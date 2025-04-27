之前就已經在臉書上偶爾看到這家在沙鹿車站附近的「香豆富」

雖然我對臭豆腐沒特別愛，但他家有皮蛋臭豆腐啊!所以就放在待吃名單

剛好趁我最近安排去梧棲和沙鹿找捲時 #孤獨的潤餅獵人

就來這邊吃皮蛋臭豆腐還有網友推薦的必吃的炸豆包

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商家名稱：盛記 香豆富(台中市沙鹿區鎮南路二段617號)

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營業資訊：04-26363997 11:00-13:30 16:00-20:30

餐點介紹：炸香豆腐/炸香豆包/湯品/飲品/季節限定；參考文中店家菜單

用餐日期：2025.04



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▲盛記 香豆富 店面

我在開業前一小時有先電話預訂餐點跟內用座位，且 前20分鐘便抵達

不久也有兩組人客在外面等候要內用，門口前就佔了約七、八個人

▲盛記 香豆富 店面

開業前十分鐘剛好有物流車來送貨，搬下六大箱加蓋的橘色塑膠桶，飄出陣陣生臭豆腐的氣味，但不至於太濃烈或刺鼻，至少在場近十多人都沒人面露難色；且外箱也都乾乾淨淨，讓人客看的感官也好，可見店家是選了很不錯的廠商

/以下是個人日記，可略/

當天同時在外等候的兩組人客。其中一組是香港包車旅遊團，連同一名台灣司機共五人。在物流司機搬貨的時候，旅遊團司機就順口問老闆這豆腐是從哪裡訂的?老闆回說雲林，並同時說自己就是雲林人。旅遊團司機驚喜地說自己也是雲林人，也問物流司機，發現原來大家來自同鄉，甚至旅遊團司機(大叔)還說自己說不定以前就看過物流司機(年輕人)，而三個雲林人就很開心地互「認親」起來。而我這「雲林鄰居」就也加入話題說我是嘉義人，旁邊另一位也等內用的大姊則是從台中市區來的。總之當下一群非當地人，幾十秒的互動充滿熟悉親切的氛氛

上述提及的台中市區來的大姊(約60+歲，已經當外婆了)，也是喜歡自己到處跑、到處吃美食的饕客，我們倆在門外等候時就從美食聊起，後來也一起坐在吧台座位，直到離開前都聊得熱絡。而在用餐期間，有一名從苗栗通霄的年輕女孩坐在我們附近，後來主動加進話題，三個分別來自台灣北中南的獨旅吃貨這短暫相遇，也算是奇妙的際遇。

/以上是個人日記，結束/

▲盛記 香豆富 用餐環境

內用座位不多，有兩組四人座和一組兩人吧台座

▲盛記 香豆富 用餐環境

儘管炸豆腐的油鍋和座位區在同一個空間，但不會聞到油煙味；空調也夠強，也不會感覺到熱氣

當天是平日中午，11點開始營業時就訂單滿滿，除了內用客滿，更多的是外送的團體訂單。有現場人客來時老闆都會一位一位解釋要等很久(半小時以上)，同時他一人還要顧油鍋、炸豆腐、調味、送餐和收錢，還偶爾要顧及旁邊的小孩。儘管毫無可片刻喘息的時刻，他始終態度都很親切與熱情，讓我深深佩服啊

(客串演出: J哥)

盛記 香豆富 菜單(拍攝日期：2025.04)

▲雖然菜單上有分不辣/辣、素食/素食辣

但老闆說他們的炸物和自製辣醬都是全素的，不用特別分葷素； 而就算勾選辣味，老闆也會做不辣的並直接遞辣椒醬，讓客人自行調味

除了菜單上品項，冬天還會有隱藏版的「烏魚子香豆腐」喔

▲(後)祕醬香豆包 和 (前)皮蛋香豆腐

慶幸當天我有先電話預訂餐點跟內用座位，不然像隔壁台中大姊現場才點，他就等到我兩盤都吃完了才上餐

(客串演出: J哥)

皮蛋香豆腐 NT 75/ 5入

香豆腐，其實就是臭豆腐啦，的確在生的時候也有那股浸泡液的臭味，但其實並不會太重和刺鼻，在油炸過程中也沒什麼味道， 炸好的豆腐也的確沒有太「臭」

豆腐不大塊，甚至感覺還比大多臭豆腐還小一號；標準的外脆內軟，外層厚度一般，也不會硬到刮嘴，中間挖空後會淋上兩種自家調配的醬汁：醬油膏和米漿醬

「醬油膏」可能因為是全素可食、無五辛，所以沒有蒜頭的辛嗆和香氣，而且質地水漾，相對口味清甜不膩，多食也可；濁白色的「米漿醬」則就沒什麼味道，但是可以增添讓醬油膏的濃郁且也有股甜韻

旁邊搭配「台式泡菜」和「小黃瓜絲」；泡菜好像還沒太入味，微酸微甜，且有些高麗菜葉梗和葉片還有點生脆

「辣醬」是老闆自行買辣椒和黑胡椒等食材來炒製，看得到辣椒籽、胡椒粗粒等原食材，一開始只是香而微辣，隨後辣勁會越來越浮現，不到很嗆辣不適，但我僅能沾一點而已，還得喝水才能緩解辣感

▲意外發現皮蛋白內上的一片小雪花，隱藏版的松花皮蛋

皮蛋是切成1/4塊後油炸，應該原本是會蛋黃流心的皮蛋，炸完後蛋黃還保留一點戈~戈~的質地

▲不過炸過後的蛋白和蛋黃都會變得更堅硬、固化，感覺跟豆腐顯得「邊際分明」，儘管一大口將皮蛋和豆腐一起咀嚼、自行混勻，感覺皮蛋和豆腐的味道還是不太融合

所以我覺得「皮蛋臭豆腐」這道料理，雖然整塊皮蛋視覺效果很棒，但還是以皮蛋為醬的模式來跟臭豆腐搭配會更對味

總之，是有整塊皮蛋又有皮蛋醬，最頂的啦(最近很常聽某個podcast)

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祕醬香豆包 NT 70

這很像「刈包」的就是網路每篇介紹文都會推薦的料理，讓老闆自嘲說明明是賣臭豆腐的，但人客都最在意有沒有豆包(笑)

豆包油炸後橫切剖開，再淋上上述的兩種醬汁，然後放小黃瓜和泡菜、椒鹽，有時候還會免費加碼炸九層塔(可惜當天沒有)

▲因為豆包是薄博的豆皮層層堆疊，因此炸過後口感也會比豆腐多了薄皮的鬆脆感，豆香也不同

單吃會吃的到還吸附在上的些微油味和油感，但跟著醬汁、泡菜一起吃幾乎全會被掩蓋

因為醬汁很水，所以三顆豆包底部其實都浸泡在醬汁中；吃的時候也會滴水， 不過底部的豆包也不會因久泡而軟爛，就是會變得比較像煮豆包的表面

單就餐點而論，豆腐、豆包的味道和口感都好，但沒有到太獨特

就是感覺他家有賣臭豆腐、豆包和泡菜的店家也能仿效做出雷同的餐點

不過整體用餐的體驗是很很好的，食材品質讓人安心，老闆待人又親切萬分

會推薦來試試看，更期待是老闆推出更多組合，像是炸豆包再夾入其他食材，做出更多創意變化

(許願：豆包加九層塔和皮蛋?)

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以上。