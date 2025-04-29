位於台北市文山區的「胖夫妻日式料理」，隱身在興隆路三段巷弄內，它就在萬芳醫院站附近，從捷運站走過來大概六到十分鐘就到了。這家店真的是在地人才知道的高CP值日式餐廳。如果你正在找文山區美食或是萬芳醫院站美食，而且喜歡平價又用心的家常日式料理，那胖夫妻日式料理絕對是你的口袋名單啦。這裡主打的就是讓你花小錢也能吃到滿滿用心做的日式好料。

胖夫妻日式料理 116台北市文山區興隆路三段36巷6號

02 2933 4272

11:00–15:00, 16:30–20:30(週二到週六)

11:00–14:30(週日到週一)

胖夫妻日式料理在那裡與環境

胖夫妻日式料理就在中國科技大學門口那邊。所以來吃飯的客人呢，大多都是附近的學生或是住戶。店裡面位子其實沒有很多，所以很多人會選擇外帶回家吃。不過店裡的環境感覺還蠻舒適的啦。點餐是可以用點餐機點，但是結帳就不是用機器喔，是要吃完飯後再到櫃檯結帳的。

胖夫妻日式料理菜單與價格

這裡的菜單選項真的超多的，你想得到的日式料理幾乎都有耶。像是各種口味的丼飯、烏龍麵，還有生魚丼、壽司、烤物跟串燒。而且黑板上還會有特別的菜色可以點。

最貼心的就是這裡的味噌湯跟麥茶都可以自己裝，而且是免費喝到飽的喔。它的味噌湯裡面還有魚肉耶，喝起來蠻鮮美的。這點是不是超讚的。

我點了鮭魚背丼，碗是小小一個啦，裡面有五片鮭魚。擺盤看起來還不錯，旁邊有醃蘿蔔、木耳跟黑豆，還有玉子燒。芥末就是一般的那種。鮭魚本身的水準就是一般般啦，它是用背肉，如果你想要油花比較多的腹肉啊，就要另外加錢囉。這個就看你個人的喜好啦。鮭魚的厚度跟大小我覺得還可以。

玉子燒

鮭魚水準一般，是背肉，要油花多的腹肉要加點錢

看個人興趣

厚度還可以

另外也吃了起司牛丼，它的飯給得蠻多的，不過肉稍微少了點。起司是直接放在牛肉上面，裡面還有紅薑。炸牡蠣表現很不錯喔，炸得算大顆，而且外面的炸衣不會太厚。還點了自漬午魚定食，午魚烤得蠻好的耶，在台灣吃午魚是很美味的，烤的這種做法也很符合台灣人的口味。

炸牡蠣算大顆，炸衣不會太厚。

還點了自漬午魚定食，午魚烤得蠻好的耶，在台灣吃午魚是很美味的，烤的這種做法也很符合台灣人的口味。台灣俗語不是說「一午、二鯧、三鮸、四加納」嗎，可見午魚多受歡迎。

飯的部分我覺得就是一般般，有加醬。

小菜的部分，那個玉子燒、黑豆、木耳感覺好像是當天都會有的基本配備耶。也可以自己加一顆半熟蛋喔。

這次還有點了串燒來吃，像是松阪豬、菇菇明太子跟味噌烤雞腿串。老實說，胖夫妻畢竟不是專門賣串燒或居酒屋的店，以這樣的小餐館來說，它的串燒算是還可以啦。不過松阪豬吃起來就比較沒那麼喜歡。

以不是串燒或居酒屋專門店這樣還行就是

松阪豬比較不討喜一點

總體來說 ，胖夫妻日式料理真的是台北市文山區一間CP值很高的日式小餐館。它最大的特色就是走平價路線，但是料理卻很用心。餐點種類爆炸多，從丼飯、炸物、定食到串燒都有，而且還有每天限量的小菜可以搭，讓你吃到很有日式風味的感覺。雖然店裡座位不多，但是環境是舒服的，很多學生和住戶都愛來這內用或外帶。免費的味噌湯和麥茶可以自己裝，這點真的讓用餐滿足度up up。有些料像鮭魚背肉或起司牛丼就比較普通一點，如果你想吃好一點的就要加價。但炸牡蠣跟自漬午魚定食表現就很讚，尤其是午魚烤得很棒，超對台灣人的胃。串燒呢，雖然不是專業串燒店的水準，但也保有基本的美味。如果你在文山區想找實惠又吃得到用心的日式料理，胖夫妻日式料理真的很值得你來試試看啦。

店家/景點資訊

店家名稱： 胖夫妻日式料理

所在地址：116臺灣台北市文山區興隆路三段36巷6號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:30

店家電話：02 2933 4272

評價：★★★★★

備註資訊：

胖夫妻日式料理

116台北市文山區興隆路三段36巷6號

02 2933 4272

11:00–15:00, 16:30–20:30(週二到週六)

11:00–14:30(週日到週一) Google即時導航

交通資訊