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連江縣北竿鄉【馬祖景點】北竿馬鼻灣‧南竿介壽澳口賞藍眼淚│藍眼淚季節‧如何拍攝‧天候條件風向潮汐月亮│芹壁聚落‧北海坑

2025-04-28 23:20:10 文字：小風o
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連江縣北竿鄉【馬祖景點】北竿馬鼻灣‧南竿介壽澳口賞藍眼淚│藍眼淚季節‧如何拍攝‧天候條件風向潮汐月亮│芹壁聚落‧北海坑

台灣離島之旅

此次行程來馬祖追淚

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去馬祖可搭乘飛機或搭船

搭飛機風險比較高，有時會因起霧或能見度不好而停飛

搭船則是較保險，從基隆港搭台馬之星(開航日為晚上十點，每週二停航)

馬祖海上交通訂位購票系統

單日開出先馬祖(南竿)後東引

雙日開出先東引後馬祖(南竿)

馬祖由五個主要島嶼組成

南竿、北竿、東莒、西莒、東引

南竿福澳港為最大轉運港口

去大坵也是在此搭乘
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到大坵島航班約15~20分

短暫的藍天白雲感覺真好

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一登上大坵島

熱情的梅花鹿來迎接

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大坵島導覽圖

山路建議從步鞋較好

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從大坵返回北竿白沙港

港口就有機車可租借

一天四百左右相當方便

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芹壁聚落

有著媲美地中海風情的石頭屋聚落

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芹壁聚落全貌

很有特色的閔南建築

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聚落裡的7-11為販賣機

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村落裡

連貓咪都很慵懶

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馬祖播音站

也是必去的打卡景點

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北竿08聚點有戰車展示，此處可拍銀河

右下：戰爭和平館平台臨近螺蚌山步道

可以一覽螺蚌山全貌，此處也看的到藍眼淚

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芹壁村夜景

是此次口袋名單行程

晚上點燈後，讓聚落的美感更加突顯

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當晚住宿龍福山莊

整體環境相當不錯

離馬鼻灣沙灘追淚又近

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當晚到馬鼻灣沙灘附近碰運氣

幸運碰上當地人，帶路至馬鼻灣北岸

海浪推進下，藍光越來越明顯

第一次來即能見此美景，十分幸運

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賞藍眼淚的條件

1.月光：藍眼淚發光量少，建議選無月光的時刻

月亮時間可參考中央氣象局

2.潮汐：通常為漲潮的前２～３小時為最佳時機

透過海浪的拍打刺激，藍眼淚會更明顯

潮汐時間可參考中央氣象局

3.風向：挑選追淚點時，可參考風向而去北邊或南邊的景點

風向觀測可參考中央氣象局

4.季節：通常為每年四月～六月最佳(海水溫度較剛好22~26度)

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如何拍攝藍眼淚
1.腳架：可穩定相機避免晃動
2.鏡頭：大光圈鏡頭為佳
3.拍攝數據：高ISO，快門速度可長曝或1~2秒效果不同

 

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第二天行程為南竿

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馬祖也有星巴克

在福澳港旁邊

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島上的便利商店

也別具特色，閔東建築及一些精神標語

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南竿景點八八坑道

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南竿景點媽祖巨神像

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南竿景點天后宮
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南竿景點媽祖港

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南竿景點藍眼淚生態館

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這裡也可以人工DIY方式

人工畫圈刺激下目睹藍眼淚

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枕戈待旦

為南竿的地標

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南竿景點北海坑道

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南竿景點酋長岩

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南竿景點鐵堡

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北海坑道內

透過搖魯的方式

刺激水面而形成藍眼淚

為藍眼淚保證班

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第二晚

同團朋友一起包車南竿追淚

第一個點介壽澳口河堤

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第二個點鐵堡

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第三個點

南竿遊客中心旁的海岸

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此趟馬祖行，兩天都見藍眼淚

而且還機去機回

實在很幸運

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回程天氣十分好

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淡水三芝八里

空中視角

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基隆市區視角

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