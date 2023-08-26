王品看準中秋烤肉商機，除了店內持續提供最好、最棒的餐飲服務之外，也了解許多老饕們想自己在家烤、和朋友們在街邊、河邊，一邊賞月、一邊烤肉，所以特別針對集團內燒肉品牌推出中秋烤肉四大組合套餐，要用最極鮮食材、最有份量肉品，搶攻中秋烤肉商機。



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其中「Oh my!原燒」主打海陸大滿足燒烤宴，嚴選9種海陸極鮮食材，內含肉質軟嫩、油花均勻美國CHOICE肋眼牛排、超人氣西班牙霜降松阪豬、爽勁十足的美國嫩肩骰子牛、台灣特選鮮凍甜白蝦等，售價1,998元。「肉次方」則是推出限定激飽肉多多燒烤組，重達1.4公斤超有份量，集結肉質軟嫩、油花均勻的美國鮮切肋眼牛排、鮮嫩多汁厚切戰斧豬排及口感彈牙帶脆的西班牙霜降松阪豬等多款肉品，限量1,690組，售價1,899元。





還有萊爾富、MOMO購物網販售的「王品嚴選-全牛老饕燒烤宴」，由金牌主廚嚴選饕客最愛的肋眼牛排、燒烤必點Q彈有勁的紐西蘭老饕牛舌及嫩肩骰子牛等， 6種牛肉一次滿足，優惠價1,599元。以及，「最肉」打造奢華烤肉趴，端出日本A5和牛海鮮奢烤宴，售價2,999元，有日本A5最高等級純黑毛和牛擁有細膩油花，飽滿肉汁、鮮甜四溢，還有鮮甜彈牙紐西蘭老饕牛舌搭配生鮮急凍北海道大干貝與海虎蝦，頂級海陸雙饗，一次吃得痛快。









王品中秋烤肉 早鳥優惠

活動期間：即日起到9/15

活動內容：在王品瘋美食購物網選購任一款燒肉組合，送市價189元豬五花一份



活動期間：9/1-9/17

活動內容：到「肉次方」、「Ohmy!原燒」、「最肉」全台門店或inline訂購自取現折200元，再加贈王品集團千元好禮優惠券。



Oh my!原燒 海陸大滿足燒烤宴

海陸極鮮食材組合，美國CHOICE肋眼牛排、美國CHOICE牛板腱燒烤片、美國嫩肩骰子牛、美國CHOICE牛五花燒烤片、西班牙霜降松阪豬、台灣梅花豬燒烤片、阿根廷野生鮮凍魷魚、台灣特選鮮凍甜白蝦，搭原燒鮮甜水果燒肉醬，另有甜點日式麻糬串燒



肉次方 激飽肉多多燒烤組

1.4公斤重磅肉多多組合，精選招牌美國鮮切肋眼牛排、厚切戰斧豬排、紐西蘭老饕牛舌、搭配牛豬五花及牛板腱燒烤片，及西班牙霜降松阪豬



王品嚴選 全牛老饕燒烤宴

美國CHOICE肋眼牛排、燒烤必點的紐西蘭老饕牛舌、搭配牛五花及牛板腱燒烤片，再享嫩肩骰子牛，肉香四溢



最肉 日本A5和牛海鮮奢烤宴

日本A5最高等級的純黑毛和牛，搭配店內必點的紐西蘭老饕牛舌、生鮮急凍的北海道大干貝與海虎蝦，海陸食材極盡奢華