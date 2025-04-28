愛吃港式的朋友在哪裡？（舉手）省錢王我超愛吃港式料理，不僅飛港澳超過五次，到國外也常探訪港式餐廳，這次去匈牙利吃了一家港式料理相當失望，皮不Q餡料不實在，讓我想起在桃園吃到的美味港SOUL

一回台灣就決定要去港SOUL報到，彌補我對港式美食的思念，上次到港SOUL中壢總店，每一道料理都好好吃，蒸籠港點、經典熱炒、可口甜品、開胃飲品，令人回味無窮，怪不得能插旗一級戰區藝文特區

特別怕假日擠爆，我忍到平日才來港SOUL回味好滋味，沒想到生意不輸假日，人潮擠得滿滿，而且餐點現點現做，就是為了讓每位客人吃到最新鮮、最精緻、最上相的料理～

有人會擔心擺盤這麼好看的料理，份量是不是會很"精緻"，請大家放心，我吃過兩次，每次都飽到不行，港SOUL主食份量都爆炸多，例如我每次都點的豬扒公仔麵，大約是一般餐廳的兩倍份量，老闆完全不怕客人吃

這家港SOUL真的給我很棒的用餐感受，服務認真用心、餐點好吃好拍、衛生乾淨很舒服，現在有通勤月票，從台北來吃，不論搭客運或開車都很方便，趕快來看看我這次吃了多少好料吧！

港soul桃園店去年十一月才開，短短半年多，已經在美食一級戰區打開知名度，我先歸納５大必吃理由，餐點好吃、擺盤精緻、份量十足、品項豐富、服務用心！

我這次搭客運從圓山站過來，大約４０分鐘就到，而且客運班次超多，用北北基通勤月票直接搭超方便，難怪許多客人都是從雙北來的，而開車的朋友則可以停在中埔六街停車場，收費大約50元/hr左右

真的是吃貨天堂＋IG拍照打卡聖地的完美結合！一走路店內就感受到清新感，燈光明亮、環境清爽，不會有食物的異味，店家維持得相當用心！

我很喜歡沙發的座位令人放鬆不已，還有ＬＯＧＯ抱枕可以靠，餐具很有質感，邊欣賞牆上的插畫邊享受美食好愜意~

一點都不誇張！週一平常日的下午五點多，居然大客滿，外面還有候位的客人，許多客人都是全家大小總動員，吃過一次就被港SOUL圈粉，網路上好評不斷，許多都是回頭客人！

港soul桃園店整體用餐環境不會擁擠，桃園店氣氛走清爽明亮風，兩家店各有特色，推薦大家可以就近選擇用餐的地點喔～

要好好稱讚一下服務人員真的好親切，而且眼色很好，時不時就來斟水、 隨時幫忙收拾空盤 ，重點不會不耐煩；我旁邊桌是第一次來的客人，店員介紹餐點講得超級詳細，讓人快速就能了解自己想吃甚麼

港soul桃園店菜單

用餐時間90分鐘，提醒大家在外用餐，請配合禁帶外食或飲料的規定，這家創立短短三年的港式料理，結合中西方的料理特色，用新創手法彰顯傳統美味，我的靈魂都被好味道俘虜了

主食份量都很大，很多推薦台灣少見的煲仔飯，這次很可惜我們兩個人真的吃不下那麼多，就把煲仔飯留到下次再來品嚐吧~現點現做的煲仔飯，大約要等20分鐘左右，建議趕時間的朋友可以點炒飯或公仔麵

而說到港式經典，當然要提到叉燒、燒肉、切雞、臘腸等燒臘必點，搭配炒麵、河粉好速配，可以吃得很飽很滿足；體貼的店家也為素食的朋友，準備河粉、炒飯、腸粉、蘿蔔糕等選擇喔

說到港點我一定要推燒賣，其實除了燒賣我上次中壢店吃的叉燒包、蝦餃皇、糯米雞也超好吃，但這次人比較少，就沒辦法通通都回味一次，下次要揪多一點朋友 一起來

外食的朋友普遍都缺乏纖維素， 港SOUL不只在意客人有沒有吃飽，也很關心客人的營養均衡，像是我點的咕咾肉就有搭配沙拉，搭配起來一起吃清爽不膩口，還有多到現炒蔬菜可以攝取日常缺少的菜菜

腸粉也是港式特色的料理，港soul的醬汁不會死鹹，軟軟的腸粉外皮，裏頭餡料放超多，我特別推薦松露菇菇腸粉，松露味超濃厚，鹹鹹甜甜吃上一份好飽足！

吃飽喝足當然要來份甜點跟飲品，店家鹹檸檬、黃檸檬都放得超多，喝起來非常夠味，一大杯不用百元很經濟實惠，再來碗六十元銅板價的芋頭西米露、龜苓膏，整個人幸福到不行

蟹黃燒賣100元

燒賣我一定要先介紹，因為我是因為燒賣而來，我前陣子剛從歐洲回來，在匈牙利的時候吃了一家手工燒賣，外皮軟爛、內餡粉粉的，明明主打純手工，怎麼那麼不好吃

在異鄉的我就一直懷念起在港soul吃到的美味燒賣，上網一查才發現，原來不只有中壢總店，現在還有開桃園店，離我更近了，立刻列入我回台必訪的美食清單內！

這個才是燒賣！老實說我以前不喜歡吃燒賣，一來我不喜歡加工食品，二來我小時候吃的燒賣都很粉，不知道口中到底吃了甚麼？

長大後越來越懂燒賣，而港soul桃園店的燒賣，就是我心中好燒賣的典範，外皮Ｑ彈不會軟爛，內餡多汁吃得到蝦子與豬肉的質地，每一口都感受到燒賣的彈牙。邊吃邊想這個才是真正的燒賣！

吃港點不可少了沾醬，店家會詢問想要那些沾醬，燒賣沾上黃芥末是最正統的吃法，也可以再來點辣椒醬或辣椒醬油，不沾醬的朋友，可以直接吃原味也非常美味！

鮮蝦腐皮捲 90元

另一個我超愛的港點就是鮮蝦腐皮捲，我之前去中壢店居然忘了點，回家一直捶心肝，還罵我爸怎麼沒有提醒我點來吃，看看這個擺盤，這樣只賣９０元是不是有點太佛心了！

腐皮捲外皮卡滋酥脆，油溫控制得很好不會油膩，內餡實在蝦肉用超多，沾上特製的醬料，搭配清爽的沙拉，非常好吃，推薦吃完還可以再點一盤，我給滿分太好吃了！

松露菇菇腸粉（素）120元

天天外食的我，最近可能年紀大，每周都會有一兩次想吃素食的念頭，想要補充一些蔬菜，促進身體循環，加上現在吃素的朋友也越來越多，想要給每個客人都有好感受的港soul港式料理

貼心準備素食菜單，提供多樣化的選擇，素食不再是單調的選擇，港式素食提供菜菜家族更豐富的用餐體驗，吃素的朋友在港SOUL餐廳，也可以吃得很輕鬆自在喔！

看看這個現做的腸粉皮真的軟中帶點彈性，吸收特製的醬汁，鹹鹹甜甜的滋味超涮嘴，裏頭的松露菇菇放得有夠多，好像不用錢一樣，每口都可以吃到滿滿的菇菇，口感十足好享受～



燒腊雙拼（叉燒、燒肉）280元

說到港式經典一定要提燒臘，我想台灣人都很熟悉燒臘的味道，但要把燒臘做得好吃，食材的處理重要，

港soul桃園店可以選擇自己想要搭配的燒臘，我這次跟上次中壢店一樣點了脆皮燒肉跟叉燒，味道跟上次一樣好吃，份量一樣超多，一大盤三百元有找，肉肉控吃得好滿足

脆皮燒肉

脆皮燒肉最上層卡滋卡滋，又不會過硬，爽脆度好像吃餅乾一樣，豬肉肥瘦比大約３：７，完全不會油膩，肉質彈牙不會乾柴，加上蔥油香氣十足，一片接一片一吃就欲罷不能～

叉燒

我從小就愛吃叉燒，鹹中帶甜的滋味好吸引我，叉燒肉質很紮實，吸收醬料的滋味，鹹鹹甜甜大小朋友都喜歡，搭配漬物一起吃很清爽，豬肉處理得超好完全不會有腥味，厚度十足每一口都很有感

咕咾肉250元

大家都在問這盤是甚麼，我旁邊客人都來問我，還問可不可以借拍照，就可以知道這一盤有多像藝術品，一大盤現炒的咕咾肉，２５０元的價格可以說是物超所值，光這擺盤說要５００元我也覺得合理

現炸後炒的咕咾肉，肉汁通通鎖在裏頭，表面沾裹香甜的醬汁，搭配紅青椒及沙拉，相當有層次感，大小朋友都愛的好味道，非常下飯好味道推薦必點～

港SOUL食材挑得超好，品質比一般的餐廳更好，蔬菜非常新鮮，食材因為夠好，所以吃起來格外美味，色香味一應具全，能不吃爆嗎？

皇極XO醬豬扒公仔麵195元

CP值破表皇極XO醬豬扒公仔麵，一上桌嚇死人，怎麼那麼大份！這個豬排是一般便當店的三倍量，公仔麵則是一般的港式的兩倍份量，這樣一大盤不用兩百元就吃得到，物超所值大推薦！必點～

公仔麵相當入味，麵條好彈牙又爽口，帶點微微的香辣頗能刺激味蕾，搭配一旁清爽的生菜，以及厚實的豬排，一大盤兩個人SHARE也能吃得相當飽~

芋頭西米露60元

身為芋頭控一定要點芋頭西米露，吃得到芋頭真實的顆粒感，椰奶香氣十足相當滑順，西米露不會硬硬的，粒粒分明相當有Q度，非常涮嘴，推薦每個人都要來一碗~

看看這個用料有夠實在，芋頭放好放滿，吃這一碗相當滿足，六十元銅板價，推薦愛吃芋頭的朋友，路過也可以外帶一碗當下午茶也挺不錯！

龜苓膏60元

說到港式的甜品，很多人都會想到龜苓膏，龜苓膏可以降火氣，最近天氣變得越來越熱，來碗龜苓膏退火相當適合，滑順谷溜吃完港式美食，千萬別錯過龜苓膏

倒入香噴噴的蜂蜜，溫潤質地讓龜苓膏更好吃，苦中帶甜非常美味，我爸也超喜歡這款餐後甜點，一樣只要６０元銅板價，分享給大家～

港式飲品也是香港必吃的特色美食，一口港式美食，搭配一口港式飲品，清爽解膩的好味道，包準食欲大振，而且飲品價位沒有破百，跟飲品動輒１２０元起的台北相比，港SOUL真的很划算

鹹檸樂80元

我常在港SOUL社群分享鹹檸檬，鹹檸檬是相當能代表香港的特色食材，加入汽水中，迸出完全不同的新滋味，不僅可以緩解甜膩的味道，酸度還能刺激味蕾增進食欲

一般鹹檸檬都加個幾片點綴而已，港SOUL超大方一次就加入半顆鹹檸檬，用湯勺壓壓果肉讓味道更濃厚，同時享受鹹檸檬的湯汁與可樂的爽口，太好喝了！口中的油膩感瞬間通通消失～

凍檸茶80元

港式茶飲的味道都好濃厚，茶香十足，茶韻深遠，喝起來不會水水的，濃厚的茶汁加入檸檬後非常開胃，清爽的滋味配炸物頗速配～

怎麼會有一家這麼棒的餐廳，從餐點到飲品通通都喜歡，價格跟台北比又相當划算，特別搭車來也相當值得，推薦我連吃兩家分店的港ＳＯＵＬ給大家朝聖！

港Soul港式料理餐廳 桃園店 5大特色

1.中壢人氣港式料理專賣店插旗桃園藝文特區，北桃園朋友也能大飽口福，結合東方料理精神及西餐擺盤裝飾，一道道功夫菜不只好吃還超好拍！桃園店開業短短半年多，累積超多好評，連平日也經常一位難求。

2. 皇極XO醬豬扒公仔麵，份量超級大公仔麵條香辣入味、香甜開胃咕咾肉大小朋友都喜歡，再點份燒臘拼盤，選擇自己喜歡的口味，蜜汁叉燒超有咬勁、脆皮燒肉Q彈爽口，一口主食一口叉燒一起享用超速配！

3. 多款港式點心通通吃得到，鮮蝦腐皮捲外脆內彈、蟹黃燒賣內餡飽滿、松露菇菇腸粉吃素的朋友也能吃！搭配能去除油膩的凍檸茶、鹹檸樂，味蕾一秒瞬間到香港，體驗正宗港式飲茶的美味

4. 店家的用心深深感受到，餐點的擺盤超級每，感覺在吃很高檔的餐廳，但價格卻又平易近人。提供多樣素食料理，吃飯吃麵吃港點通通有，不論單身族或全家大小，來這用餐都能吃飽飽！

5. 不定期推出各種活動，吃了這麼多好料後，當然要來碗甜點畫下句點，芋頭西米露吃得到一顆顆芋頭顆粒，是芋頭控的最愛😍苦中帶甜的龜苓膏，一掃先前股市低迷的低氣壓，相信未來一定會翻紅的！

💭店家資訊 港Soul港式料理餐廳 桃園店

🏠地址: 桃園市桃園區中埔六街121號 🅿️停車：中埔六街停車場

☎️電話: 03-315-0222

⏰時間: 11:00～15:00 17:00～21:00

😪公休: 無休

💲消費: 信用卡、applepay、ubereats、現金💰

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=61565117463824&mibextid=LQQJ4d

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407226977



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💭店家資訊 港Soul港式料理餐廳 中壢總店

🏠地址: 桃園市中壢區中台路13號 🅿️停車：餐廳對面中央地下停車場（公七公園）

☎️電話: 03-427-7722

⏰時間: 1100-1400 1730-2200

😪公休: 無休

💲消費: 信用卡、applepay、ubereats、現金💰

💲預約: inline.app/booking/-NKQeLU2hLRtU3dT6Ib8:inline-live-3/-NKQeLfhhr3c1VEHd0vF

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086502396850

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