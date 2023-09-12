揪男友衝大溪打卡！夢幻九月雪「2023桃園韭菜花節」桃園人週末放空去，近3000坪「雪白韭菜花海」美拍一波。

桃園大溪人已經在發IG限動了！一年四季都有不同花季的桃園，在初秋之際，以超夢幻的九月雪「2023桃園韭菜花節」為主打，號招大家到訪大溪水與綠休閒農業區賞花、拍網美照。花期將一路盛開到九月底，週末好天氣就揪男朋友衝大溪打卡去。







堪稱是全台種植韭菜面積最大的桃園大溪，每到九月、十月就會變成超浪漫的雪白世界，遍地的韭菜花海讓大溪人的初秋很浪漫。並推出「2023桃園韭菜花節」，於即日起至9/30期間內，將陸續推出相關活動，花海部分大多集中在中庄吊橋周邊，近3000坪的韭菜花花海共有三個花田區塊，目前花況大約已有6、7成，就等大家到訪。此外，呼籲民眾請沿著田埂漫步，請勿為了拍照而踩進花田當中損壞農作物。











2023桃園韭菜花節

時間：9/9～9/30

活動地點：桃園市大溪區大鶯路407號，七張福德宮

最大花田位置：桃園市大溪區大鶯路392號(導航：中新里韭菜花田）