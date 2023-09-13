《MOVING異能》6大伏筆統整，金斗植沒死「空中視角曝光」讓劇迷暴動，轉學生「申惠媛」竟是永生能力者，背後主使者是她，續集漫畫是這部。

今夏討論度最高、最有人氣的超能力者韓劇《MOVING異能》，主角陣容一字排開全是大咖，戲劇雖改編自漫畫，但故事內容藏了許多伏筆，神秘角色身份沒有明講，劇迷之間流行起一陣分析大賽，Walker整理出6點秘密伏筆，15集疑似出現「金斗植空中視角」，還有2個彩蛋人物轉學生「申惠媛」、校長「趙萊赫」全是異能者，以及九龍浦投入的作戰是真實事件，熱愛《MOVING異能》的粉絲絕對不能錯過！

一、金斗植生死成謎，15集這幕空中視角引暴動。

金斗植究竟是生是死，戲劇直到17集都沒有明講。事實上，第15集出現過一幕「金斗植的蹤跡」，北韓超能力者為了準備竊取學生檔案，幾位特工在車內討論培養二代異能者的真實性，此後車子往學校方向開，鏡頭卻一路往上空拍，彷彿是某個人飄在空中的視角，眺望著北韓特工的一舉一動，大批粉絲認為「金斗植還沒死」、「金斗植終於出現了」，該視角引起暴動。



▲圖片來源／Disney+



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二、轉學生「申惠媛」身份不簡單，也是超能力者。

旌元高中隱藏許多身分不明的神秘角色，例如校長、警衛、清潔員、約聘老師等，其中一位轉學生「申惠媛」身份最不簡單，雖在長庚高中時遭到霸凌，卻其實是逼出張喜秀超能力曝光的重要角色，隨後又跟著張喜秀轉到旌元高中，明顯為了後續故事鋪陳。



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直到她轉學到旌元高中的當天，申惠媛的身份終於揭曉，警衛竟對著她喊「前輩」，真面目才因此曝光，她的真實超能力就是「永遠不會老」，身為安企部的一員她其實是重要人物，關於她的身份背景會在漫畫續集《Bridge》裡交代，按照漫畫內容，她才是那位促進超能力後代培養計畫的真正推手，閔容俊只是她的魁儡、趙萊赫則是她的下屬。



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三、校長「趙萊赫」的身份也是超能力者，聽命於她。

旌元高中校長「趙萊赫」身為安企部前成員，他聲稱是因為貪污被撤職，雖然謙虛表示自己不是超能力者，但擅長尋找人，是組織裡的非善類。他雖未暴露真實身份，但其實幾個特徵顯示他所具備的能力應為爬蟲類的能力，具有動物的直覺，因此擅於尋找任何蛛絲馬跡，其中一幕，他的眼睛瞳孔成為一條線，宛如爬蟲類的眼睛，還有劇中一直在擤鼻子，能夠聞到常人聞不到的氣味，可能也是能力之一。另外關於「趙萊赫」漫畫與戲劇的設定也有所不同，他在劇中主動向次長閔容俊提起培育超能力二代的計畫，但漫畫裡提出此案的人其實是轉學生「申惠媛」，而他真正聽命的人就是申惠媛。但戲劇目前的走向暫未透露出這點，距離《MOVING異能》大結局還有3集，劇迷可以拭目以待。



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四、1996年實際發生的事件「江陵潛艦滲透事件」

《MOVING異能》於13集出現的案件「江陵武裝共匪滲入事件」，九龍浦投入任務尋找北韓入侵士兵，該事件在歷史上真實發生，作家姜草把真實案件代入戲劇之中，大幅度增加精彩看點，1996年共26名北韓士兵使用鯊魚級潛艦滲透至韓國東海岸的江陵市附近，26名北朝鮮士兵中有2人下落不明在韓竄逃，南韓軍隊派了尋找1個月半的時間還是找不到人；姜草發揮想像力，把這兩位逃亡的北韓士兵身份轉換成超能力者，多了更生動的故事感。



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五、法蘭克還活嗎？生死眾說紛紜。

「神秘要員」法蘭克從第一集到第七集現身追殺退役超能力者，該角色是戲劇全新創作出的新角色，關於他的生死在漫畫裡找不到答案。不過，有粉絲猜測他看起來像是被「九龍浦」殺了，但同樣擁有再生能力的他，應該還有一些伏筆。

法蘭克與九龍浦對打時，他的脖子遭到對方折斷後，九龍浦一把火燒了卡車，表面上看起來是死於火災，但實際上回顧過去幾集，其中有一幕法蘭克曾經用菸燙自己，沒多久就恢復了，也許就是代表他被火燒也能再生，究竟是生是死，在粉絲的解析之中眾說紛紜，期待他在大結局時再次登場。



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六、第二季的可能性很高！

《MOVING異能》是改編自漫畫家姜草的原著，為了忠於原著想要傳遞的精神，戲劇版本編劇也是由姜草執筆，因此被封為「改編漫畫最成功的戲劇」，只要是漫畫迷看了都非常滿意，眾多場景神還原，網路上也開始熱烈討論開拍第二季的可能性！

事實上，姜草執筆的《MOVING異能》擁有複雜的背景，就像《復仇者聯盟》般，每位超能力者都有屬於自己的故事與設定、每個角色環環相扣，漫畫續集《Bridge》正是《MOVING異能》的後續故事，劇情著重於國家安全企劃部（安企部）重要人物，比方說警衛大叔與轉學生「申惠媛」。



▲圖片來源／翻攝自Naver漫畫



據了解，《MOVING異能》 結局後金奉皙、張喜秀便面臨了分開的命運，金奉皙隨著媽媽離開，張喜秀則是跟著爸爸走了，兩人在《Bridge》並未重逢，很有可能在最終版《hidden》再次相遇，只是最終版《Hidden》則是至今還未開始畫。雖然Disney+至今未官宣《MOVING異能》第二季開拍的可能性，但漫畫迷抱著高度期待，盼望全員回歸登場於《Bridge》。



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