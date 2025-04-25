【彰化食記】丰富食堂

丰富食堂位在彰化員林龍燈夜市附近，是間裝潢文青的日式定食餐廳，店內人氣招牌是來自北海道的燉雞腿湯咖哩，但當天我們最喜歡的紅酒燉牛肉，肉質和醬汁都極具水準，店內門口還販售著文青商品，在等餐時間可以好好的逛一下。

開車前往可停對面的市立廣三停車場，步行約3分鐘。

▲丰富食堂位在一間獨棟建築，建築使用大量落地窗和清水模建材。

▲剛走進門就看到琳瑯滿目的商品，從餐具和各類五金材料都有，儼然是個小型的MUJI。

▲自助區提供檸檬水和糖粉奶油球。

▲用餐區被木質層架所包圍，層架上陳列了許多書籍和擺飾，文青感大大的提升不少。

▲廁所空間極為寬敞明亮，風格非常統一。

▲丰富食堂菜單：有各類定食、咖啡、茶品、甜點還有單點食物，其中定食有十幾種可選總類相當多元。

▲內用使用手機掃QR code點餐。

▲北海道燉雞腿湯咖哩(辛)(白飯) 370元：定食內容有主餐雞腿湯咖哩、日式味噌湯、白飯(可換林里歐式麵包)、藜麥毛豆、胡麻海帶、佃煮關東煮，白飯不夠可免費續碗。

▲湯咖哩有四種辣度可選、配料也相當豐富，有香菇、水煮蛋、玉米筍、紅蘿蔔、茄子、青椒、豌豆、辣椒，雞腿肉質極為軟嫩輕輕一夾即骨肉分離，但不夠入味，湯咖哩味道不錯但還是沒有之前在札幌吃過的好吃，但能在員林吃到湯咖哩已經是很幸福的事情了！

▲毛豆加入藜麥是很新鮮的組合口感更有層次，海帶使用胡麻醬調味多了花生香氣，吃起來酸酸甜甜很開胃，佃煮關東煮內有蘿蔔、蒟蒻、竹輪，極為精緻小巧。

▲味噌湯內有豆腐，湯頭濃郁且喝起來是熱的。

▲紅酒燉牛肉定食(白飯) 380元：紅酒燉牛肉配料有蘑菇、玉米筍、紅蘿蔔和花椰菜，使用美國Choice等級的牛肋條配上法國波爾多產區紅酒，肉質極為軟嫩入味，醬汁有完全吃進肉內，淋在白飯搭配保證輕鬆吃完一碗飯，真的超好吃！

▲唐揚雞定食(白飯) 320元：唐揚雞定食多了一道生菜可解油膩，並附上胡椒鹽可自行搭配，唐揚雞使用特製醬汁醃製，外皮炸得金黃酥脆，並保有肉質的水分不會太炸得過乾，咬在嘴中脆度十足。

▲清蒸鮮魚料理定食(白飯) 390元：可以吃到一整條新鮮的鱸魚，清蒸的料理方式可以保留鱸魚的鮮甜，鱸魚肉質滑嫩緊實，完全沒有土味，在日式定食很難得可以吃到整條魚的料理。

雞蛋糕短評：餐廳是獨棟建築，門口前有販售小商品，店內裝潢使用木質層架當隔間很有特色，定食種類多元，湯咖哩和紅酒燉牛肉都是招牌必點，小菜品質也不錯。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★☆



【丰富食堂美食資訊】

地址：彰化縣員林市莒光路686號

電話：048383918

官網：facebook

營業時間：11:00–21:00(周二公休)

外送：

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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