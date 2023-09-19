10元頂呱呱炸雞腿！頂呱呱快閃優惠「10元炸雞腿、0元雞脖子」炸雞控搶吃，7大「頂呱呱優惠」歡慶中秋國慶連假。

吃雞就是要吃雞腿！頂呱呱針對中秋國慶假期推出限定優惠，強勢推出超佛「無敵烤腿雙人餐」，用下殺67折的雙人雞腿餐搶攻話題之外，更針對補班日推出10元加購炸雞腿、飲料買一送一等活動，讓人從現在開始到10/1都有各種頂呱呱優惠，就算是月底到了也不怕吃土。







為了迎戰中秋烤肉節到來，頂呱呱直接幫大家準備好「秋嗨嗨烤腿雙人餐」，即日起至10/01期間以香噴噴烤雞腿為主角，搭配經典原味炸雞、炸雞腿、呱呱包、地瓜薯條和兩杯飲品，原價444元直接下殺67折只要299元就能吃到，揪朋友一起開吃最療癒。另外，也有個人餐「爽嗨嗨辣味獨享餐」特價189元，即便是邊緣人也能開心吃肉。9/29~10/1中秋連假更加碼推出會員限定雞脖子免費送優惠。







而國慶補班日則是推出連續三天加價購、買一送一優惠，只要購買超值套餐或中秋套餐，加10元即可獲得原味雞腿或辣味雞翅。又或是飲料買一送一，中杯紅茶雪泥或35元同品項飲品也能直接想有買一送一小確幸，配著炸雞、呱呱包等明星餐點，讓人直呼過癮。



推薦閱讀：





頂呱呱中秋節「中秋呱刮Chill」活動資訊

活動日期：即日起～2023年10月01日（日）

活動辦法： 1、秋嗨嗨烤腿雙人餐 特價299元(原價444元)

無敵烤腿1支、原味炸雞1塊、原味雞腿1支、呱呱包1顆、地瓜薯條1份、35元飲品2杯

2、爽嗨嗨辣味獨享餐 特價189元(原價253元)

辣味炸雞2塊、雞脖子1份、35元飲品1杯



注意事項：

1、全台門市販售，除桃園機場店不參與

2、原味炸雞部位恕不指定





中秋連假會員加碼優惠活動資訊

活動日期：2023年09月29日（五）～2023年10月01日（日）

活動辦法：

(1)於活動期間購買超值套餐或中秋限定組合，贈雞脖子1份(原價80元)。

(2)於活動期間購買派對組合餐(6塊/8塊/10塊) 贈雞脖子2份(原價160元)。

注意事項：中秋加碼活動限KWAKWACLUB會員。



國慶補班會員加碼優惠活動資訊

活動日期：2023年09月22日（五）～2023年09月24日（日）

活動辦法：

(1)購買超值套餐或中秋套餐加10元可加購原味雞腿或辣味雞翅(二選一)。

(2)紅茶雪泥(中杯)買一送一或35元飲品買一送一(限同品項)。

注意事項：國慶補班加碼活動限KWAKWACLUB會員。