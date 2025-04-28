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香港【香港天際100】香港360度高空美景，俯瞰維港美景！門票資訊＋交通＋看點全攻略

2025-04-28 23:20:04 文字：紫色微笑
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紫色微笑

紫色微笑
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想用不同角度俯瞰香港？那就不能錯過位於環球貿易廣場（ICC）100樓天際100觀景台！這裡是香港最高的室內觀景台，樓高393公尺，一眼望盡維多利亞港、港島、九龍與青馬大橋，絕對是城市天際線愛好者的天堂！

除了絕美視野，sky100 還有互動多媒體展示、AR拍照區、咖啡廳，天氣好時甚至能遠望大嶼山。無論白天陽光灑落或夜晚燈火閃爍，都美得像幅畫。建議傍晚時段入場，從白天一直看到晚上，體會不同光影的變化，天際100絕對是香港旅遊必訪的高空觀景熱點！而且不怕風吹雨打日曬雨淋!

  • 名稱：天際100 香港觀景台
  • 地址：香港九龍柯士甸道西 1 號 環球貿易廣場 100 樓 地圖
  • 營業時間：10:00-20:30 (最後入場時間: 20:00)
  • 電話：+852 2613 3888

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天際100交通方式

建議搭港鐵最方便：

天際100就位在港鐵九龍站，搭東涌線機場快線都超方便！從C出口出來走約5分鐘就到，完全不用怕迷路
只怕沿途有很多精品店、商店，會逛到忘了時間XD

香港【香港天際100】香港360度高空美景，俯瞰維港美景！門票資訊＋交通＋看點全攻略

  • 九龍站C出口，步行約5分鐘即可直達環球貿易廣場（ICC）
  • 也可從尖沙咀站轉乘接駁通道前往

天際100門票價格

類別 原價
成人票（12歲以上） HK$198
小童票（3-11歲） HK$138
長者票（65歲以上） HK$138
幼童（3歲以下） 免費

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香港【香港天際100】香港360度高空美景，俯瞰維港美景！門票資訊＋交通＋看點全攻略

香港【香港天際100】香港360度高空美景，俯瞰維港美景！門票資訊＋交通＋看點全攻略

還有贈品：紀念品杯墊～可以帶回家

天際100專屬入口

如何到達「天際100 專屬入口」？

  • 入口就在 金區地面樓層（金區G層），會看到一個「天際100接待處」

  • 在這裡購票／兌票，然後搭乘高速電梯直達100樓觀景台！

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從地鐵出口走到天際100入口，沿路很多精品店

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門面設計感十足，有著大大的「天際｜sky100」Logo，這裏就是入口啦～

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來到「天際100」還沒上樓，就已經開始有儀式感啦！

高速電梯特色

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  • 搭乘專屬高速電梯直升100樓，只需 60秒！根本像雲霄飛車一樣帥！
  • 電梯內設有動態螢幕，模擬「飛越香港」的視覺效果，一邊上升、一邊感受未來感～咻
  • 耳壓舒適、不會有耳悶問題，老少皆宜啊～

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看著螢幕，目睹60 秒即可直達 100 樓觀景台，要不是盯著螢幕～還真的沒感覺呢！

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步出電梯，要進入觀景台前，先來個模擬大樓都在腳下的感覺!

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香港天際100觀景台位於環球貿易廣場（ICC）的100樓，離海拔約 393 米
以世界前十大的商業大樓來說排名第九，

咱們台北101觀景台離地高度為382公尺。台北101 的總高度為 508 公尺。不過，城市景觀就大不同啦

天際100高空360度迷人景色

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登上天際100可以將整個香港的城市風光和自然美景盡收眼底，不論白天或夜晚都有不同的迷人景色。
不論晝夜，景色均令人嘆為觀止。

香港【香港天際100】香港360度高空美景，俯瞰維港美景！門票資訊＋交通＋看點全攻略

這裏俯瞰香港的壯麗景色，包括：

  • 維多利亞港： 將繁華的港島天際線和九龍半島盡收眼底
  • 香港島： 可以看到中環、灣仔、銅鑼灣等地的摩天大樓群，以及遠處的山巒。
  • 九龍半島： 俯瞰密集的城市建築、街道和海濱。
  • 新界： 在天氣晴朗時，甚至可以遠眺新界的翠綠山景。
  • 西九文化區： 將這個充滿活力的藝術文化區域盡收眼底。
  • 昂船洲大橋： 可以欣賞到這座宏偉的跨海大橋。

香港【香港天際100】香港360度高空美景，俯瞰維港美景！門票資訊＋交通＋看點全攻略

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這裏算是西九文化區吧，一片大工地!! 但末來可期啊

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對面就是太平山頂了

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可惜天公不作美!! 這張圖最高的點就是大嶼山大佛了

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真的太美太震撼了

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每晚6點半準時登場的《愛在天際》光影匯演，運用獨特投影技術與動人配樂，打造如夢似幻的立體光影效果。

當窗外的維多利亞港燈火閃爍，與室內光影交織，宛如置身星河之中，為你帶來一場視覺與情感兼備的浪漫體驗。

天際100熱門打卡拍照區

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這裏也有一些有趣的拍照區哦

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天際100天際動感虛擬體驗區

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天際動感虛擬體驗區～高空也能玩出真感覺！

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這裏結合迷人的香港景色、透過VR技術，讓您體驗猶如置身ICC窗外懸浮半空，欣賞香港全景。

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手機掃碼後就可以開啟天際100手機網頁內的AR 趣味相片功能

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透過AR與沉浸式技術，讓你彷彿置身香港街頭或飛越城市天際，體驗刺激又新鮮！

無論大人小孩都玩得開心，是景點中最具互動感的亮點之一！

天際100咖啡廳和紀念品區

Café 100

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Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong
來到天際100，別錯過這間位於高空的精品咖啡廳！由香港麗思卡爾頓酒店主理，Café 100 提供精緻輕食與咖啡，坐在窗邊可一覽維港海景與醉人日落。
如果時間允許，不妨放慢腳步，坐下來好好喝杯咖啡，靜靜欣賞這片無敵景色，是旅途中最奢侈也最療癒的時刻。

照相館

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紀念品區

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紀念品區有多款獨家及富有香港特色的紀念品，從限定商品、到環球貿易廣場水晶模型，還有很多特色玩具

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香港天際100心得評價

香港看夜景的地方又有新選擇了，「香港天際100」真的很值得來!
如果你已安排太平山夜景，不妨安排另一天來 sky100，體驗完全不同角度的香港風貌，白天夜晚都不重複！特別是城市都在腳下的感覺，真的有別於從太平山上看到的夜景，那種震撼真的有過之而無不及啊

以上是紫色微笑分享的「香港天際100」，關注我們~持續分享最新的美食與旅遊資訊！

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