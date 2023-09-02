來新竹只懂玩六福村就太遜了！新竹因地形影響，境內不少丘陵、高山林立，最知名的六福村、內灣老街、薰衣草森林大多都是戶外景點，但其實新竹有不少免費或是很好拍照的室內景點可以休閒放空，像是擁有超大片彩繪牆的「新竹市眷村博物館」、藏身森林的文青秘境「大山背人文生態館」，都讓人認識不同的新竹之美，下次來到新竹時，先別急著往遊樂園或老街跑，還有很多的室內景點都藏著你想像不到的驚喜玩法。



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新竹有不少免費的室內景點與古蹟，很適合一家大小家日同遊，像是隱藏在橫山鄉山中的原森林小學「大山背人文生態館」，原本為豐鄉國小舊址，改造後成為藝術展示區，園區深處還有預約制的咖啡廳，可以在蟲鳴鳥叫與綠林的陪伴下，來場無人打擾的清靜之旅；位於五峰鄉的「張學良文化園區」則是當年少帥張學良被幽禁的世外桃源，經翻修後成為乾淨整潔的日式氣派建築，不僅有張學良故居的歷史導覽，附近還有清泉吊橋、將軍湯，很適合安排一日遊輕旅行。





新竹隱藏版室內景點：新竹市眷村博物館

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 新竹市眷村博物館 說：

眷村博物館的主建築外牆有一整面3D立體彩繪作品，學生翻牆、巷弄內賣包子饅頭、眷村孩子調皮搗蛋的模樣，畫得栩栩如生；而3D立體彩繪牆旁有個小舞台，遊客們都輪流拍隊與這個巨型的波浪鼓拍照打卡。<全文介紹>



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#新竹市眷村博物館

地址：新竹市北區東大路二段105號

電話：03-533-8442





新竹隱藏版室內景點：新竹水道取水口展示館

部落客 史努比&可樂娜的遊樂園 造訪 新竹水道取水口展示館 說：

乍聽這個景點感覺不是那麼有趣，實際來訪發現除了古蹟可以參觀外，戶外還有攀岩、磨石子溜滑梯、還有小朋友最愛的戲水池，適合親子同遊的新竹景點。<全文介紹>



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#新竹水道取水口展示館

地址：新竹市東區東勢街4號

電話：03-516-0056





新竹隱藏版室內景點：大山背人文生態館

部落客 跟著小毛一起趴趴GO 造訪 大山背人文生態館 說：

新竹除了是大家印象裡的風城，同時也有著極豐富的山林資源。大山北月（大山背人文生態館）即隱身於橫山鄉的山岳群裡，原為豐鄉國小舊址的它，如今成為一處心靈漫活的悠閒之地。<全文介紹>



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#大山背人文生態館

地址：新竹縣橫山鄉豐鄉村大山背80號

電話：03-593-6439





新竹隱藏版室內景點：張學良文化園區

部落客 貪吃猴 造訪 張學良文化園區 說：

人稱少帥張學良被幽禁的世外桃源，有張學良故居歷史導覽、三毛故居、將軍湯、清泉吊橋，可以安排在新竹一日遊行程裡面。曾經與世隔絕的地方，群山環繞，看著瀑布與溪流的風景非常漂亮...<全文介紹>



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#張學良文化園區

地址：新竹縣五峰鄉桃山村清泉256-6號

電話：03-585-6613





新竹隱藏版室內景點：台灣昆蟲館-新竹館

部落客 Ruby說美食 享受旅行 造訪 台灣昆蟲館-新竹館 說：

新竹昆蟲館他們提供了昆蟲動物互動接觸，還可餵食動物，假日都有預約場次會PO在FB臉書粉絲團，還可以夜宿昆蟲館...<全文介紹>



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#台灣昆蟲館-新竹館

地址：新竹市東區食品路66號

電話：03-561-0490





新竹隱藏版室內景點：新竹市影像博物館

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 新竹市影像博物館 說：

影像博物館本身建築與所在地，就充滿了新竹當地的歷史意義！館內更收藏了不少，在台灣早期的電影相關文物、影片與出版品。<全文介紹>



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#新竹市影像博物館

地址：新竹市東區中正路65號

電話：03-528-5840





新竹隱藏版室內景點：石店子69有機書店

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 石店子69有機書店 說：

古色古香的百年紅磚老屋內，裸露牆面、木造屋頂，屋內井然有序地擺滿了二手書，以及文創商品，加上後方屋頂的天窗，讓溫煦的陽光灑進店內...不僅使我們一踏入店內，身心靈馬上沉澱下來，更不自覺地，好像也變得比較有文化氣息起來... <全文介紹>



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#石店子69有機書店

地址：新竹縣關西鎮中正路69號

電話：0921-743-789

