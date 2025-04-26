馬崗漁港,

當年服役時是個純樸寧靜的小漁港,現在已經是東北角知名的熱門景點之一.

前前後後,也記不得來過多少次了.

這次再訪,也是來散散步,拍拍照,紀錄一下.

位在新北市貢寮區的馬崗漁港，是臺灣最東邊的漁村，毗鄰北部濱海公路旁，就在三貂角燈塔的正下方海岸邊，附近有適合磯釣的萊萊磯釣場及馬崗磯釣場，後山上有三貂角燈塔，是一個地理位置相當好的漁港。馬崗港的漁船多至龜山島及三貂灣漁場作業，屬於沿近海漁業，當日往返。主要漁獲物有鯛、鰹、小卷、軟絲、龍蝦等。漁獲物一半在當地自售，另一半運往基隆市市場拍賣或加工廠加工。

馬崗有著大片的海蝕平台，部分地形的海蝕紋理帶著美麗的曲線，是觀賞海浪與當地人捕魚採海菜的絕佳地點。吹著海風欣賞遼闊海景，順道拜訪台灣的極東咖啡館，喝杯咖啡。網路上也有人稱馬岡漁港為貓村，是因為這裡有非常多的貓咪，廣場、堤岸、巷弄轉角、老房子的屋頂上，處處可發現牠們的身影。

以上資料摘錄自新北市觀光旅遊網

下面這個海蝕平台,比較少人客會走過來.

不過有某大車廠來拍過廣告,也有恰如其分的車媒開著超跑來拍影片.

每當清晨或黃昏時,這裡的海景是蠻漂亮的.

如果不敢走進來,上面有漁港的防波堤,也是可以看得到美景的.

2H&2T,清一色,都是白.

每當有漁船進港時,安檢所的海巡弟兄就要來巡視一下.

禮貌性地跟船老闆打聲招呼,看看這趟出海有沒有好漁獲.

學弟,辛苦了!

這年頭,出門願意立中柱的車友不多了.

百年古厝

印象中,每一個小漁村,都會有一間老字號的柑仔店.

柴米油鹽醬醋茶,香菸飲料石花凍,泡麵餅乾小零嘴,應有盡有.

不過,柑仔店賣滷鮑魚,大概也不多見吧.

以前的馬崗漁港,是沒有咖啡店和餐廳的.

但是為了解決越來越多遊客的民生問題,咖啡店和餐廳就一間一間冒出來.

這裡的潮間帶,很適合帶小朋友來玩.

各位人客還記得新竹海之聲嗎??

那條筆直延伸到海中的堤防,馬崗漁港也有,也相對比較安全.

現在的人客都很厲害,運用一下不同的角度,就可以拍出很美的畫面.

不過這條馬崗海之聲,也是蠻多釣客喜歡在這裡釣魚.

想要拍到好畫面,也是要等到釣客們離開.

看到這三隻貓,讓我想起之前在這裡的一家咖啡店.

應該算是馬崗漁港的第一間咖啡店,也是當時全台灣最東邊的咖啡店.

不過,咖啡店目前搬到新的營業場所.

想喝到馬崗古天樂的咖啡和看到美麗工讀生的身影,就要去新的營業場所.

當馬崗漁港漸漸熱鬧起來後,停車和進出漁港的動線,就成了一個很嚴肅的課題.

如果不及時好好的規劃,窄窄的馬崗街,就會車滿為患,人車爭道.

馬崗漁港,這個台灣本島最東邊的漁港.

近幾年除了刊登在各大旅遊平台外,也曾經登上了新聞版面,也拍了一部紀錄片.

馬崗居民的堅持,讓各位人客還有機會看到這樣純樸熱鬧的漁港.

人客啊,有空就來逛逛吧.....

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