竹南的某個轉角藏著一間超有味道的苗栗竹南餐酒館，它就是擺渡人 Ferry Man Bar。聽說這間竹南港式餐酒館，不只能用好吃的叉燒飯餵飽你的胃，還能用一杯調酒安撫你的心。在這裡，它懂你的安靜，也聽你的故事，就像它的名字「擺渡人」一樣，感覺可以把今天所有的煩惱都擺渡走呢。來到這裡，時間好像都慢下來了，不用趕，也不用說太多，超Chill的。

一走進擺渡人，哇噻，真的會被眼前的景象給吸引住。整面牆上貼滿了滿滿的港星專輯封面，從張國榮、黎明，到學友、譚校長，每一張都超級勾起回憶殺耶。旁邊還有閃著迷人紫光的霓虹燈，黑板上寫著當天的港式特餐。還有帥氣的刀劍公仔站在旁邊守護，整個氣氛港味濃到爆炸啦。都還沒上樓，就覺得今晚一定會是個很有故事的夜晚。

這裡的環境氛圍，真的就像走進一部老港片裡。紅磚牆、昏黃的霓虹燈，還有復古的港街壁畫，每個角落都充滿了電影感和舊日情懷。

看看牆上那些熟悉的街景照片，擠滿了巴士、小巴、霓虹燈跟人潮，真的彷彿一秒穿越到香港油麻地的傍晚。耳邊好像還能聽到「叮叮車」輕輕響的聲音，還有街市攤販的吆喝聲呢。這面牆不只是一幅畫，它是把老香港的熱鬧跟人情味，通通搬進來這個夜晚啦。

我覺得這裡超適合三五好友一起來小酌聊天。也超適合一個人，安安靜靜的喝一杯，讓夜晚有點累的靈魂，找到一個剛剛好的地方好好休息一下。

點餐時間到啦，服務人員遞上的菜單竟然是一份仿報紙設計的「擺渡日報」。厚厚的紙張印刷，排版也很懷舊，上頭的每一道菜、每一杯調酒，感覺都藏著一段微醺的小故事呢。

接下來是美食時間，擺渡人的港點真的都蠻正點的，而且份量給得很有誠意。

先來介紹這個芥末杏鮑菇。它一上桌，看到晶亮亮的醬汁裹著厚厚的杏鮑菇片，看起來雖然低調，但香氣真的立刻飄出來。

夾起一塊吃下去，微脆滑嫩的口感，第一口是杏鮑菇本身的自然鮮甜。接著，芥末的微嗆慢慢衝上鼻腔，涼涼辣辣的，吃起來超刺激又過癮。真的會讓人一口接一口，完全停不下來，太爽啦。

再來是腐皮鮮蝦捲。它的腐皮真的超薄一層，咬下去的時候會發出輕輕的「喀喀」聲，光聽聲音就忍不住想趕快吃一口。

夾起來的時候，可以感覺到腐皮的輕盈脆感。一咬下去，外層立刻碎成細小的酥片，裡面包著新鮮飽滿的蝦仁，咬起來口感很扎實彈牙。鮮甜的蝦味會隨著熱氣一起跑出來。如果沾了醬，整個味道就更有層次感，不會單調喔。

還有可愛到讓人捨不得咬的奶流豬豬包。但拜託一定要咬下去，因為咬下去的瞬間，奶黃內餡會直接爆漿啦。它的甜度剛剛好，不會膩，奶香味也非常濃郁，甜點控一定會超愛的。

港式必點的叉燒包這裡也有，而且一咬就停不下來。剛上桌的時候，白白胖胖的看起來超級誘人。用手撕開時，熱氣立刻衝上來。濃濃的叉燒肉香跟甜甜的醬香，瞬間撲鼻而來。

咬下去，外皮超級鬆軟。裡面的叉燒餡鹹香夠味，甜甜中又帶著肉汁的香濃感，真的蠻好吃的。

接下來要推爆這個叉燒飯啦。它看起來雖然簡單，但卻是一碗很容易讓人感動到破防的飯啊。

它的叉燒肉質帶點焦香微脆的口感，肉質本身帶點韌性，但完全不會柴。醬汁的鹹甜度也剛剛好，完全滲透進肉的纖維裡。一口飯，一口叉燒，嘴巴裡都是滿滿的港式街頭那種人間煙火味。

這裡的飯也是靈魂之一喔。它不是只靠叉燒厲害，飯本身也很有彈性、有米香，而且有吸附醬汁的感覺。叉燒跟飯一起吃，整個口感真的大加分。

如果想喝點湯湯水水，可以點碗公仔麵。一碗熱騰騰的港式公仔麵，湯頭是清爽帶點鹹香的味道。麵條吸飽了湯汁，吃起來軟中帶彈。雖然看起來很簡單，但吃下去真的會暖進心裡。

當然來到餐酒館，調酒是不能少的呀。這裡的調酒感覺喝下去真的能幫你的心情「擺渡」一下。首先是賭神特調。它用了Rosso當基底，喝起來是苦甜交織的味道，後勁蠻飽滿的。接著鳳梨跟檸檬的酸甜會跟上來，最後用蜂蜜的柔軟，悄悄在舌尖收尾，感覺喝一杯賭神，就像在心裡賭一場心事一樣，不管結果如何，都笑著把這杯乾了吧。

再來是名字很浪漫的刻在心裡的名字。一入口是梅酒淡淡的微甜，帶著一點點曖昧不清的溫柔感。還來不及好好品嚐，薑利口酒的辛香味就悄悄出現了。最後用百香果的酸香來收尾。就像它說的：「甜，是想起；酸，是放下。」超有感覺的。

喜歡甜一點的，可以試試蜜桃成熟時。第一口喝下去，會感覺到草莓優格那種微酸又帶點奶香的滑順感。酸甜交錯，有點生澀、有點不安分，就像年少時不小心說出口的曖昧那樣。再喝一口，蜜桃的柔軟甜香才會慢慢跑出來。這時候味道就不會那麼衝了，反而變得溫柔輕盈。它的甜度剛剛好，酸味也讓人喝了還會想再靠近一點。

禁止酒駕。未滿十八歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。

如果不喝酒的朋友也別擔心，擺渡人也有超道地的港味飲品。他們鹹檸七的鹹檸檬是自己醃的，感覺每一顆都藏著時間的味道。七喜汽泡咕嚕咕嚕的，鹹甜的味道交錯在一起。喝一口，好像瞬間打開了記憶裡的夏天。

凍檸茶冰塊在玻璃杯裡敲啊敲的，檸檬片在裡面浮浮沉沉。記得要把檸檬片壓一壓，味道會更濃郁。茶底帶點微微的苦澀，喝起來很爽口也很提神。

絲襪奶茶茶香很夠，奶味也很順，稍微攪拌一下，輕輕喝一口，沒有太多花俏的東西，也不會太甜，就是一杯很熟悉的港式日常味道。

總結一下我的心得推薦啦。我覺得擺渡人餐酒館真的不只是一個吃飯喝酒的地方。它更像是在城市裡，一個可以療癒心靈的角落。你會覺得食物懂你，酒安慰你，你不需要多做解釋。只需要靜靜地，把那些藏在心裡的情緒，慢慢地「擺渡」過去。如果你在竹南的夜晚，覺得需要一個地方讓心靈休息一下，超推薦你一定要來這裡坐坐啦。

【店家資訊】

擺渡人餐酒館 Ferry Man Bar

地址｜苗栗縣竹南鎮和平街76號

營業時間｜18:30–02:00

電話｜03-755-0078