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越南連鎖咖啡Highlands coffee高原咖啡，Starbucks無法攻克的在地品牌

越南咖啡 越南連鎖咖啡 峴港高原咖啡 高原咖啡 more
2025-04-27 15:31:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

Cheng chun

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飯店check in同時，也習慣問問櫃台人員附近美食.....

問到咖啡無意間提到starbucks，只見她搖搖頭說 : NO ! 

接著拿起紙筆寫著Highlands coffee 推薦給我們 。

搜尋google map，沒想到Highlands coffee在越南密度之高 ! 而且附近就有一家....

 

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來到最近的Highlands coffee，從外觀到內裝....相較星巴克一點也不遜色，

2層樓的環境舒適有質感，空間瀰漫著慵懶韻味....很放鬆 。

說實在的，大叔小瞧這家連鎖咖店了.....

 

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點餐模式和星巴克一樣.....

店員推薦我們這款香蕉蛋糕，入口散發濃濃蕉香，加上核桃助攻增添了口感，香氣更具層次 。

 

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cake看起來也非常精緻，這不是抹茶，而是越南在地茶種，

濃郁香醇不甜膩，嘴裡淡淡的茶香很是迷人 。

 

 

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巧克力蛋糕大叔也很推薦，並非海綿口感，而是稍微偏柔的布朗尼質地，

一點點苦，淡淡的甜香，是一種會讓人涮嘴的滋味 。

 

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在這裡應該喝杯最道地的越南黑咖，但桌上卻出現了疑似星冰樂的冰綠拿.....

哈 ! 好吧，我承認大叔是視覺動物，完全被它的顏色與外觀所吸引 ! 而且只需要台灣星冰樂的半價 !

哇say ! 綠茶味道完全出乎意料的濃香，加了茶凍多了幾分驚喜非常好喝 。

 

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看看帳單，折合台幣180元不到 ! 

以台灣星巴克來說，點一杯星冰樂加上一塊最便宜的甜點就超過180NT 。

除了價格親民，環境&餐質優之外，最重要的一點是Highlands coffee用的都是越南自產的咖啡豆，

這也是為什麼starbucks在越南這幾年壯大不起來的主要因素吧.... !

anyway，來到越南Highlands coffee 高原咖啡大叔衷心推薦~

 

 

 

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越南咖啡 峴港高原咖啡 越南連鎖咖啡 Highlands coffee 高原咖啡 越南喝咖啡推薦
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