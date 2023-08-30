月底救星來了！每到月底窮到吃土，很需要高CP值、銅板價的優惠，救救發薪日前的荷包。這次窩客島整理出小資族「速食店省錢吃法」口袋清單，在麥當勞有「30元漢堡」、摩斯有「35元小漢堡」，同時再集結開學季優惠「漢堡王買一送一」領軍5大速食優惠，一顆漢堡不用50元就能吃到。







麥當勞：30元漢堡

麥當勞的銅板價餐點，名稱就叫「漢堡」，一份30元就能吃到，內容包含漢堡麵包、牛肉、酸黃瓜以及洋蔥，除了在櫃檯點餐之外，也可以在自助點餐機台下單，並且可以客製化醬料增量、酸黃瓜增量。除此之外，麥當勞在09/19更推出「夏季優惠券」，大薯買一送一、4塊麥克鷄塊買一送一都能吃起來。



麥當勞「漢堡」售價：30元。

麥當勞「夏季優惠券」活動期間：2023/08/16-09/19

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/367268







摩斯：35元小漢堡

不只麥當勞有基礎板漢堡，摩斯也有一款隱藏餐點「小漢堡」，在菜單上點不到，但可以直接向店員點餐，小漢堡一顆35元，以漢堡麵包夾著經典漢堡肉、搭配黃芥末、番茄醬以及洋蔥。另一款加起司片的「小吉士漢堡」也只要40元就能開吃。



摩斯「小漢堡」售價：35元

摩斯「小吉士漢堡」售價：40元







漢堡王：買一送一優惠券

一直是小資族月底救星的「漢堡王」，在這次夏日優惠券以「五臟廟優惠券」為口號，搶先在在中元鬼門開前推出各種買一送一、銅板價等高CP值優惠。連續63天、24種不同組合優惠，無論是自己吃還是祭拜好兄弟都很可以，其中包含「小華堡買一送一、脆洋蔥牛肉堡買一送一」，最低一個漢堡不到45元。



漢堡王五臟廟優惠券

活動期間：2023/8/1~2023/10/2

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/365561







肯德基：買一送一優惠券

這次肯德基針對開學季，搶先推出「開學季揪團大禮包」優惠攻略，包含買一送一、66元下午茶、多人歡聚餐共39款優惠代碼，幫速食控最高現省4020元。肯德基本次「開學季揪團大禮包」於8/26-9/3快閃9天限量開賣，只要憑5碼「優惠代碼」，就能線上線下同步使用，在肯德基餐廳提供「櫃檯點餐、QR code點餐」。優惠內容包含超人氣7款點心及飲品「買一送一」。



肯德基開學季揪團大禮包

活動期間：2023/8/26(六)～9/3(日)

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/367999







達美樂My box：99元

如果要用小資方法吃速食，一定要知道達美樂「My box」個人餐盒，平日下午4點前取餐可享有限量99元優惠，一盒套餐內包含「個人披薩」1個，以及點心類副食2種，超人氣「蒜香起司球、香烤雞條、蝴蝶酥、焗烤蔬菜盅」，披薩則有28種口味可以選擇，讓速食控大滿足。



達美樂My box優惠

活動方式：週一至週五限定，下午4點前取餐，享單盒99元優惠。每間門市限量10組，售完為止。





必勝客mybox個人餐：99元

為了讓速食控省省吃，又能同時吃到主食、副餐、飲料通通都有，必勝客推出個人餐盒mybox，其中包含主食副食加飲料，其中披薩有「夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇」等人氣口味，在10/2前搭配薯金幣與飲料享優惠價99元，讓人午餐省一波。



必勝客mybox個人餐優惠

活動期間：2023/10/2前，平日限定

活動方式：使用「PK雙饗卡」APP，享平日優惠「mybox個人餐」指定個人比薩口味任選搭配薯金幣與飲料，享優惠價$99元。



