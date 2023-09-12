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由民眾一起共創的生物多樣性地景，對地球更好的宮脇式小森林。

2023-09-12 文字：生活消費中心 綜合報導 圖片：隆中向上教育基金會 人氣：82
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極端氣候已經成為這世紀人類最嚴峻的課題，專家學者們多年前就提出呼籲:種樹和保護森林，是固存二氧化碳CP值最高的方法；許多政府和企業為達到減碳的目標，也紛紛投入種樹的行列，但地小人稠如台灣還有多少土地可以「種森林」?要怎麼種才能對地球更好?

國際知名植物生態學家-宮脇昭(Akira Miyawaki)博士，以潛在植被和演替理論為基礎，發展出一種師法自然、非常適合小面積造林的方式，相較於傳統的人工林或服務人類美觀需求的園藝型種植，宮脇式造林可以讓植物生長更快、蓄水和固碳效果更好、生物多樣性也更豐富；非常適合在都會區的公園、學校、畸零地…種植，也是一種服務環境、對地球更好的種植方式。


宮脇式造林法已經被日本、荷蘭、比利時、印度、馬來西亞…等國家採用和推廣，種植了超過1,000個小森林，隆中向上教育基金會特別請日本宮脇造林的專家來台指導，從植物調查開始、找出適合種植的原生、潛在植被，並且與臺北市客家文化主題公園合作，邀請民眾一起在園區內種下17種、共500棵原生植物，打造出台灣第一個都會公園裡的宮脇式森林。

隆中向上教育基金會策略營運長、計畫主持人袁慧芬特別指出:「人們很習慣也喜歡在公園裡看到漂亮的園藝種植物，但是小森林可以有更好的生態。透過臺北市客家文化主題公園的支持，讓社區居民可以就近的參與種植、照護，也欣賞與傳統園藝完全不同樣態的城市綠化。」


這次的種植活動結合了隆中向上教育基金會持續了兩年的<Every Day Is Earth Day >插畫展，9/1-10/1在客家文化中心一樓展出六大領域中的<你一定要懂的生物多樣性>10幅插畫作品，讓民眾們參與的不僅是小森林的種植，也是一起共創了一個的生物多樣性的地景。

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 編輯 李維唐
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