賴床人最愛的早午餐快筆記！身為桃竹苗地區人口最多、商業最繁榮的桃園區，從百貨商場、大眾運輸到各類美食，可說是應有盡有，早午餐名店更是一間比一間美味又好拍，甚至吸引許多外地人前來朝聖，像是堪稱桃園最難找的溫室咖啡廳「朝顏屋」、明亮又清新的森林系「福森院子」，都是CP值超高的美拍好店，趕快跟著編輯的腳步把這15間超人氣顏質系「桃園區早午餐」都筆記下來，如果真的想朝聖，可別睡太晚囉。



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很多人來到桃園區都會造訪當地超夯的早午餐店，特別像是「朝顏屋3.2K」、「福森院子」、「甘日洋食行」、「禾林浮島」等這些深受當地人喜愛的店家，最大特色都是環境充滿了植栽綠意，而且餐點美味份量又多！其中隱藏在桃林鐵路旁的「朝顏屋3.2K」，整座溫室咖啡廳被藤蔓滿滿包圍，如果不仔細找幾乎無法發現，可說是都市中少見的綠洲；無比明亮的森林系「福森院子」，整座白色庭院也擺滿了各式花草盆栽，除了漢堡、米食等早午餐，不少人都推薦必點隱藏版的爆漿舒芙蕾。





桃園區人氣早午餐：朝顏屋3.2K

部落客 德妹看新世界 造訪 朝顏屋3.2K 說：

由建築外觀看會感覺彷彿密不透光似的，但身處其內卻發現環繞視野非常明亮，走道兩旁滿是精心照顧的綠意植栽，彷彿被大自然擁抱，於現代人來說簡直是城市綠洲。<全文介紹>



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#朝顏屋3.2K

地址：桃園市桃園區桃林鐵路3.2公里處（三元街與民光東路間）1樓

電話：0975-008-347





桃園區人氣早午餐：福森院子早午餐咖啡Fussen Coffee

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 福森院子早午餐咖啡 說：

走進福森院子，感受到一種自在悠閒的氛圍，以純白為底色，營造出一股慵懶的鄉村風氣息，雖然院子空間不如早期的寬敞，但在擁擠繁華的都會區裡仍然是一處隱密的小角落。<全文介紹>



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#福森院子早午餐咖啡Fussen Coffee

地址：桃園市桃園區中寧街12巷16號

電話：03-358-3113





桃園區人氣早午餐：DeMo House 戴莫好食屋

部落客 黑皮的旅遊筆記 造訪 DeMo House 戴莫好食屋 說：

女生來到這裡一定會點的早午餐，光是這一盤就有多達七種的菜色，如果不想要吃堅果生菜沙拉的話，也可以跟店員說，也有熱炒菇菇的選擇可以做替換。<全文介紹>



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#DeMo House 戴莫好食屋

地址：桃園市桃園區三元街59號

電話：03-338-0126





桃園區人氣早午餐：SOL WOW早午餐

部落客 田系女子Iris 造訪 SOL WOW早午餐 說：

派皮是脆脆偏硬的那種，吃得出層層口感，帶點焦香。重點是它完全不會粉粉的，太難得！這點大加分！我已經很久沒吃到這麼棒的派皮了，餡則是我近期吃過最有層次感的！<全文介紹>



#SOL WOW早午餐

地址：桃園市桃園區同德五街276號

電話：03-301-2178



桃園區人氣早午餐：甘日洋食行

部落客 愛麗絲的奇幻旅程 造訪 甘日洋食行 說：

在桃園市區莊二街的甘日洋食行，是非常有人氣的早午餐，我已經是第三訪，最喜歡他挑高、樓中樓的設計，店面是走文青木質風格，很溫馨。最喜歡他的可頌，搭配小杯南瓜濃湯，有給三隻鮮蝦配上香菇，誠意十足。<全文介紹>



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#甘日洋食行

地址：桃園市桃園區莊二街69號

電話：03-317-5393





桃園區人氣早午餐：堤貝街咖啡

部落客 德妹看新世界 造訪 堤貝街咖啡 說：

提供早午餐、莊園咖啡、巴西莓果碗等美味健康兼具的餐點...環境明亮舒適、店員態度親切、餐點美味，平日客人也不少、假日建議先預約...<全文介紹>



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#堤貝街咖啡（桃園藝文館）

地址：桃園市桃園區中寧街12巷7弄1號

電話：03-356-6908





桃園區人氣早午餐：只是光影 獨立咖啡廳

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 只是光影 獨立咖啡廳 說：

這份早午餐真的是超澎派的，裡面有火烤雞腿排、濃湯、水果優格、沙拉、麵包等，整個Brunch色香味俱全～火烤雞腿排製作時間會比較長一些，使用的是本土無骨雞腿肉...<全文介紹>



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#只是光影 獨立咖啡廳

地址：桃園市桃園區新民街43巷10-1號

電話：03-335-0368





桃園區人氣早午餐：Söt Café Bistronömy 禾林浮島

部落客 洋洋的吃喝玩樂加血拼日誌 造訪 Söt Café Bistronömy 禾林浮島 說：

禾林浮島是很適合三五好友或一家大小來用餐，環境十分舒服的地方，除了早餐以外的正食稍嫌昂貴，若是想安排半日景點可以考慮來這邊用餐，停一次車就可以到這附近的數個景點走跳。<全文介紹>



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#Söt Café Bistronömy 禾林浮島

地址：桃園市桃園區成功路三段18號

電話：03-332-5688





桃園區人氣早午餐：T2 CAFÉ

部落客 麥的小窩 造訪 T2 CAFÉ 說：

醬汁附著在麵條上，吃起來香辣有勁，因為裡面加了辣椒，還有蝦卵在嘴裡嗶嗶啵啵的彈跳著，細細品嚐可以感受到酒香的氣味，雖然是奶醬但因為加了辣椒，吃起來香濃不膩口…<全文介紹>



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#T2 CAFÉ

地址：桃園市桃園區莊一街76號

電話：03-316-1722





桃園區人氣早午餐：丄青初食

部落客 Hi I'm Chris 造訪 丄青初食 說：

蛋餅外皮很酥脆又不油膩，裡面餡料給得很多，滿滿的芋泥，還吃得到芋頭丁，配上鹹甜鹹甜的肉鬆還蠻好吃的，而且芋泥就是單純的芋頭組成的，所以吃起來不會很膩...<全文介紹>



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#丄青初食（桃園店）

地址：桃園市桃園區民富11街39號

電話：03-356-4415





桃園區人氣早午餐：Knotless.無束咖啡

部落客 專業噗嚨共Miso吃走 造訪 Knotless.無束咖啡 說：

翠綠色的生菜及鮮紅番茄與金棕色的可頌，色澤豐富讓人食慾大開！口感豐富、層次分明，將燻雞、酪梨和可頌三者完美結合，燻雞微微的薰香味，酪梨的幼滑口感，那天然的奶油質地令可頌的口感更加柔軟和滑順...<全文介紹>



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#Knotless.無束咖啡

地址：桃園市桃園區力行路725號

電話：03-217-1179





桃園區人氣早午餐：粗蒔the chos

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 粗蒔the chos 說：

這盤香煎雙飯糰&唐揚炸雞看起來相當厲害，最近剛好遇上缺蛋荒，光是那二個對半的溏心蛋就值得了。飯糰有三種口味可混搭，我們選了辣味醬油及味噌醬油二種...<全文介紹>



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#粗蒔the chos

地址：桃園市桃園區園二街48號

電話：03-332-1067





桃園區人氣早午餐：肉sandwich

部落客 麥的小窩 造訪 肉sandwich 說：

肉sandwich以有著豐富配料的三明治成為IG人氣名店，在桃園地區陸續有多家分店除了料多味美的三明治外，還有豐盛澎湃的早午餐拼盤、漢堡、酥皮蛋餅、咖哩烏龍麵、鐵板炒麵、墨西哥捲餅...<全文介紹>



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#肉sandwich（桃園國聖店）

地址：桃園市桃園區國聖一街127號

電話：03-217-1997





桃園區人氣早午餐：伍伍森

部落客 大口老師的走跳學堂 造訪 伍伍森 說：

「伍伍森」以大量純白搭配乾燥花草、深色系木質桌椅，簡約穩重又不失質感；餐點選擇多元，有三明治、早餐盤、義大利麵、飯食、開胃菜、法式吐司、飲品、咖啡等...<全文介紹>



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#伍伍森

地址：桃園市桃園區信光路120號

電話：03-358-6779





桃園區人氣早午餐：樸樂咖啡

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 樸樂咖啡 說：

炸豬排的厚度真的十足，外皮炸得金黃酥脆，豬肉軟嫩美味，重點也超大一塊。丼飯裡有洋蔥、海苔絲、蛋等，整體吃起來飽足感十足。<全文介紹>



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#樸樂咖啡

地址：桃園市桃園區文中三路86號

電話：03-360-2362

