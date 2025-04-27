三五好友相聚時，總有聊不完的故事與細碎的情感需要交流，而選擇一個場域承載這份時光，最好有慵懶的氣息，溫暖的光影。一杯咖啡、幾盤輕食，還有不限時的自在，是彼此話語流淌的最佳配角。而對自由工作者而言，有插座、有空間的座位便像是栖息之所，讓筆電成為靈感的延伸。又或者，只想逃離家中，隱匿片刻，玩玩手機、喝杯飲料，這樣的地方也能輕易安放一個午後的恬靜。

最近，發現一間咖啡廳，氛圍溫柔、潔淨舒適，飲料與輕食的滋味如同舌尖上的小旅行，恰是能入選口袋名單的存在。不妨一起探尋，看看這家藏在城市角落的美好吧！

台北士林 Banana Blue Coffee 不限時咖啡廳

若要列入心中的咖啡口袋名單，Banana Blue Coffee 無疑是那不可或缺的一家。在台北這座繁華城市，它已展開三處據點：大直、內湖與士林旗艦店。當然，初次相遇怎能不選擇最大間的士林店？這一趟初訪，不僅未曾失望，還在記憶中留下了深刻的印記。

走進店內，迎面而來的是寬敞的空間與舒適的氛圍。他們堅持選用自家嚴選的咖啡豆，融合義式風味與精緻的單品咖啡，深深撫慰每位愛咖啡者的心靈。而室內用餐，竟毫無時間的束縛，讓人可以自在地將時光停駐在這一杯濃郁與美好的片刻間。

更令人驚喜的是，餐廳的甜點與輕食陣容中，手工蛋糕與部分甜點為自家細心製作，散發著濃濃的用心氣息。而新鮮出爐的三明治與外形誘人的麵包，則是由固定合作的專業伙伴提供，品質穩定，風味優秀。它們絕非市面上隨處可見的輕食，而是每一口都盛載著專業與熱忱的美味。

對於鍾愛咖啡，或是迷戀麵包與輕食，尋覓一間不限時又充滿靈魂的咖啡廳，其實不難。而 Banana Blue Coffee，或許正是那讓人不禁回首的答案。

▲Banana Blue Coffee 士林旗艦店。

如何前往 Banana Blue Coffee？

藏身於台北市士林區中正路上的 Banana Blue Coffee 士林店，與捷運士林站1號出口僅相距300公尺，步行不過短短5分鐘。離士林官邸亦僅有十來分鐘的路程，倘若逛完花展後，不妨踱步至此，在咖啡的氤氳香氣中，細細品味悠然的午後。

若非搭乘捷運，也可選擇公車，有多班公車停靠「捷運士林站（中正）」，步行不到200公尺，便能輕鬆抵達這片城市靜謐之地。若自行開車，或許需多費些心力尋找停車場。就便利而言，大眾運輸似乎更為親切，能更專注於享受這份時光。

Banana Blue Coffee 士林店︱消費模式與菜單

如果想要享受不被時間束縛的悠然時光，那麼在 Banana Blue Coffee 士林店，僅需點上一杯飲品或一份餐食，就能坐享片刻的自在。他們貼心地提供插座、無限時用餐空間，且不收取服務費，只是禁帶外食及自行回收餐盤的規定，既是維護空間品質，也是對店家的基本尊重。

這裡的咖啡飲品有義式咖啡、小農鮮乳歐蕾，以及多款香氣馥郁的茶飲，價格介於＄55－＄150之間。而對於喜愛品味單品咖啡的行家，店內更有中淺培與中深培的單品豆可選，每杯售價在＄135－＄240，根據個人口味選擇以撫慰挑剔的味蕾。

除此之外，店內甜點與輕食同樣值得期待。蛋糕櫃裡展示的甜點令人蠢蠢欲動，而越南軟法、貝果、厚片吐司、圓法、三明治及磚壓吐司等多樣輕食麵包，更是每日新鮮出爐。其中，三明治的餡料皆為餐廳特別研發的獨家配方，無論是辣炒豬、日式燒肉、咖哩雞還是紅酒燉牛肉，每一款口味都蘊含著背後的用心與時間的投入。價格落在＄70－＄120之間，每一口都蘊含著真摯的滋味。

與那些動輒消費＄3、400的咖啡廳相比，Banana Blue Coffee 的價格可謂是親民中的翹楚。當細細體會店內所提供的貼心服務與餐飲的品質，便能真正理解這份「超值與親民」的魅力。

走進咖啡廳，選一處自己喜愛的座位落腳，隨後前往櫃檯點餐與結帳。支付方式十分便利，支援 Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay，以及信用卡和現金，無論何種選擇都能輕鬆完成付款。結帳後，工作人員會遞上一個取餐呼叫器，當餐飲準備妥當，呼叫器輕輕振動，屆時請前往 1 樓櫃檯取餐。用餐過後，別忘了將垃圾與杯盤自行回收，這份小小的舉動，既是對空間的尊重，也是對下一位來訪者的一份溫柔心意。

▲店內的消費公約。

▲士林店還有2樓，上至2樓前，請詳讀須知。

Banana Blue Coffee 士林店︱室內用餐環境

Banana Blue Coffee 士林店是一棟散發獨特氣息的三層樓建築。當日一、二樓空間對外開放，接待著絡繹不絕的客人。一樓的設計為簡約質感的工業風，白色系的牆面與清水模交融，搭配昏黃的小燈泡及品牌名的藍色霓虹燈，金屬材質的小圓桌與高腳椅座位，還有一黑一白的大圓型沙發，舖陳出柔和摩登的氛圍。落地窗前醒目的藍色 Banana Blue 的 Logo 很有存在感。就整體空間來說，有幾分低調的神秘感與金屬質感。

轉往二樓，設計則顯得更為簡約，卻充滿光影的生命力。大面積的採光讓整個空間明亮通透，而座位的配置也精心迎合多種需求：無論是多人聚會、四人小酌、二人閒談，或是獨自一人尋求片刻寧靜，都能在二樓找到適合自己的角落。尤其在這個溫暖宜人的季節裡，個人更推薦二樓的陽台座位。推開玻璃門，隔絕室內的喧囂，在微風徐徐吹拂下，享用一杯咖啡與輕食，更顯自在愜意。任言語稍微高亢些，也無需擔心擾人耳畔，迎著自然的呼吸而徜徉，這樣的時光，是不是一件再chill不過的事？

▲櫃檯的蛋糕櫃內的甜點。

▲一樓的座位，一黑一白的圓形沙發座，看起來就很舒適。

▲一旁的走道上，放置了高腳椅座位，每個座位都有氣氛滿分的小黃燈。

▲金屬材質的圓桌與清水模座位。

▲ Banana Blue Coffee 的周邊商品。

▲二樓的空間與座位。

▲兩人座。

▲靠窗座位，插座不是每個座位都有，所以還是要挑一下哦！

▲Banana Blue 化身為月亮，讓正在自拍的太空人登上拍照。

▲2樓陽台。搖椅的座位讓友人大喊：「舒適！」

▲還有一桌兩人座位的高腳椅。

▲拍張美照也很合適：）。

Banana Blue Coffee 士林店︱餐飲推薦

若鐘愛法國麵包的酥脆外皮與馥郁香氣，或是自認一名麵包愛好者，那麼來到 Banana Blue Coffee，一定不能錯過他們的越南軟法、圓法和貝果。

首推的輕食，是充滿港式風情的奶油豬仔包！乍看名稱有「豬」字，卻無豬肉的身影，也並非鹹味的麵包。豬仔包選用了渾圓飽滿的法國麵包，外皮酥脆，內部鬆軟，搭配香濃四溢的奶油和甜蜜煉乳，簡單的抹醬竟能碰撞出如此驚艷的滋味，是成為下午茶點中的閃耀之星。

其次，是鹹食中的微辣佳作——越南軟法搭配泰式辣炒豬。越南軟法那酥脆的外皮與輕盈柔軟的內裡，與泰式辣炒豬完美融合，辣、鹹、酸、甜四重風味層層交疊，濃郁的香氣令人沉醉，每一口都彷彿在享受味蕾的舞蹈，最適合愛好泰式風情的麵包控。

接下來，是燻牛肉貝果的魅力所在。與傳統Q彈嚼勁的印象不同，這款貝果不費力咬斷，帶著酥脆微Q彈的鬆軟口感。煙燻牛肉濃郁卻不乾柴，巧妙融合一絲濕潤的滑嫩感，再添上爽脆生菜，恰到好處地平衡了整體濃厚風味。適量的美乃滋更是為味覺增添一層柔和細膩，使每一口都散發著豐富與順口的驚喜。

最後推薦的是圓法搭配松露歐姆蛋的鹹點之選。圓法的口感與奶油豬仔包相同，卻在鹹味中融入松露的幽雅香氣與蛋香的溫潤。這款搭配尤其適合喜歡清淡滋味的朋友，而若偏好濃烈口味，泰式辣炒豬或燻牛肉貝果更是絕佳選擇。

▲Banana Blue Coffee 的輕食提供的麵包種類有越南軟法、圓法、貝果、厚片吐司、全麥及白吐司。

▲港式奶油豬仔包＄85。

▲喜歡鹹食的人，可以試試泰式辣炒豬肉及燻牛肉。

▲越南軟法︱泰式辣炒豬＄105。

▲貝果︱燻牛肉＄100。

▲圓法︱松露歐姆蛋＄105。

▲圓法的大小份量，大概是女生吃完一整顆，會有五、六分飽。

接下來，來聊聊令人心動的飲品選擇。若與我一樣不嗜糖，茶飲便成了生活裡不可或缺的陪伴。尤其是那杯極品金萱，茶包浸入熱水的瞬間，茶葉逐漸舒展，熱水被染上淡雅的茶色。茶香隨即縈繞而起，口感清爽無澀，尾韻更是溫柔且清冽。搭配店內的甜點或輕食，既平衡了滋味，也多添了一分雅緻。

有時，生活也需要些甜來調和。焦糖瑪奇朵便是一杯能撫慰味蕾的選擇。咖啡的醇厚與牛奶的溫潤交織，香草的細膩芳香與綿密奶泡融為一體，再點綴上焦糖的甜蜜與濃香。這樣一杯溫暖，最適合與圓法松露歐姆蛋共享，層層香氣相得益彰。

至於不適合攝取咖啡因的人，蜂蜜檸檬便是一個清新又解膩的選擇。檸檬的酸味在舌尖迅速綻放，帶來瞬間的清爽感，而隨之而來的是蜂蜜的濃醇香氣，柔順地圓融了整體的風味。這樣的一杯清爽飲品，正與越南軟法的泰式辣炒豬相輔相成，酸甜與辛辣碰撞出奇妙的滋味。

最後不得不提冷熱皆宜的黑糖歐蕾。濃郁的黑糖甜香入口便是一種厚實的幸福感，溫潤滑順的小農鮮乳更是恰到好處。若在女性生理期，來一杯熱的黑糖歐蕾，暖心又撫慰。這款飲品搭配燻牛肉貝果，更能展現味覺上的完美融合，既濃郁又柔和。

▲極品金萱＄55（16oz）、＄70（24oz）。

▲焦糖瑪奇朵＄115（12oz）、＄145（16oz）。

▲蜂蜜檸檬＄80（16oz）、＄95（24oz）；黑糖歐蕾＄100（12oz）、＄125（16oz）。

Banana Blue Coffee 五月登場｜出遊咖啡店 主題活動

旅途中總有想紀錄的畫面：

在這座城市中大街小巷的出遊時刻，北投士林街頭的老屋風光、中山北路或敦化南路的午後陽光、與朋友相聚共享美食美景的歡笑時光。這些美好瞬間，都是你出遊回憶裡的重要拼圖。 現在，只要將這些出遊照片傳給 Banana Blue Coffee，就有機會讓它成為店裡的風景之一！

🔸 活動參加方式 📸 Step 1｜傳照片 將你的「出遊照片」傳送至 Banana Blue Coffee 的 LINE 好友 （一次限傳一張，可於到店前或店內傳送）。 蛋糕 Step 2｜首次到店比對照片 至店內向工作人員出示同張照片，即可享任一甜點折抵＄20 優惠（優惠僅限當次使用，每人限用一次）。 📮 Step 3｜明信片風格上牆展示 你的照片將在隔月被製作成明信片風格，展示於 Banana Blue Coffee 的牆上，成為咖啡店裡獨一無二的景色。 🖊 Step 4｜回店簽名＋留言 再次來店，在照片上簽名並留言，即可享任一餐飲品折抵＄20優惠（限當次使用，飲品或餐點均可折抵，每人限用一次）。 🎁 活動小提醒 🌟 本活動自五月正式啟動，歡迎關注 Banana Blue Coffee 的 LINE 和 IG ，搶先獲取第一手公告。

🌟 我們還會不定期推出驚喜活動與餐點券抽獎，敬請期待！

後記

若是熱愛探索不同麵包風味與口感的麵包控，那麼 Banana Blue Coffee 的麵包陣容無疑是一場味蕾的盛宴。越南軟法、圓法、貝果、厚片吐司、全麥與白吐司等各式麵包，不僅展現了麵包的多元樣貌，更滿足了對風味與口感的細膩渴望。每一種選擇，彷彿都有一段值得細細品味的故事，藏匿於層層麵皮之間。

這裡的咖啡廳，不僅僅是一間咖啡廳，更像是一個麵包的寶藏箱。豐富的輕食選擇，讓人每天都能開啟不一樣的驚喜旅程。無論今天的心情傾向哪種口感，都能在這裡找到那份契合的滋味。一片圓法的酥脆、一口貝果的微Q彈，或是一塊越南軟法的柔韌，背後都是對麵包控的細膩體貼與滿足。

更讓人難以抗拒的，是這裡原有的貼心服務與各式飲品的選擇，早已吸引了絡繹不絕的人潮。這樣的超值味蕾之旅，無論是為了滿足對麵包的純粹熱愛，還是探索不同風味的餐飲結合，都值得親身體驗。別再猶豫了，快踏上這場充滿驚喜與美味的旅程吧！