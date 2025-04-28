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想用不同角度俯瞰香港？那就不能錯過位於環球貿易廣場（ICC）100樓的「天際100觀景台」！這裡是香港最高的室內觀景台，樓高393公尺，一眼望盡維多利亞港、港島、九龍與青馬大橋，絕對是城市天際線愛好者的天堂！

除了絕美視野，sky100 還有互動多媒體展示、AR拍照區、咖啡廳，天氣好時甚至能遠望大嶼山。無論白天陽光灑落或夜晚燈火閃爍，都美得像幅畫。建議傍晚時段入場，從白天一直看到晚上，體會不同光影的變化，天際100絕對是香港旅遊必訪的高空觀景熱點！而且不怕風吹雨打日曬雨淋!

名稱：天際100 香港觀景台

地址：香港九龍柯士甸道西 1 號 環球貿易廣場 100 樓 地圖

營業時間：10:00-20:30 (最後入場時間: 20:00)

電話： +852 2613 3888

📍門票優惠⇒

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天際100交通方式

建議搭港鐵最方便：

「天際100」就位在港鐵九龍站，搭東涌線或機場快線都超方便！從C出口出來走約5分鐘就到，完全不用怕迷路

只怕沿途有很多精品店、商店，會逛到忘了時間XD

九龍站C出口，步行約5分鐘即可直達環球貿易廣場（ICC）

也可從尖沙咀站轉乘接駁通道前往

天際100門票價格

類別 原價 成人票（12歲以上） HK$198 小童票（3-11歲） HK$138 長者票（65歲以上） HK$138 幼童（3歲以下） 免費

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📍⇒ 還有贈品：紀念品杯墊～可以帶回家 天際100專屬入口

如何到達「天際100 專屬入口」？

入口就在 金區地面樓層（金區G層） ，會看到一個「天際100接待處」

在這裡購票／兌票，然後搭乘高速電梯直達100樓觀景台！

從地鐵出口走到天際100入口，沿路很多精品店

門面設計感十足，有著大大的「天際｜sky100」Logo，這裏就是入口啦～

來到「天際100」還沒上樓，就已經開始有儀式感啦！

高速電梯特色

搭乘 專屬高速電梯直升100樓 ，只需 60秒 ！根本像雲霄飛車一樣帥！

，只需 ！根本像雲霄飛車一樣帥！ 電梯內設有動態螢幕，模擬「飛越香港」的視覺效果，一邊上升、一邊感受未來感～咻

耳壓舒適、不會有耳悶問題，老少皆宜啊～

看著螢幕，目睹60 秒即可直達 100 樓觀景台，要不是盯著螢幕～還真的沒感覺呢！

步出電梯，要進入觀景台前，先來個模擬大樓都在腳下的感覺!

香港天際100觀景台位於環球貿易廣場（ICC）的100樓，離海拔約 393 米

以世界前十大的商業大樓來說排名第九，

咱們台北101觀景台離地高度為382公尺。台北101 的總高度為 508 公尺。不過，城市景觀就大不同啦

天際100高空360度迷人景色

登上「天際100」可以將整個香港的城市風光和自然美景盡收眼底，不論白天或夜晚都有不同的迷人景色。

不論晝夜，景色均令人嘆為觀止。

這裏俯瞰香港的壯麗景色，包括：

維多利亞港： 將繁華的港島天際線和九龍半島盡收眼底

香港島： 可以看到中環、灣仔、銅鑼灣等地的摩天大樓群，以及遠處的山巒。

九龍半島： 俯瞰密集的城市建築、街道和海濱。

新界： 在天氣晴朗時，甚至可以遠眺新界的翠綠山景。

西九文化區： 將這個充滿活力的藝術文化區域盡收眼底。

昂船洲大橋： 可以欣賞到這座宏偉的跨海大橋。

這裏算是西九文化區吧，一片大工地!! 但末來可期啊

對面就是太平山頂了

可惜天公不作美!! 這張圖最高的點就是大嶼山大佛了

真的太美太震撼了

每晚6點半準時登場的《愛在天際》光影匯演，運用獨特投影技術與動人配樂，打造如夢似幻的立體光影效果。

當窗外的維多利亞港燈火閃爍，與室內光影交織，宛如置身星河之中，為你帶來一場視覺與情感兼備的浪漫體驗。

天際100熱門打卡 拍照區

這裏也有一些有趣的拍照區哦

天際100天際動感虛擬體驗區

天際動感虛擬體驗區～高空也能玩出真感覺！

這裏結合迷人的香港景色、透過VR技術，讓您體驗猶如置身ICC窗外懸浮半空，欣賞香港全景。

手機掃碼後就可以開啟「天際100」手機網頁內的AR 趣味相片功能

透過AR與沉浸式技術，讓你彷彿置身香港街頭或飛越城市天際，體驗刺激又新鮮！

無論大人小孩都玩得開心，是景點中最具互動感的亮點之一！

天際100咖啡廳和紀念品區

Café 100

Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong

來到天際100，別錯過這間位於高空的精品咖啡廳！由香港麗思卡爾頓酒店主理，Café 100 提供精緻輕食與咖啡，坐在窗邊可一覽維港海景與醉人日落。

如果時間允許，不妨放慢腳步，坐下來好好喝杯咖啡，靜靜欣賞這片無敵景色，是旅途中最奢侈也最療癒的時刻。

照相館

紀念品區

紀念品區有多款獨家及富有香港特色的紀念品，從限定商品、到環球貿易廣場水晶模型，還有很多特色玩具

香港天際100心得評價

香港看夜景的地方又有新選擇了，「香港天際100」真的很值得來!

如果你已安排太平山夜景，不妨安排另一天來 sky100，體驗完全不同角度的香港風貌，白天夜晚都不重複！特別是城市都在腳下的感覺，真的有別於從太平山上看到的夜景，那種震撼真的有過之而無不及啊

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