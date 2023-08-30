台北信義區平價美食一條街「吳興街美食」7間必吃清單推薦！在台北黃金地段「信義區」工作的上班族都一定知道「吳興街」的存在，鄰近北醫、四四南村的吳興街，從早市、午餐到宵夜都能有人氣小吃美食，餵飽信義區居民和上班族。窩客島這次整理7間爆夯吳興街平價美食，包括在IG狂洗版的「皮蛋麵」、40多年老字號「蔔絲餅」等，幫附近上班族解決「午餐要吃什麼」困惱。







信義區平價美食吳興街：巷仔口蘿蔔絲餅

部落客 芬恩Finn 造訪 巷仔口蘿蔔絲餅 說：

是走薄皮風格，外層餅皮煎至酥脆油香油香的，搭配每咬一口都『露餡』的新鮮蘿蔔絲，內餡蘿蔔絲為主角是一定，蘿蔔的清甜之外，包入青蔥、紅蘿蔔絲和蝦米點綴，是簡單傳統、又能飽足的滋味。<全文介紹>



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#巷仔口蘿蔔絲餅 (因闆娘受傷暫停營業，十月恢復營業)

地址：台北市信義區吳興街184巷口







信義區平價美食吳興街：白暮蛋餅先生5號店

部落客 芬恩Finn 造訪 白暮蛋餅先生5號店 說：

光是招牌的脆皮蛋餅就有18種口味，其他像是早餐店有的三明治、漢堡和土司厚片等也都有，其中店家的手工菜頭粿也很多人推薦。<全文介紹>



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#白暮蛋餅先生5號店

地址：台北市信義區吳興街284巷5號之8號284巷5-8號

電話：0965 598 887







信義區平價美食吳興街：蟬吃茶

部落客 造訪 蟬吃茶 說：

蟬吃茶的蜂蜜系列也是店內很熱銷的品項，選用品質比較好的台灣百花蜂蜜，春天開採第三批百花蜂蜜，讓顧客不會吃到含有蔗糖的蜂蜜，喝起來以蜂蜜為主茶為輔，尾韻帶點回甘的滋味，夏天享用超消暑。<全文介紹>



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#蟬吃茶

地址：台北市信義區吳興街30號

電話：02 2732 2745







信義區平價美食吳興街：萬華原汁排骨湯-吳興店

部落客 芬恩Finn 造訪 萬華原汁排骨湯-吳興店 說：

大骨熬製的湯頭喝起來非常的甘與甜，蘿蔔大塊且多汁入味，加上主角排骨軟嫩又好咬，一咬即與骨頭分離、是不沾手的討喜。<全文介紹>



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#萬華原汁排骨湯-吳興店

地址：台北市信義區吳興街28號28號

電話：0908 586 720







信義區平價美食吳興街：查記麵館

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 查記麵館 說：

把皮蛋醬與炒手攪拌再一起，再加上店家特製辣醬真的太讚了，雙醬則是皮蛋麵再加上麻醬，麻將香氣十足，再搭配肉末辣油以及滿滿的皮蛋醬，炒手拌麵真的很夠味。<全文介紹>



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#查記麵館

地址：台北市信義區吳興街37號

電話：02 2758 8538







信義區平價美食吳興街：藤香厚工豆花信義店

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 藤香厚工豆花信義店 說：

招牌豆花才40元真的划算！雖然沒有料，但加料一個只要5元，也是比很多台北豆花便宜許多～最厲害的莫過於他的豆花體，具有嫩豆腐的口感，又多了豆花的微微焦香！很強！<全文介紹>



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#藤香厚工豆花信義店

地址：台北市信義區吳興街113號

電話：02 2345 3222







信義區平價美食吳興街：家香豆漿店

部落客 造訪 家香豆漿店 說：

這邊的胡椒餅不是傳統有包肉餡的那種，吃起來有明顯的蔥花香氣 有點像在吃蔥餅，胡椒餅厚實有口感，搭著起司及蛋還蠻好吃的，吃完後頗有飽足感。<全文介紹>



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#家香豆漿店

地址：台北市信義區吳興街129號

電話：02 2722 1186



