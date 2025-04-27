【🍍高雄也有這麼Chill的港式下午茶！】

香江港式波蘿茶飲 ✨彷彿瞬間飛到香港小旅行🌈

第一次喝到【香江港式波蘿茶飲】真的驚呆了(๑˃̵ᴗ˂̵)و♡

那個波蘿包外酥內軟、奶油香氣滿滿，配上超濃郁絲襪奶茶🍶，真的有一秒飛香港的錯覺耶～～超幸福！💖

📍店鋪小簡介：

香江港式波蘿茶飲主打正宗香港風味🇭🇰，用心熬煮絲襪奶茶、凍檸茶，搭配手工現烤波蘿油，完美重現港味。菜單簡單但每樣都超用心，像在香港茶餐廳裡一樣(〃ω〃)✨。

🧸我的推薦Menu：

✔️經典波蘿油（這個必吃！）

✔️凍檸茶（冰冰涼涼～酸甜refresh✨）

✔️絲襪奶茶（濃！順！超上癮！）

🍍我的小心得：

一咬下波蘿油，外皮咔滋咔滋，裡面超柔軟～奶油在嘴裡融化，跟港式奶茶的香氣一起爆開來！(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎) 這種微甜微鹹的搭配真的超療癒～～

當天在店裡還放著廣東歌🎶，整個氛圍完全像在度假，瞬間「心飛んだ～ㅋㅋㅋ」！

吃到最後我真的只想說：「Why so good⁉️」

"진짜 너무 맛있어용〜〜"

"また行きたいです！！"

🧡如果你最近心累想偷渡小確幸～

來一趟香江港式波蘿茶飲，感受一下「港味小宇宙」吧✈️💬

（順便告白他們家的絲襪奶茶真的爆好喝👍）

#高雄美食 #港式下午茶 #波蘿油 #凍檸茶 #香江港式波蘿茶飲

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