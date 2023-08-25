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酸菜魚5折開吃！內科新開店「巴蜀大爺酸菜魚」連續7天半價優惠，3種口味「酸菜魚、番茄魚、麻辣魚」IG打卡照通通要拍。

2023-08-25 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：巴蜀大爺 人氣：10,092
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編輯 張人尹

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超人氣「酸菜魚」半價就能吃！近期在IG瘋狂打卡、瘋狂洗版的酸菜魚料理，讓許多人就算排隊也要吃到。這次米塔集團推出全新川菜品牌「巴蜀大爺 川料理・酸菜魚」，第一間店就開在內湖科學園區，並且一開幕就推出7天「酸菜魚5折優惠」，用最高CP值搶攻酸菜魚話題。

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巴蜀大爺酸菜魚 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

米塔集團繼6月在中山區推出新品牌「蜀川香酸菜魚」之後，即日起再開一間「巴蜀大爺酸菜魚」插旗內湖科學園區，主打更高CP值的酸菜魚與川菜料理，就是瞄準年輕的上班族、小資族，小份酸菜魚（2-3人份）568元、4-6人份量的大份酸菜魚也只要788元就能吃到。
巴蜀大爺酸菜魚 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

其中，「巴蜀大爺酸菜魚」針對酸菜魚推出3款口味選擇，招牌經典口味「巴蜀大爺酸菜魚」，三種大骨湯底搭配秘制醃菜、泡薑蒜、黃金菊花和國產鱸魚片、老油條、五花肉片等配料，環園川菜風味。麻辣口味的「重慶牛B麻辣魚」湯底以16種進口辛香料熬煮，辣辣控就先挑戰這款。另一款「風味龍骨蕃茄魚」使用番茄等六種新鮮蔬果大骨湯，不吃辣也能盡情開吃。
巴蜀大爺酸菜魚 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
巴蜀大爺酸菜魚 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

配合新品牌全新開幕，「巴蜀大爺酸菜魚」自即日起至8/31推出5折優惠，只要點「巴蜀大爺酸菜魚(大份)」或是「風味龍骨番茄魚(大份)」就可享有半價優惠，換算下來4-6人份的經典酸菜魚400元有找，優惠每日限量供應，內科人下班先約衝。
巴蜀大爺酸菜魚 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
巴蜀大爺酸菜魚 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

巴蜀大爺酸菜魚 營業資訊

地址：台北市內湖區瑞光路297號
電話：(02) 87973128
 

巴蜀大爺酸菜魚 開幕優惠活動

1、指定餐點五折優惠
活動期間：8/25~8/31
活動內容：凡來店消費巴蜀大爺酸菜魚(大份)或風味龍骨番茄魚(大份)享5折優惠，採每日限量，活動規則依門市現場公告為主。

2、滿800送800優惠券
活動期間：8/25起，
活動內容：凡來店消費滿800元，即送總價值800元巴蜀大爺餐點優惠券，可兌換多道人氣川味美食。

3、打卡送好禮
活動期間：8/25起
活動內容：凡內用消費滿300元，於Google地圖打卡評論，即贈主廚私煲麻辣小滷乙份。

詳細活動規範及供應情形，依 巴蜀大爺酸菜魚 官方公告為準。

 

 

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#酸菜魚
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文章關鍵字
酸菜魚 內湖 內科美食 5折
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