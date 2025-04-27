淡水伴手禮推薦_三協成餅舖(櫻花酥、冬瓜肉餅、綜合西式餅乾)

說到淡水老街的美食、伴手禮，位於淡水中正路上的三協成可說是榜上有名的經典餅舖，創始於昭和十年，成立至今，已超過80年的歲月，販售招牌冬瓜肉餅、櫻花酥、綜合西式餅乾等中式、西式小點心，種類繁多，口感純正清新、香醇甘甜，以堅持傳統古法製成，將一份執著的糕餅故事，透過糕餅博物館，將風俗習慣的典故、伴隨祭祀用品、以及製作祭品的模具等展現方式流傳下來，讓旅人更加了解與熟悉淡水糕餅的文化。

在此，本篇為大家介紹安妮王朝聖 "三協成餅舖"的記錄，包含地理環境以及推薦餐點

初訪 _三協成餅舖

淡水老字號的三協成餅鋪，在有限的空間擺滿了各式各樣的糕餅，還有少見的德國麵包、餅乾等，讓人不禁患了選擇困難症，不知道要選什麼伴手禮比較好?

跟新建成、滬尾餅舖相比，三協成比較會販售一些精緻可愛的糕餅，像是這款以淡水天元宮的櫻花為背景製作而成的櫻花酥，每年的三色櫻盛開時，這時來個櫻花酥，粉嫩的花朵外觀與香甜的內餡，彷彿迎接春日的到來。

三協成的冬瓜肉餅也是很好吃，算是成名招牌，使用進口英國老牌子Bush Boake Allen香料，改良傳統水晶餅外皮軟趴趴的缺點，滿滿的冬瓜肉餅，成為「三協成」不墜的招牌餅。

安妮王推薦 _ 三協成餅舖

品名 : 櫻花酥

安妮王推薦 : 三協成餅舖的櫻花酥，由酥黃奶香的餅皮，配上洛神花、冬瓜餡、Q軟麻糬組成，洛神花那酸甜的滋味與冬瓜的香甜柔軟，十分回甘，一口餅，一口茶，彷彿來到了櫻花樹下乘涼野餐，算是討喜的淡水伴手禮之一。

總結 _三協成餅舖(櫻花酥、冬瓜肉餅、綜合西式餅乾)

景點 : 三協成餅舖

地址 : 251新北市淡水區中正路81號

營業時間 : 09:00-19:30

網站 : https://www.sanxiecheng.com.tw/

交通方式 : 台北淡水捷運站步行5-10分鐘

安妮王推薦 : 淡水具有歷史的餅舖很多，而且又很好吃，像是新建成、三協成、滬尾餅鋪等，各有主打的招牌商品；以三協成餅鋪來說，在斑駁的門牌中，藏著現任老闆的祖父帶著第二代和第三代的三兄弟學習泉州糕餅製作，三兄弟可以同心協力經營這家餅舖，發揚光大。除了講究中西合併的手工技法、花俏的糕餅外，透過三協成博物館展示有關製餅的器物，傳承與訴說先人的智慧結晶，中式糕餅文化的難能可貴之處。

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