隱身在台中西區巷弄內、民宅區的日式和風庭園餐廳『桃太郎日式料理』

深耕台中 40 年的日式無菜單料理，由百年日本宿舍改造、彷彿一秒置身日本小京都，是台中聚餐首選！

如日式庭園祕境般的用餐環境，提供私人包廂不受打擾的用餐空間

擺盤精緻、美味的奢華海陸無菜單日式料理，可客製化菜單，日料控必吃

只要打卡就享有生日獻禮，歡慶40週年更享有套餐主餐免費升級的期間限定優惠

【目錄索引】

‧桃太郎日本料理-環境介紹

‧桃太郎日本料理-優惠活動

‧桃太郎日本料理-餐點介紹

‧桃太郎日本料理-停車資訊

‧桃太郎日本料理-店家資訊

店家前方設有專用停車格，如果停滿了也不用擔心

周邊也有許多大大小小的停車場， 距離約100公尺的地方也有一處民權收費停車場

門面是以深色為主，有著低調沉穩的日式風格，也帶點禪意

讓人想趕快進入一探究竟

【桃太郎日本料理-環境介紹】

用餐環境非常寬敞，還備有多種樣式的用餐區

板前座位區可以邊用餐邊看到師傅在料理的畫面，兼具視覺與味覺的享受

唯一一間榻榻米的用餐區，採光良好，玻璃外面是流水、綠樹的造景

更多了一股怡然自得、悠閒的氛圍

也有少人及多人的包廂

開放式的座位適合兩人也適合多人

庭院中有松樹，配上潺潺流水及池塘中悠游的鯉魚，更增添濃厚的日式風情

營造出超chill的用餐氛圍

走到後面也有獨立包廂的用餐空間，圓桌包廂的最多可容納12人

另外也有適合多人的長桌包廂，可依人數打通，最多可容納32個人

如果有大型活動需求、投影設備、展覽包場、講座說明會或是婚宴場地，都能夠提供場地租借

用餐前，由服務人員送上有著檸檬香氣的熱毛巾

已經好久沒有人為我送上熱毛巾了，來到桃太郎日式料理居然有這復刻版的服務

讓我們感受到備受禮遇的服務

【桃太郎日本料理-優惠活動】

★歡慶品牌四十週年紀念，於活動期間（4/ 17～4/23）點任一套餐拍照打卡上傳個人社群帳號（Facebook／Instagram），主餐即可免費升級下一個價格套餐主餐

★當月壽星來店用餐，即可獲贈【桃太郎の秘伝白身魚】（若不吃生食，也可選擇熟食料理）

※以上實際兌換情況依店內公告為準及現場為主，桃太郎日式料理保有最終活動修改解釋權。

【桃太郎日本料理-餐點介紹】

桃太郎日本料理選用當季新鮮食材，搭配師傅精心設計的餐點，提供1580元、2080元、2580元、3080元、3580元、4980元六種不同價位的單人套餐式無菜單料理

套餐內容有前菜、刺身、蝦蟹料理、魚品、牛肉料理、特色料理、湯品，也可客製化菜單，如有任何不吃的食材皆可與服務生溝通進行更換

茹素者也有提供蔬食無菜單料理，以原型食物來製作

不管是吃葷、吃素的朋友同事亦或是親朋好友都能一起來到桃太郎日本料理聚餐，享受美味的料理

▲干貝唇榨菜-迎賓小菜

干貝唇保有嚼勁，榨菜有著爽脆的口感，調味的非常夠味

有著濃郁的香氣，鹹中帶點淡淡的甜味

另外，桃太郎日式料理推出干貝唇榨菜、香魚甘露煮、鮑魚清酒煮、日式烏魚子真空包裝，可單購或是搭成禮盒，買回家享用或是饋贈親友都非常棒

▲鮑魚清酒煮佐日式珍味-2080套餐

鮑魚清酒煮的鮑肉質非常Q彈鮮甜，沒有太多複雜的調味，以清酒襯托出鮑魚散發的自然鮮美滋味

尤其搭配底下的海帶芽，更呈現出不同層次的鮮美風味

一般吃到的櫻花蝦不是放在油飯上面再不然就是加入高麗菜快炒或者是其他料理裡

頭一次單純的吃櫻花蝦

酥酥脆脆完全不會有油膩感，咀嚼起來香氣十足，像吃零嘴一樣超ㄕㄨㄚˋ嘴

芥末章魚中芥末的味道完全不會太嗆辣，章魚本身肉質就蠻Q彈的帶有彈性及咬勁

調味的很剛好，吃起來挺開胃的

▲干貝磯邊日式珍味-2580套餐

2080套餐和2580套餐都有鮑魚清酒煮佐日式珍味，所以主廚會調整一下內容，像是將鮑魚清酒煮換成干貝

香魚甘露煮有著飽滿魚卵的母香魚，先以溫火烤香再經過三天慢火熬煮等繁複的傳統工法

魚肉呈現出甘甜的滋味，魚骨也變的酥軟，直接吃就可以了

干貝外面帶點微熟而裡面有著生食軟嫩的口感

搭配鹹香酥脆的海苔，入口咀嚼還能品嚐到干貝的鮮甜，與海苔形成不同層次的海味

烏魚子採用日式的料理方式，跟平常吃到的炙燒方式口感完全不一樣

有著綿密濕潤及彈性的口感，搭配著蘿蔔片更增加了爽脆多汁的口感，搭配的恰到好處

嘴裡也散發著烏魚子鹹香滋味及濃郁香氣

玉子燒紮實中帶點軟嫩的口感，日式鹹中帶甜、甜中帶鹹的滋味

▲盛合刺身-2080／2580套餐

嚴選基隆港與日本直送的新鮮生魚片，依時令季節性的海鮮為主

像今天吃到的有水針、青甘、鮪魚、日本厚岸生蠔

鮪魚鮮嫩富有彈性，水針肉質鮮甜有脆度，口感細緻緊實，青甘有著豐厚油脂，肉質鮮美

三種刺身都略有不同的口感，好滿足

日本厚岸生蠔超大一顆，非常飽滿肥美，口感非常新鮮

▲炙壽司-2080／2580套餐

有比目魚、鮭魚、太刀魚

如果客人不吃生魚片可以換成炙燒壽司

不過不是每一種赤身都適合做炙燒，所以如果換成炙燒方式，魚肉的選擇也會有所調整，真的非常專業呢！

比目魚有著濃郁的炙燒香氣一入口，有種入口即化的口感肉質非常嫩口

太刀魚的肉質比較紮實一點，有著濃郁的魚肉香氣，炙燒的香氣也更加濃郁

鮭魚油脂非常豐富，一吃下去就散發著濃郁的油脂香氣及鮭魚獨特的滋味

▲海明蝦素燒烤-2080套餐

海明蝦加上師傅特製的素燒醬燒烤，有著濃郁的醬香但不會蓋過蝦肉鮮甜的滋味，味蕾上營造出更豐富的口感

另外也可以選擇「原味鹽烤」，在用餐前都可以與店家討論唷

擺盤上的蜜餞都是主廚製作的，金棗酸酸甜甜的有點像蜜餞，吃起來完全沒有那種加工、讓人不舒服的味道

覺得好適合買一些放在公司嘴饞的時候吃，或是飯後來一顆清爽解膩，感覺拿來泡茶也會是很不錯的

▲波士頓龍蝦柚子燒冷皿-2580套餐

殼都剝好了，直接大口享用龍蝦螯的肉，肉質飽滿又鮮美

現撈活波士頓龍蝦蒸煮後冰鎮，淋上柚子汁

不僅鎖住龍蝦鮮甜的肉質，更呈現出Q彈的口感

加入柚子汁多了果香，及柚子自然的酸甜滋味，非常清香爽口。

在今天艷陽高照的氣候吃起來更多了一股清爽的滋味，我好喜歡這道創意的料理方式

▲鹽烤日本青甘下巴（原鰻魚蒸飯升級）-2080套餐

青甘魚下巴超肥美了吧，有著非常厚實的肉質，可以擠點檸檬汁提味

魚下巴有著非常豐富的油脂，肉質鮮嫩，本身已經非常鮮美了，搭配鮭魚卵更是鮮上加鮮

直接單吃有著淡淡的鹹味，可以搭配旁邊的玫瑰鹽一塊吃，但建議不要沾太多先試試鹹度

蓮藕帶本身有著為微脆鬆軟的口感並有柚香的香氣及酸甜滋味，搭配起來味道非常match

▲香煎旬魚佐有機細麵-2580套餐

選用季節鮮魚片搭配滑順的有機細麵，聽說這道麵線是許多客人再度回訪指定要吃的，看似簡單的麵線但麵線的軟硬度非常剛好，保有彈性不軟爛

調味很有味道但又讓你覺得很爽口

選用時令鮮魚「鮸魚」煎到外酥內嫩，每一口都吃的到魚肉鮮美細緻的風味

另外附上時蔬，更多了清爽的口感

桃太郎日式料理不止擺盤精緻、食材新鮮、料理美味，連容器都很有特色

▲松葉蟹肉茶碗蒸-2080套餐

滿滿的松葉蟹肉，而且還是已經剝好殼的直接吃非常爽

茶碗蒸滑嫩、入口即化，加入使用熬煮4天的老母雞加京華火腿高湯，與鮮美的松葉蟹肉結合，有著豐富的鮮甜滋味

加入魚子醬在視覺與味覺上更有畫龍點睛的效果

▲乾發烏參茶碗蒸-2580套餐

加上中藥行的乾發烏參有著Q彈的口感，富含膠原蛋白且零膽固醇，尤其是女性朋友更能輕鬆享受、無負擔

使用熬煮4天的老母雞加京華火腿高湯，讓蒸蛋吃起來除了滑嫩更有鮮美的滋味

▲蒲葉牛紅味增燒-2080套餐

美國牛小排肉質保有粉嫩的色澤，口感非常軟嫩帶一點咬勁

直接吃享受牛肉本身的鮮甜滋味，也可以搭配底部特調紅味增醬更是好吃

也可以擠上金桔汁、搭配蔥段、芥末，品嚐不同風味的吃法

和牛炙壽司真是一場視覺饗宴

▲日本和牛炙壽司（活動期間升級）

用炙燒的方式將和牛的油脂逼出，讓油香味更加濃郁

入口就是濃郁的炙燒香、牛肉香，以魚子醬與金箔做點綴，雖然金箔吃起來沒有特別的味道，但在視覺上卻有著畫龍點睛的效果

濃厚的牛肉油脂香氣及入口即化的口感，吃完後讓人回味無窮

▲蓴菜紅味噌-2080／2580套餐

以紅白味增調成適當的比例當湯底，有著濃郁的味增香氣又不會過鹹

比較特別的是加入蓴菜，如果凍般晶瑩剔透且含有天然的膠質，吃起來有著QQ滑溜的口感

讓人有著味覺上的抨擊，頭一次喝到這種口感的味噌湯

▲鮮魚湯-2080／2580套餐

湯頭是使用魚骨熬煮的，喝起來有著自然的鮮美滋味

魚肉是用黑喉魚，所以肉質細緻鮮嫩而且給的也不少

▲桃太郎の秘伝白身魚-生日禮

剛好遇到生日或來慶生的朋友享有生日禮

以赤身代替蛋糕點上金黃色的蠟燭，板前師傅親自刨上香烤烏魚子，還有店內服務人員現場歡唱生日快樂歌，儀式感滿滿

度過一個愉悅的生日饗宴

桃太郎の秘伝白身魚淋上檸檬橄欖油、香烤烏魚子末，本身就有淡淡的調味，如果覺得不夠重，也可以搭配旁邊的雪鹽一塊食用

別忘了上面還有一張小卡片記得打開來看看裡面，這可是店家特別準備的小心意

這裡就賣個關子讓壽星自己來揭開囉！！

▲抹茶最中餅&時令鮮果-2080／2580套餐

甜點由主廚搭配，如果是再回訪的客人有吃過特別想吃的甜點也都可以跟服務人員討論唷

使用抹茶口味的最中餅包入香草冰淇淋，入口濃郁的抹茶香讓人驚艷的

配上香草冰淇淋，有著抹茶、香草香氣的雙重口感

▲芝麻豆腐&時令鮮果-2080／2580套餐

由豆漿、芝麻做成的豆腐軟嫩，在嘴裡散發著黃豆的香氣，搭配甜而不膩、又有著綿密口感的紅豆，為這一頓美味的料理畫上完美的句點

【桃太郎日本料理-停車資訊】

桃太郎日本料理門前提供停車格，如果停滿，旁邊距離約100公尺的地方也有一處民權收費停車場

在日式庭院造景及懷舊日式建築中享受精緻的日式無菜單料理，選用當季新鮮食材，搭配師傅精心設計的餐點，茹素者也有提供蔬食無菜單料理，以原型食物來製作

不管是吃葷、吃素的朋友同事亦或是親朋好友都能一起來到桃太郎日本料理聚餐，享受美味的料理

有開放式的用餐區也提供多個獨立包廂的用餐環境，提供客製化的餐點

想找台中聚會、台中慶生、台中宴客、台中活動包場的餐廳就來桃太郎日本料理

【桃太郎日本料理-店家資訊】

店名：桃太郎日本料理

地址：台中市西區民權路233巷12號

訂位專線：04-2301 3580

營業時間：週一至週日 11:30~14:00 / 17:30~21:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/www.momotaro.com.tw/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/momotaro_japanese_restaurant/

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