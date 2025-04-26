咖啡：obchoei original homemade

地址：191 หมู่ 5 (บ้านข้างวัด) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, Chiang Mai

電話：+66 80 323 2577

營業時間：10:00~18:00(周一店休)

FB：https://www.facebook.com/ObchoeiOriginalHomemade/

IG：https://www.instagram.com/obchoeii/

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前次去Baan Kang Wat的時候原本就想要來這間甜點店，但實在是喝太多咖啡就作罷了，obchoei original homemade在藝術村內的幾乎最上方位置，對面就是我很喜歡的24 NARA，我在這裡可買了不少東西。

obchoei original homemade以湖水藍為基色，整體打造出歐式鄉村風格，充滿了手作的溫暖，完全不同於現在新式咖啡館的味道，小型店面和氛圍更類似於當年日式鄉村咖啡館。

obchoei original homemade門口的這個小庭院區在陽光之下更是值得捕捉的畫面，每個細節都是一種詩意。

obchoei original homemade店內雖然看似有些雜亂擁擠，但正是這種小巧的溫馨感更有人的溫度，木作的各種物件彼此有著自己的個性，看似隨意的拼貼和乾燥花錯落，光影肆意的在鏡子與玻璃穿梭反射，不是刻意安排設計卻更加的自然如畫，也正如店內氛圍呈現的那樣，這裡主打的就是自製的果醬、餅乾和糕點。

obchoei original homemade有隻店貓正慵懶地在另一桌的椅子上睡午覺，和椅墊相呼應他也戴著一個相似的毛線項圈，看他這麼舒適我都不好意思和她搶位子了。

這次的重點就是這杯「荔枝咖啡」，之前就有看過YT有人大推，於是決定來嘗試看看，只能說清邁的水果系咖啡依然不負盛名，最有趣的就是那杯面綿密的泡沫，花瓣的清香伴隨明顯荔枝果香以及尾韻的咖啡苦感，喝起來相當清爽，是女生一定會愛上的風味。

第一次吃胡蘿蔔蛋糕還記得是在沖繩的時候，本來應該不會在我的點餐選項中，但意外地好吃反而讓我現在看到菜單上有這款的話都想點來試試看，蛋糕的裝飾很用心又可愛，淋醬也恰到好處，很推薦大家來obchoei original homemade可以試試。

在這裡點的茶也很讓人意外，擺盤非常吸引人，冰杯再自己倒入熱茶，而濾茶器很可愛的用了一個小竹簍，整體呈現也太少女心了！

最後我們急著趕場要去附近的enough of life，決定把冰茶打包外帶，講究環保風格的這個地方連外帶也很有藝文氣息，紙封加上棉繩和紙吸管，真的不愧是藝術村阿！

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