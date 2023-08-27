桃園人都捨不得分享！15間高顏質「桃園早午餐」太欠拍，桃園最難找「爆紅溫室咖啡廳」、清新明亮「森林宅院早午餐」，好拍好吃到讓你不賴床。
賴床人最愛的早午餐快筆記！身為桃竹苗地區人口最多、商業最繁榮的桃園區，從百貨商場、大眾運輸到各類美食，可說是應有盡有，早午餐名店更是一間比一間美味又好拍，甚至吸引許多外地人前來朝聖，像是堪稱桃園最難找的溫室咖啡廳「朝顏屋」、明亮又清新的森林系「福森院子」，都是CP值超高的美拍好店，趕快跟著編輯的腳步把這15間超人氣顏質系「桃園區早午餐」都筆記下來，如果真的想朝聖，可別睡太晚囉。
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很多人來到桃園區都會造訪當地超夯的早午餐店，特別像是「朝顏屋3.2K」、「福森院子」、「甘日洋食行」、「禾林浮島」等這些深受當地人喜愛的店家，最大特色都是環境充滿了植栽綠意，而且餐點美味份量又多！其中隱藏在桃林鐵路旁的「朝顏屋3.2K」，整座溫室咖啡廳被藤蔓滿滿包圍，如果不仔細找幾乎無法發現，可說是都市中少見的綠洲；無比明亮的森林系「福森院子」，整座白色庭院也擺滿了各式花草盆栽，除了漢堡、米食等早午餐，不少人都推薦必點隱藏版的爆漿舒芙蕾。
桃園區人氣早午餐：朝顏屋3.2K
部落客 德妹看新世界 造訪 朝顏屋3.2K 說：
由建築外觀看會感覺彷彿密不透光似的，但身處其內卻發現環繞視野非常明亮，走道兩旁滿是精心照顧的綠意植栽，彷彿被大自然擁抱，於現代人來說簡直是城市綠洲。<全文介紹>
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#朝顏屋3.2K
地址：桃園市桃園區桃林鐵路3.2公里處（三元街與民光東路間）1樓
電話：0975-008-347
桃園區人氣早午餐：福森院子早午餐咖啡Fussen Coffee
部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 福森院子早午餐咖啡 說：
走進福森院子，感受到一種自在悠閒的氛圍，以純白為底色，營造出一股慵懶的鄉村風氣息，雖然院子空間不如早期的寬敞，但在擁擠繁華的都會區裡仍然是一處隱密的小角落。<全文介紹>
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#福森院子早午餐咖啡Fussen Coffee
地址：桃園市桃園區中寧街12巷16號
電話：03-358-3113
桃園區人氣早午餐：DeMo House 戴莫好食屋
部落客 黑皮的旅遊筆記 造訪 DeMo House 戴莫好食屋 說：
女生來到這裡一定會點的早午餐，光是這一盤就有多達七種的菜色，如果不想要吃堅果生菜沙拉的話，也可以跟店員說，也有熱炒菇菇的選擇可以做替換。<全文介紹>
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#DeMo House 戴莫好食屋
地址：桃園市桃園區三元街59號
電話：03-338-0126
桃園區人氣早午餐：SOL WOW早午餐
部落客 田系女子Iris 造訪 SOL WOW早午餐 說：
派皮是脆脆偏硬的那種，吃得出層層口感，帶點焦香。重點是它完全不會粉粉的，太難得！這點大加分！我已經很久沒吃到這麼棒的派皮了，餡則是我近期吃過最有層次感的！<全文介紹>
#SOL WOW早午餐
地址：桃園市桃園區同德五街276號
電話：03-301-2178
桃園區人氣早午餐：甘日洋食行
部落客 愛麗絲的奇幻旅程 造訪 甘日洋食行 說：
在桃園市區莊二街的甘日洋食行，是非常有人氣的早午餐，我已經是第三訪，最喜歡他挑高、樓中樓的設計，店面是走文青木質風格，很溫馨。最喜歡他的可頌，搭配小杯南瓜濃湯，有給三隻鮮蝦配上香菇，誠意十足。<全文介紹>
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#甘日洋食行
地址：桃園市桃園區莊二街69號
電話：03-317-5393
桃園區人氣早午餐：堤貝街咖啡
部落客 德妹看新世界 造訪 堤貝街咖啡 說：
提供早午餐、莊園咖啡、巴西莓果碗等美味健康兼具的餐點...環境明亮舒適、店員態度親切、餐點美味，平日客人也不少、假日建議先預約...<全文介紹>
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#堤貝街咖啡（桃園藝文館）
地址：桃園市桃園區中寧街12巷7弄1號
電話：03-356-6908
桃園區人氣早午餐：只是光影 獨立咖啡廳
部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 只是光影 獨立咖啡廳 說：
這份早午餐真的是超澎派的，裡面有火烤雞腿排、濃湯、水果優格、沙拉、麵包等，整個Brunch色香味俱全～火烤雞腿排製作時間會比較長一些，使用的是本土無骨雞腿肉...<全文介紹>
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#只是光影 獨立咖啡廳
地址：桃園市桃園區新民街43巷10-1號
電話：03-335-0368
桃園區人氣早午餐：Söt Café Bistronömy 禾林浮島
部落客 洋洋的吃喝玩樂加血拼日誌 造訪 Söt Café Bistronömy 禾林浮島 說：
禾林浮島是很適合三五好友或一家大小來用餐，環境十分舒服的地方，除了早餐以外的正食稍嫌昂貴，若是想安排半日景點可以考慮來這邊用餐，停一次車就可以到這附近的數個景點走跳。<全文介紹>
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#Söt Café Bistronömy 禾林浮島
地址：桃園市桃園區成功路三段18號
電話：03-332-5688
桃園區人氣早午餐：T2 CAFÉ
部落客 麥的小窩 造訪 T2 CAFÉ 說：
醬汁附著在麵條上，吃起來香辣有勁，因為裡面加了辣椒，還有蝦卵在嘴裡嗶嗶啵啵的彈跳著，細細品嚐可以感受到酒香的氣味，雖然是奶醬但因為加了辣椒，吃起來香濃不膩口…<全文介紹>
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#T2 CAFÉ
地址：桃園市桃園區莊一街76號
電話：03-316-1722
桃園區人氣早午餐：丄青初食
部落客 Hi I'm Chris 造訪 丄青初食 說：
蛋餅外皮很酥脆又不油膩，裡面餡料給得很多，滿滿的芋泥，還吃得到芋頭丁，配上鹹甜鹹甜的肉鬆還蠻好吃的，而且芋泥就是單純的芋頭組成的，所以吃起來不會很膩...<全文介紹>
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#丄青初食（桃園店）
地址：桃園市桃園區民富11街39號
電話：03-356-4415
桃園區人氣早午餐：Knotless.無束咖啡
部落客 專業噗嚨共Miso吃走 造訪 Knotless.無束咖啡 說：
翠綠色的生菜及鮮紅番茄與金棕色的可頌，色澤豐富讓人食慾大開！口感豐富、層次分明，將燻雞、酪梨和可頌三者完美結合，燻雞微微的薰香味，酪梨的幼滑口感，那天然的奶油質地令可頌的口感更加柔軟和滑順...<全文介紹>
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#Knotless.無束咖啡
地址：桃園市桃園區力行路725號
電話：03-217-1179
桃園區人氣早午餐：粗蒔the chos
部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 粗蒔the chos 說：
這盤香煎雙飯糰&唐揚炸雞看起來相當厲害，最近剛好遇上缺蛋荒，光是那二個對半的溏心蛋就值得了。飯糰有三種口味可混搭，我們選了辣味醬油及味噌醬油二種...<全文介紹>
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#粗蒔the chos
地址：桃園市桃園區園二街48號
電話：03-332-1067
桃園區人氣早午餐：肉sandwich
部落客 麥的小窩 造訪 肉sandwich 說：
肉sandwich以有著豐富配料的三明治成為IG人氣名店，在桃園地區陸續有多家分店除了料多味美的三明治外，還有豐盛澎湃的早午餐拼盤、漢堡、酥皮蛋餅、咖哩烏龍麵、鐵板炒麵、墨西哥捲餅...<全文介紹>
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#肉sandwich（桃園國聖店）
地址：桃園市桃園區國聖一街127號
電話：03-217-1997
桃園區人氣早午餐：伍伍森
部落客 大口老師的走跳學堂 造訪 伍伍森 說：
「伍伍森」以大量純白搭配乾燥花草、深色系木質桌椅，簡約穩重又不失質感；餐點選擇多元，有三明治、早餐盤、義大利麵、飯食、開胃菜、法式吐司、飲品、咖啡等...<全文介紹>
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#伍伍森
地址：桃園市桃園區信光路120號
電話：03-358-6779
桃園區人氣早午餐：樸樂咖啡
部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 樸樂咖啡 說：
炸豬排的厚度真的十足，外皮炸得金黃酥脆，豬肉軟嫩美味，重點也超大一塊。丼飯裡有洋蔥、海苔絲、蛋等，整體吃起來飽足感十足。<全文介紹>
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#樸樂咖啡
地址：桃園市桃園區文中三路86號
電話：03-360-2362
樸樂咖啡
伍伍森
肉Sandwich桃園國聖店
粗蒔the chos
Knotless.無束咖啡
丄青初食 桃園店
T2 CAFÉ
Söt Café Bistronömy 禾林浮島
只是光影 獨立咖啡廳
堤貝街咖啡（桃園藝文館）
甘日洋食行
SOL WOW早午餐
DeMo House 戴莫好食屋
福森院子 咖啡 早午餐 舒芙蕾鬆餅 Brunch Coffee 藝文特區美食
朝顏屋3.2K
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