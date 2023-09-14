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文青咖波在全聯！新全聯集點「日本岩谷咖波烤肉趣」9款跨界聯名搶先看，0元換購「大臉咖波熱壓吐司、變色咖波杯」搶攻中秋烤肉節。

2023-09-14 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：全聯 人氣：1,748
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編輯 鄭雅之

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咖波鐵粉擠爆全聯！一年一度的中秋烤肉節即將到來，以全民超市自居的全聯，這次力邀日本卡式爐第一品牌「IWATANI岩谷」和台灣超高人氣IP「咖波」三方跨界聯名，推出「日本岩谷超萌咖波烤肉趣」集點活動，帶有文青質感風格的烤肉用品、露營周邊等9款實用小物，全都印上可愛咖波圖騰，讓你成為戶外野餐、露營最萌焦點。
全聯集點「日本岩谷超萌咖波烤肉趣」點換購活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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首推日本家庭必備人氣卡式爐「多功能磁吸式料理爐」，純白簡約設計，側邊藏有咖波賣萌，煎烤炒煮多功能上桌，上蓋為玻璃視窗隨時掌握烹煮進度。另一款火力達到2.3kW、內外防風設計、適合戶外使用的「迷你黑武士磁吸式防風瓦斯爐」，則是有咖波露營風格的外包裝。
全聯集點「日本岩谷超萌咖波烤肉趣」點換購活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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並針對烤肉推出實用小物，使用食品級矽膠製作的「烤肉工具兩件組」，收納袋上就有貪吃咖波可愛模樣，烤肉夾尖端有Ｑ版咖波頭型，方便吊掛；烤肉刷的刷柄不僅可以直立擺放，也有俏皮咖波賣萌。「輕量質感變色冰杯」則是與倒冰飲就會變成彩色咖波。
全聯集點「日本岩谷超萌咖波烤肉趣」點換購活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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廚房用具當然超不了，烙印可愛大臉咖波的「可拆式熱壓吐司煎烤夾」，一早就被咖波吐司給療癒到，亦可以拆卸當作煎烤盤使用。富有防燙把手的「輕量質感炊飯神器便當盒」，可以直火烹煮，是戶外野餐露營的最佳小幫手。可以堆疊收納、吊掛的「不銹鋼雪拉碗」。
全聯集點「日本岩谷超萌咖波烤肉趣」點換購活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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同時，更針對露營、野餐以文青最愛的莫蘭迪綠和奶油白為設計，推出超有質感的折疊椅和收納推車。附有超大容量收納袋的「摺疊收納休閒椅」，椅背上咖波抱著小雞在營火旁取暖。而奶油白的「大容量多功能收納推車」則是咖波躲在帳篷中裝可愛，是可以收納、當餐桌、當椅子等多功能實用小物，outdoor咖一定會超愛。

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全聯集點「日本岩谷超萌咖波烤肉趣」點換購活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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全聯「日本岩谷超萌咖波烤肉趣」點換購活動
活動時間：2023/9/8~12/07
換購機制：本活動現福利卡卡有參與，「生鮮積分送」每滿100元獲1生鮮積分。

款式、加價購辦法：
1、多功能磁吸式料理爐 
20,000福利點+0；3生鮮基分/200福利點＋2,299元
首批限量2,000件，市價4,380元

2、迷你黑武士磁吸式防風瓦斯爐
18,000福利點+0；3生鮮基分/200福利點＋1,999元
首批限量3,000件，市價3,780元

3、烤肉工具兩件組(附收納袋)
3,800福利點+0；3生鮮基分/200福利點＋399元
首批限量3,000件，市價999元

4、輕量質感變色冰杯(1入)
1,800福利點+0；3生鮮基分/200福利點＋199元
首批限量5,000件，市價499元

5、可拆式熱壓吐司煎烤夾
4,800福利點+0；3生鮮基分/200福利點＋529元
首批限量2,000件，市價1,299元

6、輕量質感炊飯神器便當盒
4,000福利點+0；3生鮮基分/200福利點＋429元
首批限量3,000件，市價888元

7、不銹鋼雪拉碗
2,200福利點+0；3生鮮基分/200福利點＋249元
首批限量5,000件，市價599元

8、摺疊收納休閒椅(附收納袋)
10,000福利點+0；3生鮮基分/200福利點＋1,199元
首批限量2,000件，市價2,999元

9、大容量多功能收納推車
12,500福利點+0；3生鮮基分/200福利點＋1,399元
首批限量2,000件，市價4,599元

詳細活動資訊，依全聯福利中心公告為主。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更多全聯集點「日本岩谷超萌咖波烤肉趣」點換購照片：
全聯集點「日本岩谷超萌咖波烤肉趣」點換購活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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全聯 露營 中秋烤肉 聯名 more
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