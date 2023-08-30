台中7間在地小吃全要收口袋！台中北區以一中街商圈、永興街為首，聚集了許多種類的小吃攤販，是台中學生們平日逛街的熱門地，不論是近年崛起的人氣小吃，還是經典古早味小吃，通通都要收藏。這次窩客島針對台中北區整理了「7間在地人氣小吃」，讓你下次來訪時，直接跟上台中人的腳步，朝聖這些必吃小吃名單。





如果想品嚐當地經典小吃，一定不能錯過「天津路無名炒麵」的鹹香炒麵，配上一碗豬血、粉腸綜合湯，是台中老饕必點的經典組合，還有主打肉燥飯的「東興市魯肉義」，肥而不膩的口感讓人一吃便上癮，兩者都只要銅板價便能吃得超滿足；飄香半世紀的「無名燒餅店」有著超大份量的燒餅油條，而夾滿蔥花、酸菜的新吃法，也深受老饕、新客們的喜愛。





台中北區小吃推薦：天津路無名炒麵 綜合湯

部落客 兔兔abrabbit 造訪 天津路無名炒麵 綜合湯 說：

內行人就知道要點綜合麵，就是一半炒麵一半米粉啦！這上頭淋上鹹香的肉燥，吃起來更美味了，我這盤綜合麵的肉燥還有一小塊滷得入味的油豆腐呢。<全文介紹>



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#天津路無名炒麵 綜合湯

地址：台中市北區天津路二段4號

電話：04-2293-1291







台中北區小吃推薦：東興市魯肉義

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 東興市魯肉義 說：

因為是加了紅糟下去，所以色澤偏紅，口味也比較甜一點，肥雖肥，但是omg，整個超合胃口，幾乎是肥肉，但是不會覺得很膩，好吃！！<全文介紹>



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#東興市魯肉義

地址：台中市北區漢口路四段88號

電話：04-2297-0450







台中北區小吃推薦：湖南老兵臭豆腐

部落客 兔兔abrabbit 造訪 湖南老兵臭豆腐 說：

豆腐和泡菜的滋味融合在一起，非常對味！每一塊都要這樣塞料進去才過癮。而且，他們家的臭豆腐口感蠻紮實的，咬下去還會噴汁，有誇張。<全文介紹>



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#湖南老兵臭豆腐

地址：台中市北區永興街2號

電話：04-2234-1813







台中北區小吃推薦： 菁姐爆蛋蔥油餅

部落客 跟著關關看世界 造訪 菁姐爆蛋蔥油餅 說：

最多人點的是雙拼捲餅，主菜有德式香腸+鱈魚條！還搭配了各式蔬菜、泡菜、醃白蘿蔔…等等，拿在手上超大份，蔬菜也平衡了炸物的油膩感，尤其泡菜跟醃白蘿蔔，吃起來酸酸甜甜超開胃<全文介紹>



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#菁姐爆蛋蔥油餅

地址：台中市北區永興街58號

電話：0912-048-859







台中北區小吃推薦：轉圈圈現烤甜甜圈

部落客 糖糖's 享食生活 造訪 轉圈圈現烤甜甜圈 說：

一個人一次就可以吃到三、四個，外層烤得又酥又脆，裡頭Q軟，香氣十足，有些外層會裹上楓糖，吃起來會比較甜一些，轉圈圈現烤甜甜圈沒有額外再裹糖，所以吃起來不會太甜膩，好吃<全文介紹>



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#轉圈圈現烤甜甜圈

地址：台中市北區錦南街18-1號1樓

電話：0925-288-026







台中北區小吃推薦： 精武路無名燒餅店

部落客 小凉 造訪 精武路無名燒餅店 說：

燒餅夾油條到處有，但酸菜、蔥花夾燒餅油條沒聽過吧!! 這就是精武路無名燒餅家的創意新吃法，一點也不違和的涮嘴有勁。燒餅油條內夾的酸菜是店家自己炒得一點都不鹹膩，而且在咀嚼間的回韻帶點甜味<全文介紹>



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#精武路無名燒餅店

地址：台中市北區精武路254號

電話：04-2213-6881







台中北區小吃推薦：統元豆花

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 統元豆花 說：

宇治金時圓仔冰，給料一匙匙完全不手軟，放入滿滿湯圓的及紅豆，再淋上手工黑糖水及煉乳，最後以明治冰淇淋最為點綴，紅白湯圓跟著冰一起吃，還是保有了Q彈口感不過硬，整碗份量十足適合兩~三人分食!<全文介紹>



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#統元豆花

地址：台中市北區育才北路42號

電話：04-2225-5128



