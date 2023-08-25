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這樣烤才美！雲品Vantel車中泊跨界聯名「wildbbq 路邊烤肉」推出中秋BBQ烤肉方案，露營烤肉可以很簡單、可以很IG。

2023-08-25 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：Vantel美學車中泊 人氣：4,432
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編輯 李維唐

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當露營烤肉可以很簡單、也可以很IG，是不是會增加更多人想體驗的可能性。君品Collection旗下Vantel美學車中泊，看見商機，特別與「路邊烤肉」攜手合作推出三款期間限定的秋季租車烤肉方案，不論是情侶、還是家庭客，都可以簡單輕鬆在大自然下享受露營與美食燒烤的獨特體驗。

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國內露營風氣盛行，已成為許多人的旅遊首選，乘著車來場野外烤肉之旅，也意外成為中秋節的另類選擇，Vantel美學車中泊與「路邊烤肉」聯手合作推出中秋BBQ烤肉方案，只需4800元起，可享受24小時的美學車中泊露營體驗，並獲贈價值1480元的「路邊烤肉」2人組烤肉箱，在短時間內即可準備好BBQ所有材料與設備，盡情享受露營與美食的樂趣。


另外，Vantel美學車中泊規劃有30小時方案，兩車同行9200元，不分平假日享同樣價位，將帶給旅客雙倍的露營樂趣，同時可供4人露營車宿，還可獲得價值2480元的4人組烤肉箱，在秋季和朋友或家人共同品味野營美味。


同時，「路邊烤肉」表示，這一次與Vantel美學車中泊的聯名合作，希望讓旅人可以體驗道地的台灣風味烤肉，嚴選的烤肉箱中包含了多種美味，2人組烤肉香內含香料板腱牛排、柚香法式豬小排、雞腿肉串、韓式牛肉盤、香料海鮮盤與薄鹽鯖魚片，4人組的烤肉香則有香料板腱牛排、穀飼牛肋串、舒肥味噌松阪豬、脆皮肥腸串、韓式牛肉盤、酒製豬燒肉、獵人土雞二節翅、香料海鮮盤與薄鹽鯖魚片等，讓烤肉與露營之旅更加豐富多彩。


 

Vantel美學車中泊 「wildbbq路邊烤肉」BBQ方案

活動期間：2023/8/23-2023/10/31
活動內容：
Vantel 雙人二天一夜 原價6500元，優惠價4800元
Vantel 四人 二天一夜 原價12000元，優惠價9200元
官方網站：https://www.palaiscollection.com/

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