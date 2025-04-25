很快的，兩個晚上過去.....

check out後，揮別Diamond Sea Hotel，

搭上計程車前往下一個飯店，短短5分鐘【Holiday Beach Danang Hotel】我們到了，

是的，渡假當然94要鎖定沙灘附近....

從外觀顏色、構造看得出飯店有些年紀，占地不小，走的是渡假風格 。

附設spa、健身房、酒吧、游泳池(整修中)

雖然是在地老字號飯店，服務卻很周到，

除了在門口接車搬行李，check in 不用在櫃台等候而是坐在舒服的沙發上，

再送上兩杯雞尾酒，"賓至如歸"四個字就上門打卡啦 !

雙人部分海景房

整修過的客房感覺新穎，沒有想像中陳舊，

空間適中採光佳，床墊偏軟舒適度OK，but隔音不太理想 。

Mini Bar 付費區，包含冰箱內的啤酒、飲料

免費區

浴室乾濕分離空間舒適，有大浴缸泡澡

越南風味buffet早餐，菜色不多但覺得好吃，

有專員現做河粉，道地的越式炒飯&炒麵，水果也有不錯的新鮮度 。

吃完早餐便是享受沙灘的時刻，過馬路就是飯店的沙灘酒吧Beach Library，

呵~這圖書館....大叔揪尬意 !

白色沙攤乾淨、遼闊，棕欖樹、草傘、陽光、藍天&啤酒 ! 這才是渡假....醬子才是人生啊~

飯店提供到會安古城免費來回專車

從飯店到會安古鎮來回計程車費(跳表)就要台幣1300左右，

發車時間 : 16:00(飯店出發) → 會安古城；20:00(會安古城) → 飯店

也就是在會安停留4個小時，時間綽綽有餘，

時間和行程可能有所更動，直接向飯店櫃台洽詢即可 。

價格 : 2月寒假期間入住兩晚(含早餐)5千台幣有找 。

以上【Holiday Beach Danang Hotel】簡單圖文給各位參考~

檢視地圖 : Holiday Beach Danang Hotel、Beach Library

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