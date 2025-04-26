在山下Mercure Danang 飯店接待處check in後，搭上直達纜車約20分鐘攻頂 !

海拔約1500公尺的法國村彷彿是另一個世界 !

先來說說住宿，教堂旁這座古堡建築就是Mercure Danang飯店，

全名Mercure Danang French Village Bana Hills也就是今晚咱們下榻之處 。

復古的歐式城堡，走進大廳卻又處處可見 Vietnam元素，呵~這就是所謂的法屬越南風吧 !

光是飯店1F，就讓咱們在這裡待了半個小時，太好拍了 ! 從裡到外似乎隨處都是拍照的好題材 。

山下check in辦理入住手續和押金，上山後在這裡第二次check in 領房卡和早餐卷 。

訂房時選擇了最優惠的價格入住，雙人房的空間果然迷你，

檯燈、桌子、窗戶、壁畫等，古典、簡單，乾淨沒有異味 。

選了兩張單人床的房型空間大了些，床墊乾淨舒適好睡 。

免費的水、咖啡和茶包

前幾天飯店冰箱裡都是滿滿的啤酒、飲料，這裡完全是空的有點不習慣哈....

呃啤酒7瓶....當然是自己買的 。

浴室顯得較現代，乾濕分離大小適中也很乾淨 。

早餐就在飯店1樓後段，同時也提供buffet午、晚餐，

走進Mercure餐廳就像來到歐洲某百年餐館，

挑高、壁燈、磚牆、音樂、沙發椅而最有韻味的就是一面接著一面的木框窗戶，

陳舊古典氛圍裡流露著沉穩與內斂，太有fu了，

心想....早餐品質如何 ? 已經不重要.....

沒想到buffet早餐卻意外豐盛，越式、西式，蔬果、肉類齊全，連紅毛丹也無限供應....

os : 可惜，沒有紅酒，其實....啤酒也可以 !

吃飽喝足，離開前一定要再來杯咖啡拍幾張假文青...haha !

或許我錯了.....這裡不能說是夢幻，因為它就活生生的呈現在眼前 。

入夜的巴拿山人潮退去，少了熱鬧與歡笑的廣場嶄露不同韻味，

散步、拍照非常自在，這一刻的Bana Hills 寂靜、唯美，彷彿是屬於自己的山城 。

google地圖連結 : Mercure Danang French Village Bana Hills

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