晶英國際行館住房新視野！高雄晶英推出「66萬」限量總統行館，入住207坪元首級空間規格、體驗高雄晶英最豪奢的住房專案。

對於頂級旅宿體驗，可以有更多的想法，高雄最頂奢豪華酒店「晶英國際行館」為了慶祝開幕6週年，特別推出「六連忘返－喜慶6週年系列活動」，更首次推出「66萬」限量總統行館豪奢住房專案，以及「絕美高樓層住宿專案」雙人入住專案價8,899元起，體驗高雄晶英最豪奢的住房專案、發現住房新視野。



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如果只是想體驗什麼是豪奢，這一次高雄晶英國際行館要用最高規格的住房空間、最頂級的住房服務，打造「66萬」總統行館豪奢住宿套裝行程。入住獨佔最高樓層、207坪元首級空間規格的總統行館。觀景臥室從高樓層飽覽城市美景，寬敞衛浴空間配有私人桑拿烤箱跟蒸氣房。





同時，在「66萬」總統行館豪奢三天兩夜套裝行程之中，除了有私人管家服務，及賓士禮車與專屬司機全程交通接送之外，還可於Ukai-tei Kaohsiung VVIP包廂內享用每套20,000元的款待摯愛套餐，及Philippe Gonet．永添藝術紀念香檳套組，另外還有最頂級雙人SPA行程及台灣高鐵商務艙雙人車票，體驗不同的住房視野。





除了「66萬」總統行館豪奢住房專案外，晶英國際行館同步推出6週年限定「絕美高樓層住房專案」，雙人入住御景侶驛或御心侶驛含雙人早餐，專案價只要8,899元起，週年慶加碼優惠11月30日前入住享旺日不加價優惠，再加贈獺祭清酒乙瓶。





並且，坐落於晶英國際行館內的Ukai-tei Kaohsiung，是日本UKAI集團在海外第一家分店，開業即獲米其林推薦，週年慶期間只要於用餐前三天預訂Ukai-tei Kaohsiung西餐或懷石料理，即可享9折優惠。位於晶英國際行館28樓的雲垂酒吧，飽覽高雄港灣璀璨夜景，10月16日至11月30日消費滿 800元，可享金馬賓館當代美術館留言展主題調酒，整桌消費滿 2,000 元再贈宵夜小點。







高雄晶英國際行館66萬元總統行館豪奢住宿套裝行程

專案售價：660,000元

行程內含：

1、雙人入住總統行館兩晚，含私人管家及專屬司機賓士禮車全程交通接送

2、Ukai-tei Kaohsiung VVIP款待摯愛雙人套餐 （價值20,000元/人）

3、AW Restaurant頂級法餐專屬包廂雙人晚餐（價值7,750元/套）

4、Philippe Gonet．永添藝術紀念香檳套組（價值22,000元/套）

5、雙人頂級SPA課程

6、高鐵商務艙雙人來回車票

7、專屬室內樂表演



預約訂房：請電洽專線07-9730111，由專人服務。



高雄晶英國際行館絕美高樓層住房專案

專案售價：8,899元起

專案內含：雙人入住御景侶驛或御心侶驛，含雙人早餐。每房加贈獺祭180ml乙瓶。

預訂期間：即日起至11月6日 入住期間：即日起至12月29日

注意事項：

1. 每日限量5間

2. 週年慶加碼優惠－11月30日前入住享旺日不加價優惠。

3. 訂房請上官網：https://www.silks-club.com/zh-tw



高雄晶英國際行館 6週年慶滿額抽獎活動

活動時間：2023年10月16日至11月30日

抽獎辦法：晶英國際行館單筆發票消費達25,000元即可現場獲得金球扭蛋乙顆，抽獎機會可累計、次數無上限。

注意事項：全館消費含住房及餐飲消費，費用需在同一發票並且直接支付予行館，旅行社及第三方平台不適用。

獎品內容：

1、金馬賓館當代美術館門票, 及永添藝術資料夾, 明信片組

2、晶英國際行館 客房升等券

3、Grill Ukai 午間千元餐飲抵用券

4、Grill Ukai 西餐 午間套餐招待券

5、Ukai Kaiseki 懷石 午間套餐招待券

6、獺祭面膜與肥皂套組

7、雲垂樓下午茶招待券雙人套組

8、Ukai-tei 鐵板燒 午間套餐招待券

9、Scent #111 & 晶英國際行館經典香氛套組

10、晶英國際行館 御典侶驛/雙驛平日含早住宿招待券

11、晶英國際行館 御心侶驛平日含早餐住宿招待券

12、國泰航空台北-東京雙人來回「亞洲萬里通」里數及東京UKAI雙人套餐