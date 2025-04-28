台灣離島之旅

此次行程來馬祖追淚



去馬祖可搭乘飛機或搭船

搭飛機風險比較高，有時會因起霧或能見度不好而停飛

搭船則是較保險，從基隆港搭台馬之星(開航日為晚上十點，每週二停航)

馬祖海上交通訂位購票系統

單日開出先馬祖(南竿)後東引

雙日開出先東引後馬祖(南竿)

馬祖由五個主要島嶼組成

南竿、北竿、東莒、西莒、東引

南竿福澳港為最大轉運港口

去大坵也是在此搭乘



到大坵島航班約15~20分

短暫的藍天白雲感覺真好

一登上大坵島

熱情的梅花鹿來迎接

大坵島導覽圖

山路建議從步鞋較好

從大坵返回北竿白沙港

港口就有機車可租借

一天四百左右相當方便

芹壁聚落

有著媲美地中海風情的石頭屋聚落

芹壁聚落全貌

很有特色的閔南建築





聚落裡的7-11為販賣機



村落裡

連貓咪都很慵懶

馬祖播音站

也是必去的打卡景點

北竿08聚點有戰車展示，此處可拍銀河

右下：戰爭和平館平台臨近螺蚌山步道

可以一覽螺蚌山全貌，此處也看的到藍眼淚

芹壁村夜景

是此次口袋名單行程

晚上點燈後，讓聚落的美感更加突顯

當晚住宿龍福山莊

整體環境相當不錯

離馬鼻灣沙灘追淚又近

當晚到馬鼻灣沙灘附近碰運氣

幸運碰上當地人，帶路至馬鼻灣北岸

海浪推進下，藍光越來越明顯

第一次來即能見此美景，十分幸運

賞藍眼淚的條件

1.月光：藍眼淚發光量少，建議選無月光的時刻

月亮時間可參考中央氣象局

2.潮汐：通常為漲潮的前２～３小時為最佳時機

透過海浪的拍打刺激，藍眼淚會更明顯

潮汐時間可參考中央氣象局

3.風向：挑選追淚點時，可參考風向而去北邊或南邊的景點

風向觀測可參考中央氣象局

4.季節：通常為每年四月～六月最佳(海水溫度較剛好22~26度)

如何拍攝藍眼淚

1.腳架：可穩定相機避免晃動

2.鏡頭：大光圈鏡頭為佳

3.拍攝數據：高ISO，快門速度可長曝或1~2秒效果不同

第二天行程為南竿

馬祖也有星巴克

在福澳港旁邊

島上的便利商店

也別具特色，閔東建築及一些精神標語

南竿景點八八坑道

南竿景點媽祖巨神像

南竿景點天后宮



南竿景點媽祖港

南竿景點藍眼淚生態館

這裡也可以人工DIY方式

人工畫圈刺激下目睹藍眼淚

枕戈待旦

為南竿的地標

南竿景點北海坑道

南竿景點酋長岩

南竿景點鐵堡

北海坑道內

透過搖魯的方式

刺激水面而形成藍眼淚

為藍眼淚保證班

第二晚

同團朋友一起包車南竿追淚

第一個點介壽澳口河堤

第二個點鐵堡

第三個點

南竿遊客中心旁的海岸

此趟馬祖行，兩天都見藍眼淚

而且還機去機回

實在很幸運

回程天氣十分好

淡水三芝八里

空中視角

基隆市區視角

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