯水水的人類😬

順便分享一下霸氣螃蟹粥的菜單很豐盛

除了各種主食之外，加料區和小菜的選擇也多

•台灣鹹豬肉 $100

除了海鮮類，霸氣螃蟹粥的小菜可是不輸的！鹹豬肉的表皮很酥脆而且肥瘦均勻～調味不死鹹。可以搭配店家的特調醬汁！吃起來是酸甜酸甜的，有解膩的感覺！

•川燙魚皮 $50

•泰式小卷 $120

店家提供的小卷以及魚皮，保留最原始的新鮮海味，只用著清爽的蔥薑去調味而已💯

聽過很多人分享可以多吃魚皮，是很天然的膠原蛋白來源😍 對皮膚也會很不錯😍

霸氣螃蟹粥🥣

真的是能滿足市區人對海鮮的慾望❗️

現在還能有粥品以外的選擇能滿足各種口味的族群～難怪每次去，人潮都很多！

下次再跟大家分享龍蝦或螃蟹的組合🤤

📝店家IG｜@barchi888

📍霸氣螃蟹海鮮粥-黎明店

🚩地址：台中市西屯區黎明路三段357號

☎️電話：04 23166337

⏰時間：11:00-13:30 17:00-23:30

📍霸氣螃蟹海鮮粥-大里店

🚩地址：台中市大里區益民路二段4號

☎️電話：04 24835834

⏰時間：11:00-14:00 16:00-01:30

📍霸氣螃蟹海鮮粥-漢口店

🚩地址：台中市北區漢口路四段35號

☎️電話：04 22992949

⏰時間：17:00-01:30

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