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想從香港機場快速進入市區？「香港機場快綫」絕對是最快、最方便的選擇！

這次我們出發前就在網路上預先購票，不僅操作簡單，還享有優惠價，每位大人大約省下台幣 200 元，真的超划算！

從機場出發，只要 24 分鐘 就能抵達市中心的「香港站」，再搭配類似悠遊卡的「八達通卡」，整趟旅程暢行無阻，超級省時又省錢！

📍⇒ 香港機場快綫車票優惠

香港機場快綫是什麼？機場往返市區最快捷的交通方式！

「香港機場快綫」是連接香港國際機場與市區（尤其是中環商業區）最快捷、最便利的交通工具，運作模式類似台灣的機場捷運。

它是一條獨立路綫，並與香港地鐵系統互通，全長約 35.3 公里，從機場直達中環站只需 約 24 分鐘，非常迅速！

這樣不論是出國趕飛機，還是剛抵達香港想快點到市區，時間都更好掌握。

所以不管是自由行或商務出差，都非常推薦選擇機場快綫來往香港機場，方便又省時！

香港機場快綫優點

快速直達

搭乘時間僅需 24 分鐘，快速便捷直達香港站。 網路購票優惠

透過網路購票享有優惠，並且使用 QR Code 直接入閘，免排隊，超省時。 小童票與市區預辦登機

提供 小童票（半價票），而且支援 市區預辦登機 服務，讓你輕鬆辦理登機手續並托運行李。 頻繁班次

機場快綫約每 10 分鐘一班，班次頻繁，出發時間很好掌握。 免費 Wi-Fi 服務

所有列車提供免費 Wi-Fi 服務，讓你可以隨時上網。 免費充電設施

列車頭尾車廂設有 免費充電設備，方便乘客為手機、電腦等裝置充電。 免費港鐵接駁服務

使用 八達通 轉乘港鐵，1 小時內即可享有 免費接駁服務。 即日來回免費回程優惠

同日往返機場的乘客可享 免費回程優惠（不包括機場站和博覽館站的車程）。

香港機場快綫車票怎麼買？購票方式＆超值連結推薦

香港機場快綫車票除了可以現場購買，也非常推薦提前在網路上預訂，不僅方便快速，還有機會享有優惠！

購票方式有三種：

網路購票（推薦！）：無須指定搭乘日期或時間，購買後會收到 QR Code 車票，可直接入閘，省時又便利。

⇒香港機場快綫車票購買連結 : 請點我 現場客務中心購票：可在各大機場快綫車站的服務櫃檯購票。 自動售票機購票：站內也設有自助購票機，適合臨時決定搭乘的人。

為什麼推薦網路購票？

都已經出國旅行了，當然要把「快速、方便」放在第一優先！而且價格還更優惠～

像是透過 Trip.com 購買機場快綫的「香港站 ↔ 機場來回票」，原價約便宜 120 元台幣，只要 85 折左右，CP值超高！

購票後會馬上收到 QR Code 車票信件，掃描即可入站搭車，整個流程超簡單～完全不需排隊或找售票機，省下不少時間！

除了上網外，機場快綫車票在機場快綫站內之客務中心或自動售票機也可以買的到

但最好的是預先網上購票，無須指定日期或時間，使用車票二維碼直接入閘。

▼寄來的車票QR code

香港 機場快綫票種價格＆搭乘小提醒

根據最新的票價資訊，以下是從不同站點出發的單程票價：

起點站 單程票價 (NT$) 香港站 NT$350 九龍站 NT$308 青衣站 NT$215 📍⇒ 香港機場快綫車票優惠

機場快綫票種說明

成人票 ：適用於一般成人、合資格殘疾人士、學生，以及 65 歲或以上長者。

小童票：適用於 3～11 歲兒童，票價為成人票的一半。

雙程車票不設兒童。如兒童需要往返車票，請下單2張單程票即可； 2、3歲以下嬰兒免費。

進出閘門方式

使用網路購票的朋友，只要刷 QR Code 車票就能直接進出閘門，不需要換票！

若有不清楚的地方，閘門口也有工作人員可以協助，完全不用擔心～

想了解更詳細的搭乘方式？

👉 可以參考這篇官方整理的懶人包教學：

香港機場快綫完整攻略 | Trip.com 官方部落格

香港機場快綫路綫圖與停靠站介紹

「香港機場快綫」連接赤鱲角的香港國際機場、亞洲國際博覽館，以及中西區中環的香港站，是來往機場與市區的超快速交通方式。

整條路綫全長約 35.3 公里，一共設有 5 個停靠站，分別是：

博覽館站

機場站

青衣站

九龍站

香港站（中環）

從香港站直達機場站只需約 24 分鐘，目前班次約 每 10 分鐘一班車，發車頻率高、等車時間短，無論是市區前往機場，還是從機場進市區，時間都非常好掌握，非常適合行程緊湊的旅人！

在香港旅遊，選擇住在港鐵沿綫附近會方便很多，尤其對觀光客來說，移動更快速、選擇也多。

我們這次就選擇以 「香港站」作為進出機場的主要據點，再從那裡轉乘地鐵前往住宿地點。

這趟旅程分別住在 尖沙咀 和 銅鑼灣，都屬於交通超便利的地段，從香港站出發都很容易抵達！

不過要注意一下，中環站和香港站之間需要步行約 5～6 分鐘，雖然兩站相通，但還是要稍微走一段路～

幸好途中有一些 電動人行步道可以輔助，走起來不會太辛苦，還挺有趣的！

香港機場快綫車廂內部

機場快綫列車照片來源 : 香港地鐵

車廂內部和我們的捷運車廂差不多，但座位比較寬敞，也很乾淨，同樣的不能吃東西

上面會有指示燈

萬一字太小，也有螢幕可以看。反正播音講的是中文，我們都一定聽的懂。

椅背上有充電裝置!! 剛下飛機一定要充飽電源啊，這很重要

行李置放區，就在閘門旁

非常快速又方便就可以抵達香港了!!

回國時怎麼搭香港機場快綫？

從香港市區要前往機場搭機返台，一樣可以選擇搭乘香港機場快綫，非常快速又方便！

搭乘流程如下：

從下榻飯店出發，前往最近的快綫停靠站（如：香港站、九龍站、青衣站）。 抵達後，直接使用你事先購買的 QR Code 車票（電子票）進閘搭車。 上車後約 24 分鐘即可抵達機場，沿途車廂內也會有清楚的航班資訊螢幕可以參考。

這樣回國就不會手忙腳亂，尤其帶大件行李或家庭旅遊時超省力！

香港機場快綫的市區預辦登機服務（In-Town Check-In）

如果你是從「香港站」或「九龍站」搭乘機場快綫，可以在車站內直接辦理登機手續與托運行李，完全不必拖著大行李奔波去機場，非常省力！

如何使用市區預辦登機服務？

持有當日機票與有效護照，搭乘航空公司需支援此服務。 抵達香港站或九龍站的市區預辦登機櫃檯。 出示機票與證件，辦理登機、領登機證、托運行李。 完成後即可輕鬆空手搭乘機場快綫前往機場！

服務時間：大多航空公司開放時間為起飛前 90 分鐘至 24 小時不等（依航空公司而異）。建議提前查詢！

有支援市區預辦登機的航空公司

以下是部分支援該服務的航空公司（實際以當天公告為準）：

航空公司 於香港站之服務時段 於九龍站之服務時段 國泰航空 上午6時至晚上11時 上午6時至下午3時 香港航空 上午6時至晚上7時 上午6時至下午3時 澳洲航空 上午7時至下午6時35分 上午7時至下午3時 新加坡航空 上午9時至下午5時20分 暫未提供服務

持有效電子旅行證件的乘客，可由航班預定起飛時間前24小時至最少90分鐘的服務時段內，於市區預先辦理登機手續及託運行李。 航空公司的服務時段及預辦登機時間會因應其航班時間表而有所不同，詳情請向所選用的航空公司查詢。

香港機場快綫心得評價

「香港機場快綫」是來往香港機場最省時又輕鬆的選擇！

不管是第一次來香港、還是常客，香港機場快綫都是往返機場與市區的最佳選擇。

不但搭乘快速、班次頻繁，還有網路購票優惠、電子票免排隊、甚至提供市區預辦登機，讓你的旅程更輕鬆！

📍⇒ 香港機場快綫車票優惠

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