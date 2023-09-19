關西秘境這樣玩！5個美翻天「和歌山秋季必玩景點」快筆記，波斯菊滿開「天空花園」、天然紀念物「巨型金黃銀杏樹」，和歌山最美風景大公開。

帶你挖掘關西秘境秋景！如果到日本關西地區旅行，大多人都會先衝大阪和京都，但繼續往大阪南方而行，就會來到位於日本本州南部的和歌山縣，這裡擁有豐富的自然和文化資源，一到秋天就是最適合旅遊的季節，除了繽紛的紅葉外，還有銀杏、芒草、波斯菊等各種秋日專屬的美麗景色迎接遊客的造訪，如果想在最輕鬆的狀態下沉浸在日本秋季美景，不妨來到這5個和歌山秘境，收集一波打卡美照。



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鷲峰波斯菊公園：同時飽覽壯麗花海與海景

和歌山縣的鷲峰波斯菊公園，是位於有田川町標高586公尺的空中花園，每年9月下旬到10月下旬，這裡會盛開多達100萬朵的波斯菊，形成一片鮮豔的花海。這裡的波斯菊有粉色、白色、黃色等多種顏色，天氣好的話，還可以從山頂眺望海上的淡路島和四國，同時欣賞繽紛花海與遠方海景。



鷲峰波斯菊公園

地址：有田郡有田川町長谷244-2

波斯菊賞期：9月底～10月初





生石高原：走入銀白色芒草世界

位於標高870公尺山上、橫跨紀美野町跟有田川町的「生石高原」，是關西地區首屈一指的芒草原景點。芒草原佔地約13公頃，從春天的一片綠意盎然一路來到秋天，轉變為銀白色的絨毯，走在健行步道上，在身旁隨著秋風搖曳的芒草群的簇擁下，成為充滿仙氣的美拍景點。夕陽照射下散發出金黃色溫暖光芒，十分浪漫，這裡還有一個人氣打卡點「火上岩（火上げ岩）」是一塊灰白色大石頭，利用拍攝角度創造出如同站在懸崖般的攝影效果，晴朗時還可從生石高原眺望淡路、六甲、四國等地。如果走累了，不妨來到休息小屋「山之家OISHI」品嚐人氣菜單「雞蛋拌飯」，以及使用生石山的水沖泡的咖啡。



生石高原

地址：有田郡有田川町生石

芒草賞期：9月下旬～11月左右





福定大銀杏：和歌山縣的黃金寶藏

福定大銀杏的樹齡推定約為400年，位於田邊市中邊路町的寶泉寺境內，被當地人暱稱為「福定的大銀杏」，也是町指定的天然紀念物。它的樹幹周長5.3公尺，高22公尺，從4公尺高的地方開始分枝，因此也有「千本銀杏」之稱。每年10月下旬～11月中旬左右，樹葉變成金黃色，與國寶級建築寶泉寺形成美麗的對比，在銀杏樹下，欣賞歷史悠久的佛教寺院，感受日本傳統文化的魅力。當金黃色的銀杏葉落下，鋪滿寺院地面的這片金黃色絨毯，更是遊客特地到此拍照留念抓住最後秋色的絕佳時刻。



福定大銀杏

地址：田邊市中邊路町福定

銀杏賞期：10月下旬～11月中旬

公共交通：JR紀伊田邊站搭乘龍神巴士熊野本宮線於「氏山橋」站下車，徒步5分





高野龍神SKYLINE：俯瞰360度紅葉全景

高野龍神SKYLINE是一條從高野山到神龍村42.7公里的觀光道路，行經素有紀舟屋頂之稱的護摩壇山的中腹跟五百原溪谷，是相當受歡迎的開車旅遊路線。特別是紅葉季節的景色十分壯觀，也是「日本紅葉百選」之一，一旦行經高野龍神SKYLINE，道路左右兩側皆是色彩豐富的紅葉美景，周邊從標高600公尺到1,300公尺的群山以護摩壇山為主，大多是黃色樹種的山毛櫸等原生林。山頂附近也有展望台（Gomasan Skytower），可居高臨下飽覽紅葉全景，天晴時還可從展望台遠望大峰山系跟四國。



高野龍神SKYLINE

地址：田邊市龍神村龍神1020-6

紅葉賞期：10月下旬～11月上旬

開放時間：平日9:30～15:50／假日9:00～15:50

公休日：12月1日～3月底

費用：小學以上300日圓





瀞峽紅葉：巧奪天工的秋日峽谷之美

瀞峽是日本最美麗的溪谷之一，由北山川穿流而過，形成了令人驚嘆的自然景觀，每年秋天吸引了無數遊客前往欣賞。長約12公里，其中有8公里被稱為「瀞八丁」，是最具代表性的景點，兩岸生長了許多樹，其中楓樹最受歡迎，因為每當進入秋天楓樹轉變為鮮艷的紅色，與碧綠的河水、灰白色的岩壁形成鮮明對比。搭乘觀光船欣賞沿途美景，更能夠感受大自然的氣勢與魅力。



瀞峽紅葉

地址：新宮市熊野川町日足

紅葉賞期：11月下旬～12月上旬

公共交通：JR新宮站搭乘巴士於「志古」站下車

