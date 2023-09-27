肉肉控也搶著要吃！台中超夯7間「特色蔬食餐廳」快筆記，號稱「素食界鼎泰豐」領軍通通要跟上。

7間台中蔬食餐廳要收口袋！隨著素食與環保意識抬頭，各家餐廳都紛紛增加了植物肉餐點，發展出許多特色蔬食料理，以及絕美的餐廳環境，台中地區更是深藏許多蔬食名店，像是今年台北新開幕的「不葷主義」便是從台中起家，窩客島這次便針對台中蒐羅了必吃的「7間蔬食餐廳」，不論是港點川菜、南洋風料理、素食燒肉通通要朝聖。





台中有不少獨具特色的蔬食餐廳，其中南洋風料理的「斐得蔬食」、主打素食燒肉的「將進酒」，以及知名的「不葷主義」都是在地人必吃的蔬食手選名單；在台北有多分店的義式蔬食餐廳「MiaCucina」，近日在台中新光的分店也以全新店觀回歸；霧峰林家頤圃的「頤圃蔬食」更是百年古蹟咖啡廳，主打全植物餐點，是蔬食者必知的隱藏打卡餐廳。





台中特色蔬食餐廳：不葷主義茶餐廳 Veggienius 台中店

被譽為「素食界的鼎泰豐」的不葷主義，從開幕起便掀起高度討論，是來到台中一定要朝聖的名店之一。餐點主打港式點心、川菜等中式料理，分不出差別的擬真素肉，贏得許多非素食者的喜愛，再搭配木製桌椅、大面積落地窗的高雅用餐環境，成功引起一陣打卡風潮。今年四月更在南京復興站開設分店，完美承襲台中本店的風格，讓雙北人不出城也能輕鬆朝聖。



#不葷主義茶餐廳 Veggienius 台中店

地址：台中市南屯區公益路二段21號

電話： 04-2323-8111





▲圖片由@pancouple授權提供。



台中特色蔬食餐廳：OOO Cafe & Bistro 蔬食餐酒館

今年新開幕的無肉蔬食餐廳「OOO」，除了下午茶時段的甜點、咖啡外，午間、晚餐也有義大利麵、燉飯、披薩等主食，其中以「OOO」造型的咖哩飯和墨西哥塔塔烤碗最為吸睛，加上以工業風裝潢為基底，配合藍白磚牆的挑高空井，打造高質感的用餐空間挑戰台中人晚間小聚的新天地。



#OOO Cafe & Bistro 蔬食餐酒館

地址： 台中市北區德化街580號

電話： 0905-600-926





▲圖片由@foodtaichung_teddy授權提供。



台中特色蔬食餐廳：頤圃蔬食 YIPU VEGAN

頤圃作為霧峰林家的休憩花園、接待所，是許多人來到台中必去的名勝古蹟之一，位在園區中的「頤圃蔬食」，供應以「五色佛陀碗」為首的全蔬食料理、植物系糕點，讓來訪的旅客在百年古蹟中品嚐最清爽、天然的美食，園區門票還能折抵餐費，若是來到台中旅遊，不妨順道去頤圃打卡看看獨特的蔬食體驗。



#頤圃蔬食 YIPU VEGAN

地址： 台中市霧峰區民生路38號

電話：04-2339-2791





▲圖片由@explore_1030授權提供。



台中特色蔬食餐廳：斐得蔬食

部落客 艾瑞絲的吃貨日常 造訪 斐得蔬食 說：

咬下去發現竟然外層是素肚！裡頭滿滿的手工芋泥口感相當綿密濃郁，起司融化後帶著香濃奶香、仔細品嚐發現裡頭還有素火腿相當多層次。身為芋頭控這道我愛死！如果你也喜歡吃芋頭的話不要錯過<全文介紹>



#斐得蔬食

地址：台中市西區美村路一段488號

電話：04 2375 1239







台中特色蔬食餐廳：MiaCucina

部落客 被貓食性動物 造訪 MiaCucina 說：

Ｑ嫩嫩的太陽蛋真是看它千遍也不厭倦ＸＤ除了太陽蛋，配料有甜椒、大蒜、巴西里、香醋，看起來簡單的配料，吃起來味道卻很有深度。<全文介紹>



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#MiaCucina 台中新光店

地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號10樓

電話： 04-2252-8252







台中特色蔬食餐廳：將進酒素食燒肉殿

部落客 狐狸金的日常 造訪 將進酒素食燒肉殿說：

七仙女故名思義就是有七種不同的特色烤串啦~酥脆雞皮、新彊羊肉串、三杯雞腿菇、手工雞腿捲、北平烤鴨…等，每種都非常的有特色真心推薦大家可以來試試，完全不會有吃素的感覺。<全文介紹>



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#將進酒素食燒肉殿

地址：台中市西區精誠五街27號

電話：04-2327-8012







台中特色蔬食餐廳：Café O'bon 歐棒咖啡

部落客 Nini and Blue玩樂食記 造訪 Café O'bon 歐棒咖啡 說：

麵包體是全素漢堡，中間夾著植物鵝肝醬、牛番茄、生菜、手打植物肉排，美式漢堡麵包體外層酥脆而且不會有油膩感，相當舒爽!上層粉紅色泥狀的是植物鵝肝醬，帶點肉質纖維感，但沒有腥味，而是豐富的植物辛香料調味…<全文介紹>



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#Café O'bon 歐棒咖啡 台中金典店

地址：台中市西區健行路1049號1樓

電話： 04-2323-2096



