說到 台北美食 的話，大稻埕絕對是個挖寶的好地方，而位在台北最具人情味的大稻埕裡頭， 永樂市場 肯定是你尋找 永樂市場美食 的第一站啦，在永樂市場內最最最受歡迎、每次來都大排長龍的，就是這家叫做 「丸隆生魚行」 的店啦，這裡提供的是走平價路線但卻是高水準的日式料理，整個就是 高CP值日料 的代表啦，丸隆生魚行的食材很新鮮，不僅有新鮮現切的生魚片、握壽司，更有在地饕客大推的秋刀魚、香魚與鮑魚等熟食料理，而且價格很親民，重點是還有讓人喝到飽的味噌湯，是不是光聽就覺得很划算啦，想吃高CP值的日本料理，丸隆生魚行真心大推啦。

丸隆生魚行｜店家資訊

店名：丸隆生魚行

地址：台北市大同區迪化街一段21號(Map)

地點：迪化街永樂市場內

電話：02-2556-5276

營業時間：09:00-13:00 (週一休息)

這裡的座位其實不少，但因為人氣真的太旺了，排隊人潮誇張到不行，假日來通常都要排兩段喔，不過還好座位多，翻桌率也很快，平均大概等個20~30分分鐘就可以入座了，排到的時候店員會帶你到位子上啦，如果你超不想等太久，除了外帶之外，可以試試看一個人來吃，很大的機會不用排那麼久，但可能需要跟別人併桌就是了。

內用的話，丸隆生魚行有設定低消，一個人要消費滿280元啦，我覺得有限低消蠻合理的啦，因為內用就可以享用他們家料超多的魚肉味噌湯免費喝到飽，這種湯在外面可能一碗就要一百元了，在這裡你可以無限續碗耶，他們的餐點主打就是各式各樣的生魚片料理啦，秋刀魚、香魚也是很多老饕來會必點的喔，花壽司聽說也超大一份，剛好看到隔壁桌點，兩個人吃應該會太撐喔。

櫃檯後面師傅們手幾乎沒停過，一直在切生魚片，檯子上擺滿一排都是等著出餐的生魚片盤。

點完餐就可以衝去裝味噌湯啦，他們老闆超佛心的，會一直在旁邊幫你補料，裝湯的碗是用大碗公，老闆會提醒大家不要裝太滿以免燙到，真的是讓你喝到飽，喝完再裝就好，不過我看大家還是都裝好裝滿啦，裡面的配料真的多到爆炸，除了滿滿的鮭魚肉之外，還有油豆腐、魚板、豆腐等等配料，這樣喝到飽，是不是超划算啊。

這碗味噌湯真的有夠狂的啦，裡面料爆多，像是豆腐、油豆腐、魚板還有蔥花，整個誠意十足，豆腐吃起來軟軟嫩嫩又吸飽湯汁，每一口喝下去都覺得心暖暖、胃也暖暖的，只要你一個人消費滿280元，這碗厲害的味噌湯你就可以無限暢飲啦，老闆還會一直幫你加料，完全不怕你喝啦。我才剛坐下來，都還沒開始吃點的壽司，就已經默默喝了兩大碗了，差點直接被這碗湯餵飽啦，哈哈。

我們點了綜合生魚片跟生魚片握壽司來吃，份量真的很多啦，丸隆生魚行最讓人佩服的地方，就是他們對於食材的新鮮度超級要求，每一口吃下去都可以感受到食材最自然的鮮甜味，他們的生魚片切得厚度剛剛好，不會切太厚讓你很難咬，也不會切得太薄沒什麼口感，沾一點點醬油跟哇沙比就超對味啦，每天提供的魚種會看市場進貨狀況而變動喔，比較常出現的有鮭魚、旗魚、鮪魚、紅甘、海鱡這些啦，如果你特別愛吃炙燒口味，綜合生魚片也可以請師傅現場幫你炙燒喔，炙燒過的香氣直接提升一個檔次，吃起來口感也更有變化。

丸隆生魚行的生魚片握壽司，真的吃一口就知道是職人等級的手藝啦，生魚片超新鮮完全沒有任何腥味，厚薄度也抓得剛剛好，放在醋飯上大概是一口可以吃掉的大小，他們的醋飯溫度跟濕潤度控制得也很厲害，吃起來飯粒粒粒分明，但又不會覺得乾乾的，每一貫都可以吃到魚最天然的甜味，整體味道層次很平衡，像是鮭魚是入口即化的那種，紅甘帶點油脂感，甜蝦吃起來香香甜甜又嫩嫩的，這種水準真的完全不像是在傳統市場裡會吃到的，超強的啦。

丸隆生魚行真的好吃到沒話說，生魚片有多新鮮一吃就知道，那個用料超實在、滿滿配料的味噌湯更是讓我念念不忘，光是喝湯就覺得值回票價了，他們的攤位人氣真的超旺，客人一批接一批沒斷過，師傅手上的刀幾乎沒停過，下次如果你再來迪化街逛逛走走，記得一定要來這裡吃一頓啦，這種藏在市場裡的高水準日料，吃過一次真的會讓人很難忘喔。