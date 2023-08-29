南港不限時咖啡廳推薦清單，先收藏！近期在IG上打卡、跑咖、探店形成一股熱潮，許多人週末都約姐妹出門，一起喝咖啡、吃甜點、拍拍美照。這次窩客島整理7間「南港不限時咖啡廳」推薦清單，不論是「北流」周遭咖啡廳，還是搭捷運就能到的南港必拍咖啡廳，要吃下午茶通通先收藏。





需要特別注意的是，目前口袋名單7間「南港不限時咖啡廳」，部分採「平日不限時」，而遇到假日或是客滿、有其他人候位時，則會限時用餐時間。除此之外，大部分「不限時咖啡廳」也不能預約訂位，最新用餐規定依各店家官方公告為準，要衝跑咖的話一定要先筆記、早點衝。





南港不限時咖啡廳：陋巷咖啡廳

窩客 我是艾兒比！！ 說：

靠近捷運南港展覽館站的陋巷咖啡廳 Lost Alley Cafe，滿佈綠意的空間，讓人好不放鬆，俐落的空間以豐富的花藝點綴。很喜歡這種森林系的咖啡廳，空閒時不妨細細品嚐這療癒吧...<全文介紹>



#陋巷咖啡廳（不限時）

地址：台北市南港區忠孝東路七段487巷5號







南港不限時咖啡廳：苒冉小食光

窩客 傑森大大 說：

「苒冉小食光」位於南港隱市的巷弄內，鄰近捷運南港站，步行僅約5分鐘，除了主要提供特色餐食、下午茶甜點及咖啡外，雞蛋糕在IG上更享有高人氣，Google評價更高達4.5顆星...<全文介紹>



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#苒冉小食光（平日不限時）

地址：台北市南港區興中路28巷5號

電話：(02)2788-9639







南港不限時咖啡廳：玉虫画室咖啡

窩客 Christine Chang 說：

走進白色廊道，左側的金魚水族箱充滿奇幻視覺感的美感。圓滾滾的紅色金魚悠游其中，讓人好舒壓又放鬆。這裡真的也成為療癒的熱門打卡點...<全文介紹>



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#玉虫画室咖啡（平日不限時）

地址：台北市南港區南港路二段118巷11號







南港不限時咖啡廳：田野咖啡

窩客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 說：

一入店裡就能知道為什麼店名是田野，幽靜的環境好像遠離市區的喧鬧，休息了好一陣子。推薦可以往窗外看的位子，真的好美！忍不住拍了好幾張...<全文介紹>



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#田野咖啡（平日不限時）

地址：台北市南港區南港路二段178巷26號







南港不限時咖啡廳：BACKMOUNT.後山咖啡

窩客 Zoey Wu 說：

後山咖啡的裝潢應該是走極簡無印風格，大面的落地窗及書牆十分吸睛，很多窗戶邊的位置都布置得非常舒適，1-2人前往可以安排窗邊座位，喝杯咖啡看看窗外風景，悠閒得不得了...<全文介紹>



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#BACKMOUNT.後山咖啡（平日不限時）

地址：台北市南港區福德街373巷23號







南港不限時咖啡廳：書與咖啡 & 喵甜圈

窩客 Zoey Wu 說：

書與咖啡&喵甜圈 是一家有小說漫畫的咖啡店，這裡提供咖啡、早午餐、輕食、甜甜圈，然後還有可愛店貓作伴。最棒的是這裡不限時，早上點餐後一路坐到中午也沒人管。店內書籍很多，漫畫、文創小說、文學叢書、雜誌都有，想在這裡看書、讀書、筆電工作都可以喔...<全文介紹>



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#書與咖啡 & 喵甜圈（不限時）

地址：台北市南港區研究院路二段7-8號

電話：02－27827530







南港不限時咖啡廳：Coppii Lumii

窩客 SHINYBAN's Life / 甩尼班 說：

「Coppii Lumii living coffee 冉冉生活」對我來說是全方位的餐廳，無論目不暇給的餐點選擇及其美味美味度，加上不限時、無服務費、提供wifi以及插座，能滿足大多數人對於早午餐以及咖啡廳的需求...<全文介紹>



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#Coppii Lumii冉冉生活（不限時）

地址：台北市南港區經貿二路196-1號

電話：02-2789-1816



