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麻古葡萄回來了！秋季必喝麻古「芝芝葡萄果粒、葡萄果粒波波」強勢回歸，水果控一定要喝的鮮摘葡萄手搖杯。

2023-09-28 文字：編輯 李維唐 圖片：麻古 人氣：932
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編輯 李維唐

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來了、來了，堪稱最懂水果的手搖杯「麻古」推出秋季限定葡萄系列「芝芝葡萄果粒、葡萄果粒波波」，要用新鮮當季的「鮮摘葡萄」搶攻手搖杯控的必喝清單。要讓水果控可以喝到滿滿的葡萄、最新鮮的葡萄手搖飲。
麻古「芝芝葡萄果粒、葡萄果粒波波」強勢回歸

麻古表示，「芝芝葡萄果粒」經過層層嚴選，將新鮮葡萄打製成冰沙，放入一顆顆多汁飽滿的去籽葡萄果肉，再淋上由紐西蘭芝士搭配喜馬拉雅山玫瑰鹽打發而成的芝芝奶霜，澎潤口感滋潤味蕾，鹹甜滋味更提升葡萄果味香氣，再喝一口，咕溜茶凍在嘴裡化開，綠茶香氣綻放出清新茶韻，每喝一口都很幸福。


同時，還有咀嚼控心目中的殿堂級飲品「葡萄果粒波波」，以馥郁紫色葡萄冰沙為基底，霸氣豪邁加入葡萄果肉、爽脆波波以及自製綠茶凍。透過轉速控制打出冰沙深邃與多樣的魅力，細緻冰沙迸發濃郁葡萄香氣，底部鋪滿綠茶凍再用脆口波波與新鮮葡萄果肉建構豐富層次，入口每一瞬間都散發極致魅力。



 

麻古 葡萄果粒波波

南部售價NT$85
中、北部售價NT$95


麻古 芝芝葡萄果粒

南部售價NT$85；
中、北部售價NT$95
販售日期店點：麻古茶坊全台門市10/1上市

麻古「芝芝葡萄果粒、葡萄果粒波波」強勢回歸

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